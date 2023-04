Todo sobre el concierto de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes en CDMX

El músico británico regresa a la Ciudad de México con un concierto único en el Palacio de los Deportes. Daniel Leal/Pool via REUTERS

Además del concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, este viernes 28 de abril llegará al Palacio de los Deportes, Rod Stewart, uno de los rockstars más importantes de la historia musical.

El cantante británico regresa a México tras seis años de espera, fue en 2017 cuando tocó sus más icónicos temas durante su gira “Hits”. Quien fuera vocalista en las bandas The Jeff Beck Group y Faces ya había pisado tierras mexicanas en 2012, agotando sus fechas en el Auditorio Nacional aquel entonces.

La cita con los fans mexicanos será a las 20:30 horas, cabe señalar que las entradas están por agotarse, los últimos boletos los encuentras directamente en taquilla sin cargos o a través de la boletera Ticketmaster.

Posible setlist de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes

Además de sus éxitos más conocidos, Sir Rod Stewart, tocará algunos temas extraídos de sus más de 32 discos a lo largo de toda su carrera.

- Infatuation

- Some Guys Have All the Luck

- Having a Party

- The First Cut is the Deepest

- Young Turks

- Downtown Train

- Baby Jane

- Forever Young

- Tonight’s the Night (Gonna Be Alright)

- I Don’t Want to Talk About It

- You’re In My Heart

- Have I Told You Lately

- Lady Marmalade

- Da Ya Think I’m Sexy?

- Sailing

El pasado 23 de abril, el músico británico ofreció un show legendario en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. El recital de Rod Stewart fue totalmente gratuito y congregó a más de 30 mil personas, según cifras compartidas por los organizadores del evento. Miles de mexicanos pudieron escuchar por dos horas aproximadamente, la viva voz de sir Rod Stewart, quien tocó grandes clásicos como “Every Picture Tells a Story”, “You’re In My Heart”, “You Wear It Well”, “The Killing of Georgie”, “Da Ya Think I’m Sexy?”, por mencionar solo algunos.

El músico es reconocido por su calidad de activismo que practica, un ejemplo fue en 2022, cuando Rod Stewart dio a conocer que rechazó una oferta de más de 1 millón de dólares por actuar durante el Mundial de Qatar 2022 por “razones morales”.

“Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé No me parecía correcto ir”, dijo Stewart, gran aficionado al fútbol, al diario británico The Sunday Times en una entrevista en la que le preguntaron por la vulneración de derechos humanos en Qatar.

El pasado 23 de abril, el músico británico ofreció un show legendario en la Feria de San Marcos en el estado de Aguascalientes. (Reuters)

Y recientemente, en la Feria de San Marcos, envió un mensaje dedicado a Ucrania por el conflicto armado que mantiene con Rusia. Stewart dedicó su tema “Rythm Of My Heart”, mientras los visuales detrás del cantante se pintaron de color azul y amarillo en representación del país mencionado.

Acerca de los galardones con los que ha sido condecorado por su contribución a la música, destacan, un Premio Brit, un Premio Grammy y un reconocimiento como fundador de la ASCAP. Ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock; la primera vez fue en el año 1994 como solista y la segunda ocasión en 2012 como miembro de Faces, ingresando también en el Salón de la Fama del Reino Unido en 2006.