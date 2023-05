Con hummer y monstruos, así se exhibió el Cártel del Golfo antes de desatar violencia en Tamaulipas

Los presuntos miembros del Grupo Escorpión muestran una hummer y un vehículo modificado con blindaje artesanal

El Grupo Escorpión del Cártel del Golfo (CDG) mostró su poderío bélico de armamento y de unidades modificadas antes de tener un enfrentamiento armado con un grupo rival de la misma organización criminal en San Fernando, Tamaulipas.

En varias grabaciones compartidas en redes sociales se puede observar a convoy de más de 20 camionetas con personas armadas que se colocan a la orilla de una carretera para ponerse en fila.

En los videos se puede observar por lo menos una hummer y un vehículo modificado con blindaje artesenal, mejor conocido como monstruos. En otro clip se muestra a varios sujetos armados que se encuentran abajo de las camionetas: “Puro Cártel del Golfo”, dicen.

“Parte de lo que respalda a la colindancia”, dice el hombre que gabó el video, mientras que otros sicarios le responden: “Puro Cártel del Golfo, jefe, Grupo Escorpión a la orden, a la maldita orden para el desorden”. Otras personas armadas mencionan el “A la orden de El Jefe 19″.

En las grabaciones se puede escuchar que uno de los sujetos exclamó "Puro Cártel del Golfo" (Foto: captura de pantalla/Twitter/@FuriaNegra77)

Reportes preliminares señalan que este grupo de sicarios del Grupo Escorpión, señalados del secuestro de cuatro estadounidenses y del asesinato de dos de ellos a principios de marzo en Matamoros, se estaban agrupando para acudir a un enfrentamiento sobre la carretera que va de Reynosa a San Fernando.

“Reportan bloqueo de vialidad y detonaciones en Ejido el Porvenir sobre la carretera Reynosa a San Fernando muy cerca del Hospital IMSS 270. Así como reportes de P-LL sobre carretera altura Col Benito Juárez QTR 1408″, indicó la cuenta de Twitter @FuriaNegra77.

Las grabaciones compartidas en Twitter también muestran el momento en que este convoy comienza la persecución de sus rivales. En otros videos se ve el momento en que los sicarios del Cártel del Golfo comenzaron a disparar a sus enemigos sobre una brecha. Los vehículos utilizados en este enfrentamiento son los conocidos como monstruos.

“Sobres a la vergx, pinches culxos....sobres, sobres...”, dice un hombre que va dentro del vehículo accionando su arma contra sus enemigos. En los clips se puede ver cómo los perseguidos cruzan los vehículos modificados para detener el avance de El Grupo Escorpión.

"Puro Cártel del Golfo", exclamó uno de los involucrados

Sin embargo, los sicarios del CDG chocan con las unidades que tienen camuflaje militar para luego seguir la persecución por la brecha. En un momento de la grabación, uno de los sicarios menciona que en la cajuela llevan a un “Z”, lo que supone que sería un integrante del Cártel de Los Zetas Vieja Escuela, quienes supuestamente se aliaron con la facción de Los Panteras del Cártel de Golfo para pelear la plaza al Grupo Escorpión.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Segurida Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez, las facciones del Cártel del Golfo involucradas en este conflicto armado son integrantes de Los Escorpiones (también conocido como Grupo Escorpión) y Los Panteras.

“Los que eran amigos hoy son enemigos, los desplazados buscan regresar a controlar su territorio. Son Panteras contra Escorpiones, ambos fracciones del Cártel del Golfo”, dijo en entrevista con la periodista Azucena Uresti el lunes 1 de mayo.

El viernes 28 de abril, el estado de Tamaulipas vivió una jornada violenta durante la noche del jueves y los primeros minutos del viernes, luego de que presuntos integrantes del CDG y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tuvieran un fuerte enfrentamiento armado a la altura del municipio de Jiménez.

Las camionetas fueron remolcadas por las autoridades. Foto: TW/@FuriaNegra77

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraban a camionetas modificadas con blindaje artesanal y pintandas con camuflaje milita, además de las siglas del CJNG, lo que suponia que el conflicto era entre el Cártel del Golfo y la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

“El Cártel del Golfo tiene su base de poder en partes de el estado mexicano de Tamaulipas y en el estado de Zacatecas, y puede tener alianzas con CJNG miembros que trabajan en esa región de México. El Cártel del Golfo enfoca sus actividades de narcotráfico de heroína y cocaína mediante el transporte de cargas a los Estados Unidos cerca de McAllen y Brownsville, Texas”, detalla el reporte de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la DEA del 2020.

Durante la mañana del domingo 30 de abril grupos delictivos, presuntamente del Cártel del Golfo, realizaron bloqueos con diversas camionetas que llevaban personas armadas, los primeros reportes indicaron que había un convoy de hasta 40 vehículos, algunos incluso con blindaje artesanal. También se informó que hubo balaceras que cobraron la vida de al menos dos personas.

En tanto, la mañana de este martes se volvieron a registrar 16 bloqueos y quema de llantas en varias vías importantes en Tamaulipas.

El General Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Salió en las noticias que había 16 bloqueos en el área de San Fernando, Tamaulipas. Ya no hay ningún bloqueo. Sí existieron algunos; fueron retirados por personal de seguridad del estado y fuerzas federales. No hay agresiones. Hubo una persona que fue atacada a las 7:00 de la mañana en el camino de… la salida de Reynosa hacia Río Bravo, esa persona es la única agresión que se tiene registrada. No hay agresiones en contra de las autoridades”, dijo Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena.

Agregó que este día se inició una operación en la zona, “son 17 bases de operaciones del Ejército, 550 elementos; también Guardia Nacional, 60 elementos; Fuerzas Especiales del Ejército, 100. Son 710 en total, ahí está parte de la Fuerza de Tarea regional con la que cuenta esta 4ª Región Militar, que ahí pertenece Tamaulipas”.

“Está en apoyo dos helicópteros UH60 artillados para apoyo de personal de tierra. El área en donde van a estar trabajando es Matamoros, San Fernando, Cruillas, Burgos, Méndez, Soto La Marina, Jiménez, todo lo que van a estar desarrollando este personal. También está trabajando Seguridad Pública del estado, hay una coordinación para atender esta situación”, finalizó el funcionario.