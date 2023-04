Gaby Agúndez y Osmar Olvera se clasificaron al Mundial de Clavados en Japón (Infobae)

La Federación Mexicana de Natación (FMN) atraviesa un momento de crisis. Desde el mes de diciembre, atletas afiliados no reciben sus becas por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Gabriela Guevara.

A pesar de esta situación, deportistas de las diversas disciplinas acuáticas siguen dando la cara y levantando la mano para representar a México, tal fue el caso de la bajacaliforniana Gabriela Agúndez y del joven neoleonés, Osmar Olvera quienes se clasificaron al Mundial de Clavados que se llevará a cabo en Japón.

La mexicana regresó a la competencia desde los Juegos Olímpicos de 2022, se sometió a una cirugía previo al clasificatorio que se celebró en el Centro Acuático de CODE en León, Guanajuato. Agúndez García dominó de principio a fin la competencia, incluso por encima de su compañera en los sincronizados, la experimentada y también medallista olímpica, Alejandra Orozco.

Agúndez García dominó de principio a fin la competencia, incluso por encima de su compañera en los sincronizados, la experimentada y también medallista olímpica, Alejandra Orozco (REUTERS/Marko Djurica)

En este sentido, la mexicana de 22 años se colocó en la cabeza de la competencia, obteniendo así su clasificación directa al Mundial de la especialidad, mientras que el segundo y tercer sitio fueron para Alejandra Orozco de Jalisco y Alejandra Estudillo de Nuevo León.

En declaraciones retomadas por el Diario el Independiente de Baja California Sur, Agúndez se dijo “muy contenta, muy satisfecha con el resultado de hoy, después de casi dos años sin competir, el regresar ahora y con este primer lugar en la plataforma de 10 metros en la prueba individual me siento muy feliz; pasé por una operación de rodilla, por una cirugía del tobillo y ahora estar nuevamente compitiendo, haciendo lo que más me gusta me hace sentir muy contenta, además de haber obtenido la clasificación al mundial”, declaró.

Asimismo, la también medallista centroamericana y panamericana agregó que buscará la plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024: “Vamos por buen camino rumbo a París, todavía hay mucho que trabajar y mejorar, pero es un buen comienzo, nos falta la prueba de sincronizados con Ale Orozco, vamos a buscar la clasificación, es la prueba donde fui medallista olímpica en Tokio 2021 y vamos a echarle todas las ganas también en esa prueba”, agregó.

Osmar Olvera se clasificó al Mundial de Clavados que se celebrará en Japón (Instagram/@osmardiver05)

Cabe recordar que Orozco y Agúndez reaparecerán en el clasificatorio el siguiente domingo desde el Centro Acuático de CODE en León, Guanajuato. Mientras tanto, en la rama varonil en la categoría de 1m, Osmar Olvera obtuvo su pase a Fukuoka, Japón, dejando en el segundo sitio a Jair Ocampo del Estado de México y a Juan Celaya de Nuevo León en el tercer puesto.

De acuerdo a los estatutos de este Segundo Selectivo Nacional de Clavados, los segundos y terceros lugares en estas pruebas individuales entrarán a un proceso de ranking junto con los ganadores del Primer Selectivo Nacional de Clavados y de los clavadistas que estudian en los Estados Unidos de América.

A penas en febrero del presente año, Alejandra Orozco, Gabriela Agúndez, Melany Hernández, María José Sánchez, Jahir Ocampo y Juan Manuel Celaya pidieron ayuda a la World Aquatics, por medio de una carta, para tener “claridad” de los procesos de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Gabriela Agundez Garcia y Alejandra Orozco Loza reaccionando en la prueba de saltos sincronizados de 10 metros (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

“El día de hoy, en México, las y los clavadistas, entrenadores y un gran equipo multidisciplinario nos enfrentamos a desafíos que no nos corresponde resolver porque no está en nuestras manos. Por ello, le exponemos la situación de incertidumbre en que nos encontramos, pues no tenemos certeza y claridad en nuestro proceso de preparación para asistir a los juegos olímpicos de París 2024″.

El documento firmado por los conocidos atletas acuáticos, busca terminar con la disputa entre la FMN y la Comisión Estabilizadora. Además, resaltaron que ellos están alejados del conflicto y que únicamente buscan apoyo para continuar con su ciclo rumbo a París 2024.