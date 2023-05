Geraldine Ponce se defendió de críticas por amamantar durante sesión del Cabildo de Tepic

Geraldine Ponce habló sobre las críticas que recibió tras la última sesión del Cabildo en Colima (Instagram/@geraldineponcem)

La presidenta municipal de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce Méndez, se defendió de las críticas que recibió en redes sociales por aparecer en la sesión del Cabildo amamantando a su hija María, quien nació el pasado 29 de abril, además de las comparaciones que recibió con la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez.

Te puede interesar: Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, anunció que ya nació su bebé

Por medio de su cuenta de Instagram, la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lamentó que en su mayoría los comentarios sean de mujeres atacándola y comparándola con Rodríguez Cantú, situación que no lamentó pues señaló que se trata de una mujer que deseaba ser madre, al igual que ella.

“Entro a Facebook en este momento, mientras duerme mi bebé y me doy cuenta de que me mencionan en algunos comentarios relacionados a un post donde me señalan por amamantar durante una sesión de Cabildo. Lamentablemente, la mayoría de los comentarios que vi son de mujeres. Hasta he leído comparaciones con Mariana Rodríguez, lo cual no me molesta, pues ser madre es algo que deseaba”, fueron las primeras palabras que mencionó la edil.

La edil compartió su molestia en redes sociales (Instagram/@geraldineponcem)

Sin embargo, más adelantó confesó que se sintió muy molesta, debido a que ser madre es algo que deseaba, algo que en este momento la hace sentir muy orgullosa de ser, además de que ha aprovecha para poder compartir su nueva etapa de vida.

“Todas las mujeres somos libres de elegir cómo lleva nuestra maternidad, nuestros descansos y reposos, sin importar qué hacemos de nuestras vidas”

No obstante, pese a lo anterior, sentenció que los comentarios que recibió demuestran que a la sociedad aún le falta mucho para erradicar el estigma que existe en pleno siglo XXI sobre la lactancia materna: “Nos falta mucho por informarnos y educarnos”.

Te puede interesar: Luciana Mantero: “Los embriones hoy se eligen por inteligencia artificial. El futuro ya llegó”

Ponce Méndez recordó las mujeres han luchado durante muchos siglos por ganar espacios laborales y de representación popular, aunado a resaltar la idea de que la maternidad no debe ni puede estar peleada con la vocación de ninguna mujer.

La edil compartió el nacimiento de su hija en redes sociales (Twitter/@GeraldinePonceM])

Asimismo, apuntó a que la acción de amamantar es algo natural, que no debería ser motivo de vergüenza y mucho menos de ataque ni de burlas; por lo que instó a las mujeres a no renunciar a sus sueños y aspiraciones solo porque tomaron la decisión de ser madres.

Te puede interesar: Citlalli Hernández acusó al PAN de “infantil” por el tema del INAI

La morenista también explicó que ama profundamente su trabajo, por lo que se comprometió, desde su espacio en la política local y nacional, a seguir luchando para que las mujeres no tengan que decidir entre ser madres o tener una vida profesional

“Para que dejen de juzgarnos por por elegir nuestra maternidad y vivamos libres de cualquier tipo (de) violencia y discriminación”

La morenista compartió un largo mensaje en sus redes sociales (Instagram/@geraldineponcem)

No obstante, Geraldine Ponce también refirió que seguirá disfrutando de su nueva etapa de madre y compartiendo en sus cuentas profesionales sobre ello, además de contar algunos otros aspectos de su vida, como lo ha hecho desde que apareció en la escena pública.

Lo anterior, la llevó a señalar que es consciente de que los ataques hacia su persona continuarán; sin embargo, aseveró que no le preocupan, debido a que se ha acostumbrada, pues conoce de dónde viene cada uno de ellos, por lo que invitó a sus seguidores a amar, pues desde su perspectiva eso es mejor que odiar.

La edil compartió algunos detalles del nacimiento de su hija [Instagram/GeraldinePonceM]

Fue el pasado 29 de abril que la alcaldesa dio a conocer que se acababa de convertir en madre, luego de que nació su primogénita a la que llamó María, la cual había esperado con muchos ánimos desde que anunció su embarazo el 28 de diciembre del año pasado.

“Les presento a María. Mucha gente ya quería conocerte, mi niña hermosa, en especial tu mami que te ama mucho”, fue el mensaje que redactó en sus principales redes sociales.