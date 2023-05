Ricardo Monreal defendió a hijos de AMLO tras investigaciones periodísticas

Ricardo Monreal defendió a José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán ante las investigaciones periodísticas de las que fueron objeto. (Cuartoscuro)

El senador Ricardo Monreal defendió a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón y Andrés López Beltrán frente a las investigaciones periodísticas que los relacionan con actos que podrían significar posibles conflictos de interés.

En una de las investigaciones encabezadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se reveló que José Ramón López Beltrán ocupa una casa en Coyoacán que es propiedad de una asistente de una directiva de La Jornada, un medio que ha visto un aumento importante en sus ingresos por contratos de publicidad oficial.

Mientras que una segunda investigación realizada por LatinUs, involucra a los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, segundo hijo del presidente, en contratos millonarios con dependencias del gobierno federal.

Ricardo Monreal dijo conocer a la familia del presidente López Obrador por su lucha de más de 25 años junto a él. (Senado)

Frente a ello, el coordinador de Morena en el Senado salió en su defensa y no no sólo dejó ver su cercanía con la familia del presidente Lopez Obrador, sino que además, dejó ver sus dudas en torno a la veracidad de la información, aunque luego matizó y señaló que tampoco la desmentía.

El coordinador de Morena en el Senado de la República habló de los más de 25 años que tiene de luchar junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, tiempo en que estuvo cerca de su familia.

Andy López Beltrán es “sencillo” y “muy cuidadoso”

En primer lugar habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán, sobre quien dijo que el hecho de tener amigos o conocidos participando en licitaciones que se llevan a cabo como lo marca la ley, no implica que haya contubernio, complicidad o tráfico de influencias.

En cambio, Ricardo Monreal dijo que este tipo de señalamientos son atribuibles a agresiones por parte de grupos opositores debido a la fortaleza del presidente López Obrador y del movimiento que encabeza.

Se reveló que amigos de Andrés López Beltrán cuentan con contratos en dependencias del gobierno federal. CUARTOSCURO)

Dijo conocer desde hace varios años a Andrés Manuel López Bletrán, en principio porque realizó su servicio social en el Senado de la República y siempre tuvo un comportamiento “sencillo y muy cuidadoso”.

Y consideró que las pruebas de lo revelado en las investigaciones deben ser presentadas ante la Fiscalía, ya sea la General de la República o la General de Justicia de la Ciudad de México, para evitar que la situación se haga mediática y con ánimo de molestar al presidente de la República, a su familia o al movimiento.

José Ramón no es funcionario y tiene derecho a la privacidad

Mientras que en el caso de José Ramón López Beltrán, dijo que se trata en apariencia de una casa arrendada, en algo que calificó como un acto privado.

Esta es la segunda investigación en torno al mayor de los hijos del presidente López Obrador. La primera ocurrió en enero del año pasado, en lo que se denominó la “Casa Gris”.

Esta es la segunda investigación en torno a la vida privada de José Ramón López Beltrán. (Twitter/@jorgegogdl)

Ante estos nuevos señalamientos, Monreal Ávila señaló que todos tenemos derecho a la privacidad y añadió que José Ramón no es funcionario público, por lo que merece que se respete su derecho a la privacidad.

“Yo vi la casa porque ha sido muy difundida. Es una casa clase media en una colonia clase media, rentada y que no hay nada indebida en rentar una casa, no es ilegal, no es la Casa Blanca de 70 millones de pesos propiedad de mostrada, de la persona que se demostró, no es así; tampoco hay ningún delito en que rente una casa de quien sea”, dijo el senador y coordinador de Morena en el Senado.

En ese sentido, reiteró que es parte de la campaña política rumbo a 2024, la cual, ya inició y la agenda legislativa es rehén de ella, de las estrategias de los grupos políticos, tanto de quienes quieren ratificar el movimiento en el gobierno como de quienes quieren recobrarlo.