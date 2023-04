Eduin Caz y 6ix9ine preocuparon por aparecer golpeados en Instagram: “Nos chngaron en el gimnasio”

Los cantantes dividieron opiniones por grabarse en esas condiciones

Eduin Caz se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un par de videos donde apareció junto a nada más ni nada menos que 6ix9nie. Y es que el intérprete de regional mexicano y los demás integrantes de Grupo Firme se reunieron con el afamado rapero para grabar su colaboración musical, sin embargo, no todo habría resultado conforme lo planeado.

Fue durante las últimas horas del jueves 27 de abril cuando el intérprete de En tu perra vida prendió las alarmas con una publicación de Instagram donde mostró los golpes que tanto él como su colega estadounidense habrían recibido en el ojo derecho y frente, respectivamente.

“Nos chngaron en el gimnasio”, escribió Eduin en su post sin ofrecer más información sobre lo sucedido.

Su colaboración musical se estrenará este viernes 28 de abril. (Instagram: @eduincaz)

Como era de esperarse, el fragmento audiovisual preocupó a los 8 millones de usuarios que siguen al vocalista de Grupo Firme en Instagram, pues aparentemente los golpes que recibieron los cantantes fueron tan fuertes que incluso provocaron que su piel se abriera derramando sangre en sus mejillas.

Sin embargo, muchos cambiaron de opinión cuando reprodujeron el video grabado en modo selfie, pues tanto Eduin Caz como 6ix9nie tomaron con humor las supuestas agresiones que habría sufrido en un gimnasio. Y es que en un principio el intérprete mexicano trató de tomar con seriedad la situación, pero no pudo contener las risas ante las declaraciones del rapero.

“Me pegue un tiro ahorita con un v*rga”, comenzó sinaloense. “Nos chingaron en el gimnasio, wey”, comentó el rapero desatando carcajadas entre los presentes.

Los cantantes compartieron un adelanto de su videoclip. (Instagram: @eduincaz)

De esta manera dejaron entrever que sus heridas no fueron reales, pues aparentemente era maquillaje para el videoclip que grabaron para su nueva canción. Toda esta situación dividió opiniones entre los usuarios de la plataforma, mientras algunos aplaudieron el humor del mexicano, otros lamentaron que se atreviera a burlarse de las peleas, no obstante, la mayoría de reacciones fueron positivas.

“Cómo buen mexicano a reírnos de nuestras desgracias”. “Lo bueno que lo toma en broma”. “Jajajajajaja nada como el pinc$% humor Mexicano!!!!!”. “Por eso no voy al gym”. “Esa humildad de @6ix9ine nunca la pierdas hermano”. “Por eso me gusta ese vato, no se aguita el compa”. “reírse de sus desgracias, eso quiere decir que es un mexicano orgulloso”, escribieron los fans.

Usuarios de redes sociales arremetieron contra el vocalista de Grupo Firne

Eduin Caz y 6ix9ine fueron criticados por su “borrachera”

Horas antes de que el intérprete de Se fue la pantera sorprendiera a sus fans con su supuesta pelea en el GYM, 6ix9i recurrió a su cuenta de Instagram para publicar otro video polémico. Y es que el rapero compartió un poco sobre la fiesta en la alberca que habría tenido con Grupo Firme por su colaboración musical que se estrena este 28 de abril en todas las plataformas digitales.

Lo que más llamó la atención fue que aparecieron consumiendo bebidas alcohólicas y en ropa interior, siendo este último punto el que revivió los rumores sobre la orientación sexual de Eduin Caz.

El cantante se separó de su esposa tras anunciar la próxima llegada de su bebé. (Instagram/@eduincaz y @anahydpg)

“¿Ninguna mujer? que acaso son gays”, “Esto es tan gay”, “Esto para mí luce como una fiesta de salchichas”, “Esto está muy raro”, “Edwin necesita urgentemente salir del clóset”, “¿Qué es exactamente lo que acabo de ver?”, “Yo creo que son gays, pero ni siquiera lo saben”. “Técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra”, fueron algunos de los señalamientos en contra del cantante.

Y es que mucho se ha especulado sobre las preferencias del cantante después de que finalizó su relación con Daisy Anahy tras años de matrimonio. Cabe recordar que la pareja confirmó su separación tan solo unas semanas después de anunciar la dulce espera de su tercer hijo juntos.