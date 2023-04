PRI tildó de “violencia legislativa” la aprobación de 20 reformas por parte Morena en el Senado

El líder del PRI en el Senado aseguró que lo que hizo Morena fue violencia política

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, Manuel Añorve Baños, calificó como “violencia legislativa” la aprobación de más de 15 reformas por parte de las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el pasado viernes 28 de abril.

Por medio de un video en redes sociales, el priista señaló que su instituto político ha apostado por el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos, por lo que rechazaron la supuesta violencia simbólica que emprendió el bloque de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, se comprometió a que el grupo tricolor trabajará a favor de las reformas que siempre beneficien a México, a diferencia de las que fueron aprobadas en la sede alterna Xicoténcatl.

“En el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República apostamos por el diálogo, la negociación y a construcción de acuerdos. Rechazamos la violencia legislativa llevada a cabo por el bloque oficialista y vamos a seguir trabajado por aprobar las reformas que beneficien a México, de eso no tengan la menor duda”, expresó este domingo 30 de abril.

El coordinador de lo senadores priistas se manifestó en contra de lo acontecido en la Cámara Alta el pasado viernes (Cuartoscuro)

Asimismo, puntualizó que durante algún tiempo ha observado que existen algunos signos de supuesta violencia entre el bloque oficialista, el cual se caracteriza por cerrazón, imposición y obstrucción de acuerdos, por lo que señaló a dichos senadores de no haber cumplido con su palabra, acciones que calificó de ser contrarias a la democracia.

“Hemos visto que son prácticas este tipo de violencia recurrentes del bloque oficialista las cerrazón, la imposición, la obstrucción de acuerdos, además de que no han cumplido su palabra. Estas palabras no caben en un régimen democrático, tampoco en el Senado de la República”

Aunado a lo anterior, Añorve Baños sentenció que al interior del Revolucionario Institucional tienen la voluntad de cumplir con los acuerdos que se hagan entre las diferentes fuerzas políticas; no obstante, pidió que dicha actitud no se confunda con debilidad, pues señaló que es trabajo legislativo y todo se encuentra inscrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

“Nuestra voluntad para cumplir acuerdos no debe de ser confundida con debilidad porque en el PRI no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que se violente la Constitución”, expresó el nuevo coordinador del PRI en el Senado.

Morena y sus aliados sesionaron sin la oposición (Twitter/@OvidioPeraltaS)

El líder del priismo en el Senado también declaró que su instituto político combatirá con herramientas legales y políticas todo lo que dañe a la nación, entre lo que se encontraría la desaparición de Financiera Rural, CONACYT, la Ley Minera o entregar los ingresos turísticos a las Fuerzas Armadas.

“Todo lo que dañe a México, venga de donde venga, lo vamos a combatir con todas las herramientas legales y políticas a nuestro alcance, combatiremos, por ejemplo, la desaparición de Financiera Rural, CONACYT, vamos a combatir, por ejemplo, esta ley minera y, sobre todo, los ingresos turísticos destinados a otro destino que no es la promoción turística que requiere México”, refirió el legislador.

Finalmente, el militante del tricolor sentenció que México merece unidad, construcción de acuerdos y concordia., por lo que se comprometió a que en el PRI seguirán trabajando en favor del país, así como de las necesidades de la ciudadanía.

¿Qué pasó en el Senado?

Senadores del bloque oficialista sesionaron en la Casona de Xiconténcatl (Foto: especial)

Conviene recordar que el 27 de abril senadores de la oposición —PAN, PRI, PRD y MC— tomaron la tribuna de la Cámara Alta, luego de que no se dio el nombramiento de un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pese a que se había llegado a un acuerdo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Debido a que no se pudo sesionar en el recinto legislativo de Paseo de la Reforma, durante la noche del 28 y madrugada del 29 de abril, el bloque oficialista sesionó en la Antigua Casona de Xicoténcatl sin la presencia de la oposición en donde, en tiempo récord, se aprobaron 20 reformas.