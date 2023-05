Maribel Guardia dedicó conmovedor mensaje a Julián Figueroa por el que hubiera sido su cumpleaños 28: “saldré adelante, hijo”

La actriz compartió en su cuneta de Instagram fotos inéditas con el cantante (Fotos: Instagram/@maribelguardia)

La inesperada y sensible muerte de Julián Figueroa continúa siendo lamentada por sus fans, colegas y amigos, pero sobre todo por su famosa madre: Maribel Guardia. Dentro del que hubiera sido su cumpleaños número 28, la actriz le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, agradeciendo la oportunidad de haber podido ser mamá y con ello abuela, pues José Julián también nació un 2 de mayo pero del año 2017.

La actriz de Corona de Lágrimas compartió en su cuenta de Instagram una fotografía a lado de su hijo, deseándole un feliz aniversario, pero lamentando su muerte, pues aseguró que aunque entiende que ahora “está en un lugar mejor”, sigue sin entender todo lo que ha ocurrido en el último mes y que le marcó la vida para siempre.

“¡Feliz cumpleaños hijo amado” En este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables”, inició la también cantante.

La actriz felicitó a José Julián en el que hubiera sido su cumpleaños número 28 (Foto: Instagram)

¿Cómo está Maribel Guardia tras la muerte de su único hijo?

La nominada al Grammy Latino, por su disco Besos Callejeros en la categoría Mejor disco de banda del 2017, también expresó su sentir luego de que el pasado domingo 9 de abril su primogénito falleciera tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, como informó la cantante.

“Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música. Saldré adelante hijo adorado, no te preocupes por mí, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida”, agregó.

El público mexicano ha acompañdo a la querida actriz en su dolor FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

José Julián, nieto de Maribel Guardia, cumplió 6 años de edad

En el que hubiera sido el cumpleaños número 28 del cantante, su primogénito también cumplió un año más de vida, pues ambos nacieron un 2 de mayo, solo que el primero en 1995 y el menor en el año 2017. Fruto del matrimonio que sostuvo con su ahora viuda, Ime Garza-Tuñón.

Sobre ello, aunque de forma muy breve, también habló Maribel Guardia en el mensaje dedicado a Julián Figueroa, algo por lo que miles de internautas han reaccionado llenando la publicación de mensajes de apoyo, consuelo e incluso intentos de causarle alegría a la actriz: “Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos.”, compartió sobre su nieto José Julián.

El menor cumplió seis años de edad (Foto: Instagram/@julian_f.f)

“El dolor de una madre, y más cuando es tú único hijo, es algo de lo que jamás se podrá reponer en la vida”. “Feliz cumple a tu hijo hasta el cielo, donde hoy a lado de nuestro padre Dios seguramente está feliz por el que también es cumple de su pequeño”. “La ironía de la vida: tu hijo y nieto nacieron el mismo día y ahora Julián ya no está pero José sigue aquí como una pequeña parte de él”. “Como bien lo has puesto, debes estar feliz y ahora no lamentar la muerte sino festejar la vida de lo que aún te queda: un nieto hermoso que de alguna forma puede ser como lo único que dejó Julián Figueroa”, reaccionaron internautas.