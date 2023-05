Claudia Sheinbaum recomendó a Ebrard “no tener ansias” y esperar la encuesta de Morena

La jefa de Gobierno fue cuestionada sobre las declaraciones del canciller

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre las declaraciones que ofreció el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, en las que exigió a la Dirigencia Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) establecer una fecha para la publicación de la convocatoria y la encuesta que decidirá al candidato a la presidencia.

Fue durante la conferencia de este miércoles 3 de mayo que la mandatario local respondió a las preguntas sobre la posición que había adoptado el canciller respecto a los tiempos de Morena rumbo a las elecciones del 2024 y pidió tener paciencia, así como el corazón caliente y cabeza fría.

Aunado a lo anterior, instó que se debe de esperar a que el partido guinda dé a conocer la fecha en que se establezca la encuesta, pues recordó que actualmente la organización se encuentra centrada en los comicios de este 2023 que se realizarán en el Estado de México y Coahuila.

La jefa de Gobierno fue cuestionada sobre las declaraciones del canciller (Cuartoscuro)

Asimismo, celebró que todo Regeneración Nacional se encuentren dedicados a trabajar en pro del proceso electoral vigente, mismo que concluirá el próximo mes de junio, pues apuntó a que es lo que les corresponde, por lo que pidió no tener ansias y esperar los tiempos oficiales.

“Pues hay que tener paciencia, todo, no...no este...cómo es: corazón caliente y cabeza fría. Hay que esperar a la encuesta y lo que establezca el partido. Hoy, afortunadamente el partido está atento a dos acciones o actividades muy importantes que están ocurriendo en el país: la elección en el Estado de México y la elección en Coahuila. Qué bueno que estén dedicados a ello, es lo que les corresponde, pues hay que esperar también que pasen las elecciones y que convoque el partido, no hay que tener ansias, hay que esperar los tiempos”, expresó.

Las corcholatas se reunieron con AMLO en Palacio Nacional y él pidió unidad al interior de Morena [Twitter/@lopezobrador_]

Las palabras de la jefa de Gobierno se dieron un día después de que el canciller hablara con los medios de comunicación luego de la renuncia de Martha Delgado a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, momento en que aprovechó para recordar que a finales del año pasado mandó una carta a la dirigencia del partido guinda para que se estableciera una fecha para la encuesta.

De acuerdo a su explicación, Ebrard Casaubón no considera correcto que los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República deban llegar al proceso de encuesta siendo funcionarios o en algún cargo en la administración pública federal o con en un cargo de elección popular.

El canciller confió en que próximamente el partido guinda fije la fecha para que se desarrolle el proceso; no obstante, apuntó que, en caso de que eso no ocurra, entonces no debería de ser sorpresa que algunos de los que han levantado la mano para suceder el máximo cargo político en el país comiencen a tomar decisiones con tal de posicionarse.

“Yo dije desde diciembre, en una carta le dije a Morena, yo no pienso que deben llegar los funcionarios y funcionarias o quienes estamos en el servicio público, en nuestros cargos a la encuesta. En mi forma de pensar, le correspondería (a) Morena fijar la fecha, pero si no lo hace, cada uno de nosotros tomará sus decisiones, no vamos a estar a expensas”, refirió.

Mario Delgado pidió que las "corcholatas" apoyen las elecciones del Edomex y Coahuila (Infobae México)

Frente a todo lo anterior, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, comprendió el interés que tienen “las corcholatas” en el proceso electoral de 2024; sin embargo, instó a los cuatro morenistas y al diputado federal del Partido del Trabajo (PT) a apoyar los comicios de 2023, pues señaló que ese es el trabajo que se debe de priorizar en el tiempo presente.

“Para llegar al 2024, tenemos que pasar necesariamente por el 2023. Y entiendo el interés que tienen tanto Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, como Ricardo Monreal y el compañero Gerardo Fernández Noroña de saber cuándo va a ser la encuesta, si van a renunciar o no, si van a haber debates o no, pero les estoy pidiendo, con mucho respeto, que dejen de pensar un poquito en el proceso de 2024 y nos ayuden en Coahuila y el Estado de México”, refirió.