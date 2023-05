Morennabis: jóvenes militantes protestaron por la legalización total de la marihuana

Los militantes de Morena montaron una pequeña exposición en Reforma (Especial)

Durante la manifestación de este 6 de mayo en el Ángel de la Independencia para la legalización de la marihuana, jóvenes militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acudieron al evento para impulsar la iniciativa de ley.

En el marco del mes de la marihuana, se llevó a cabo una movilización capitalina para dar a conocer y protestar por los derechos de las personas consumidoras, y en donde distintas organizaciones daban información sobre los permisos que se pueden tramitar para el uso personal de esta hierba.

Por su parte, los jóvenes militantes morenistas acudieron a la convocatoria para invitar a las personas a ser partícipes del trabajo llevado a cabo en la organización para el pleno reconocimiento de los derechos de las personas que son consumidoras habituales del cannabis.

Los protestantes acudieron al Ángel de la Independencia (Especial)

En entrevista con Infobae México, integrantes del partido y de la organización Morennabis, explicaron que desde el año 2021 han impulsado la agenda para la legalización de la marihuana, la cual ha tenido avances importantes en materia constitucional y de despenalización.

Los Morinnabis, como suelen identificarse, dieron a conocer que el partido de origen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha sido uno de los grandes impulsores de la despenalización y que, sin embargo, aún hay temas que deben ser regulados y reformados para el consumo legal y total de la marihuana.

El militante morenista destacó que uno de los puntos en materia legislativa ha sido la obtención de permisos para las personas que usan esta planta de forma medicinal, así como la reducción de algunas sanciones jurídicas para aquellos que hacen usos recreativos de la hierba.

No obstante, la agrupación señaló que existen ambigüedades con respecto a los permisos, los cuales han sido tema constante en la conversación pública por los requerimientos especiales que estos deben tener.

Varias actividades están planeadas para este 4 de abril, día internacional de la marihuana.

“Uno de los problemas más bien es que el marco legislativo no está integrado. Hay algunos avances, por ejemplo, en materia de despenalización. Ya no hay un crimen, ya no hay delito por poseer cierta cantidad de la planta (...) todo el tema de los permisos. cómo es que las personas le van a hacer para acceder a eso no hay una legislación clara, entre otros asuntos”, destaco un de los integrantes.

Este grupo ha tenido distintos encuentros con legisladores de Morena, quienes han destacado la importancia de sus protestas para incluirla en la agenda política.

En el marco de la discusión sobre la legalización de la marihuana, el senador morenista, César Cravioto recibió a un grupo de marennabis en la Cámara Alta para escuchar las propuestas y su agenda.

A su encuentro, el senador agradeció la estrategia para impulsar la despenalización de la hierba que, además recordó, ha sido una lucha que se remonta a épocas pasadas y en las cuales el propio senador fue partícipe.

“Me da mucho gusto que militan en Morena y que trabajen no sólo concientizando sobre este importantísimo tema para los jóvenes si no con otros temas porque es importante ver todo el contexto político”, destacó el legislador desde su video mensaje.

El 28 de julio del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el uso lúdico de la marihuana para las y los adultos mayores, declarando improcedente el artículo 478 de la Ley General de Salud.

Además de esto, la Cámara Alta dio luz verde para la obtención de permisos o licencias para la siembra, el cultivo, la cosecha y la venta de marihuana y derivados con cannabis no psicoactivos.