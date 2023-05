Los Chapitos: quién habría tomado el lugar de Ovidio Guzmán en el trasiego de fentanilo

Actualmente Estados Unidos busca extraditar a "El Ratón" (Foto: Infobae México)

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a varios integrantes del Cártel de Sinaloa de ser responsables por el trasiego de fentanilo que ha generado una crisis de salud en dicho país, se reveló parte de los socios con los que cuentan Los Chapitos, grupo liderado por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Te puede interesar: Juez desechó cargos por “terrorismo” contra 13 detenidos tras captura de Ovidio Guzmán

Ovidio Guzmán López, alias El Ratón e hijo de El Chapo Guzmán fue detenido durante la madrugada del 5 de enero en Sinaloa y actualmente enfrenta un proceso de extradición a los Estados Unidos.

Respecto a los sujetos vinculados al grupo delictivo, en un primer momento se detectó que varias personas estaban relacionadas con una red que las autoridades identifican como cercana a Los Chapitos, según las acusaciones de la Administración para Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Se trata de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo.

Los Chapitos están considerados por EEUU como la organización de tráfico de fentanilo más peligrosa del mundo (Foto: Infobae)

El posible sucesor de Ovidio Guzmán en el trasiego de fentanilo

Un hombre identificado como Óscar Noé Medina González sería, presuntamente, el hombre encargado de la movilización del opioide tras la captura de El Ratón. Según información obtenida por el medio Ríodoce compartida durante el miércoles 3 de mayo, dicho sujeto sería el responsable de la producción de la sustancia en la zona rural de Sinaloa.

Te puede interesar: DEA pedirá formalmente la extradición de Ovidio Guzmán y Rafael Caro Quintero

Por dicho sujeto la DEA ofrece una recompensa de hasta USD 4 millones. Los registros oficiales indican que el alias de dicho hombre es Panu, además es identificado como líder de alto nivel del Cártel de Sinaloa. De igual manera, es el encargado de supervisar a los comandantes regionales de Los Chapitos, los responsables de la seguridad de los hijos de El Chapo.

Dichos sicarios son enviados a cualquier parte que sea necesaria con el objetivo de proteger las operaciones de fentanilo de Los Chapitos, atacar a integrantes de organizaciones criminales rivales y autoridades, apoderarse de territorios y acabar con negocios que no los apoyen, según la DEA.

Autoridades ofrecen una recompensa por datos que lleven a su captura (Foto: Departamento de Estado, EEUU)

“El 4 de abril de 2023, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York emitió una acusación formal contra Oscar Noe Medina González y otros acusándolos de participar en una empresa delictiva continua, conspiración de importación de fentanilo, conspiración de tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y destrucción Dispositivos, Conspiración para Poseer Ametralladoras y Dispositivos Destructivos, y Conspiración para Lavado de Dinero”

De igual manera, se le identifica como lugarteniente principal de Iván Archivaldo Guzmán. Según los documentos a los que tuvo acceso el medio citado, Panu se inició en la producción de otras sustancias ilícitas.

Te puede interesar: De la cocaína al fentanilo, cómo llegaron Los Chapitos a la cima del Cártel de Sinaloa

Por su parte el ex agente de la DEA, Mike Vigil, dijo a Infobae que el interés de los grupos involucrados en el narcotráfico es comercializar sus productos y que las afirmaciones sobre experimentos con personas adictas carecen de sustento.

Miembros del Cártel de Sinaloa trabajan en el proceso de fabricación de fentanilo (Foto: News Sky/Captura de pantalla)

“Ellos no lo han hecho ni lo van a hacer. A ellos no le importa qué tanta gente muere de sobredosis. En Estados Unidos han muerto como 70 mil personas de sobredosis, principalmente de fentanilo. A los cárteles no les importa tener un laboratorio de control de calidad del fentanilo, a ellos solo les importan las ganancias”, fueron las declaraciones de Vigil a través de una llamada telefónica.

En los documentos de las acusaciones de la DEA se pudo ver que Los Chapitos iniciaron en el negocio del opioide con un laboratorio improvisado en el año 2014, almacenaban los precursores (provenientes de China) en bodega y posteriormente, cuando el producto estaba listo, lo empaquetaban y enviaban a Tijuana para ser trasladado a los Estados Unidos y ya en el país vecino se escondía en casas y centros de almacenamiento.