Cazzu presumió su baby bump durante un show de Nodal: “Escuchando a papá”

La cantante conmocionó a sus fans con su reacción. (Instagram: @cazzu)

Julieta Cazzuchelli conmocionó a sus 11.8 millones de seguidores en Instagram con un enternecedor video que publicó durante la mañana de este sábado 29 de abril. Y es que la intérprete de éxitos como La Gatita, Matatan y Turra no dudó en compartir un inolvidable momento de su maternidad que vivió durante un concierto de Nodal.

La rapera argentina que tiene aproximadamente cinco meses de embarazo acompañó a su novio y padre de su bebé a un espectáculo que ofreció en Valledupar, Colombia. Al igual que en otras ocasiones tomó su teléfono celular para grabar a Christian Nodal mientras deleitaba al público con sus canciones, pero en esta ocasión decisión regalar una toma muy especial.

La cantante anunció su embarazo en un concierto que ofreció en su país natal. (Instagram: @cazzu)

Y es que comenzó su breve video mostrando su pancita de embarazo enmarcada con los tatuajes de ojitos que la han caracterizado en los últimos años. El tiempo no fue suficiente para apreciar su su bebé se movió al escuchar la voz del intérprete de regional mexicano que estaba cantando Acá entre nos del cantautor, Martín Urieta.

Sin embargo, Cazzu escribió sobre su post: “Escuchando a papá”.

El tierno momento se viralizó en redes sociales porque causó sensación tanto en los fanáticos del mexicano como la gran comunidad de personas que disfrutan la música de la argentina. Todas las reacciones fueron positivas, pues los internautas aplaudieron que los enamorados compartan estas escenas tan especiales con todos.

El mexicano hizo lo propio en uno de sus conciertos al decir que: "Ya no soy papacito, soy papá". (Instagram/@nodal)

Cazzu eliminó su sensual baile sobre Christian Nodal por críticas

La enternecedora publicación de Julieta llegó tan solo unos días después de que decidiera eliminar un video que había compartido con sus seguidores de TikTok. Se trataba de un baile que dividió opiniones por la carga sensual que tenía, pues la rapera argentina se mostró bailando sentada arriba de su pareja, quien estaba recostado agarrándola de la cadera.

Lo que verdaderamente incomodó a los usuarios de la plataforma digital fue que se notaba el baby bump de Cazzu. Fue ante esta situación que algunos fans y madres de familia saltaron en defensa de la rapera argentina y aplaudieron que siga expresándose sin importar nada, incluso, aseguraron que sintieron un poco de envidia.

Los futuros padre y madre mostraron un momento cercano entre ellos

“Quien fuera Cazzu”, “A veces siento que somos Cazzu y yo contra el mundo”, “No se come pan enfrente de los pobres”, “Quien fuera Nodal” Y “Ok pero ¿Podrán las demás embarazadas?”, escribieron en la sección de comentarios.

Pese al respaldo que recibió la artista de 29 años de edad, terminó eliminando el video de su perfil de TikTok.

Se especula que el bebé podría nacer entre agosto y septiembre de 2023. (Ig nodal)

¿Nodal reveló el sexo de su bebé?

El oriundo de Sonora ofreció una entrevista para un medio colombiano donde se sinceró sobre sus lanzamientos musicales, presentaciones en toda América Latina y su próxima paternidad. El cantante trató de evitar detalles sobre el embarazo de Cazzu, sin embargo, dejó entrever que su bebé podría ser una niña.

“Me gustaría que mi hija conozca mi carita”, comentó el intérprete de Botella tras botella mientras hablaba sobre sus planes de abrir un estudio de tatuajes en Lo Ángeles, Estados Unidos. Cabe recordar que estaba aprendiendo dicha profesión cuando confirmó su rompimiento con Belinda.

La pareja también desató rumores de boda tras ser captados en una joyería mexicana. (Instagram: @braggaomx)

La declaración accidental de Nodal desconcertó al entrevistador, quien no dudó en interrumpirlo para cuestionarlo sobre el género de su bebé que nacerá en verano. Fue en ese momento cuando el mexicano negó todo:

“No, no lo sabemos (si será niña), pero ahí estoy haciendo fuercita. Siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada”, agregó en la entrevista recuperada por Las Estrellas Televisa.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la dulce espera de los famosos padres primerizos, pero se espera que muy pronto sorprendan a sus fans con la revelación del sexo y nombre.