Por alta violencia contra la mujer en el Edomex, candidata del PRI reforzará Fiscalía de Género

La candidata del PRI-PAN-PRD-NA al gobierno del Edomex, Alejandra Del Moral aseguró en el municipio de Cuautitlán Izcalli que terminará el hospital de 18 camas que está pendiente desde 2013 (PRI Edomex)

En su segunda visita a su municipio de origen en esta campaña electoral, la candidata de la alianza de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Revolución Democrática y Nueva Alianza, Alejandra Del Moral Vela se comprometió con habitantes de Cuautitlán Izcalli para aumentar recursos para la atención de mujeres y la violencia de género.

En esta localidad que tiene doble Alerta de Género, la primera en 2015 y la segunda desde 2019, Del Moral Vela dijo que habrá mayor presupuesto para la Fiscalía Especializada en materia de género. Además que trabajará con una policía de género de 10 mil elementos capacitados para erradicar el feminicidio en el Estado de México, destacó la aliancista.

Ante cientos de izcallenses, la abanderada de Va por el Estado de México, se comprometió a que ninguna mujer sea violentada en la entidad mexiquense.

La candidata del PRI-PAN-PRD-NA al gobierno del Edomex, Alejandra Del Moral aseguró que habrá mayor presupuesto para la Fiscalía Especializada en materia de género y atender los casos de feminicidios que tiene la entidad (PRI Edomex)

De la misma forma, Del Moral Vela mencionó que impulsará la materia de igualdad de género desde el preescolar hasta la preparatoria y se generará igualdad de oportunidades para las mujeres mexiquenses con créditos para las emprendedoras.

La exacaldesa de Cuautitlán Izcalli, se comprometió acabar el hospital de 18 camas de alta especialidad, ubicado en la comunidad de La Perla, que lleva más de 10 años en construcción, “gestión que empezamos como gobierno municipal y que ahora terminaremos como gobierno del estado”, sentenció la exdiputada federal.

Obras para C. Izcalli y vuelve a desestimar encuestas

La candidata del PRI al Edomex, Alejandra Del Moral en su visita al su tierra, Cuautitlán Izcalli, dijo que a pesar de la preferencia electoral la tiene su contrincante de Morena en diversas encuestas, sostuvo"que alcanzará y remontará a su contrincante, Delfina Gómez Alvarez". (PRI Edomex)

La candidata al gobierno estatal, también se comprometió con la rehabilitación de la infraestructura hidráulica de la Ciudad 121, con el objetivo de que la localidad tenga más agua al contar con 10 pozos,15 rebombeos y 50 válvulas.

De la misma forma, con el objetivo de mejorar la movilidad entre este municipio y Nicolás Romero, la representante del PRI-PAN-PRD-NA expresó que trabajará en la vialidad regional intermunicipal La Manga, que conecta Santa María Guadalupe a Las Torres y que ayudará a desahogar el tráfico de la zona.

Además hará lo propio con la avenida Poniente Bicentenario que es avenida Nopaltepec, del Fraccionamiento San Antonio para que sea terminada, “ya tiene un gran avance, le faltan tres puentes vehiculares y liberar afectaciones por casi tres kilómetros”, dijo la candidata.

Asimismo, se rehabilitará el Parque de las esculturas, así como un Ecomuseo en un paseo escultórico Charlotte Yazbek, junto con el Espejo de los Lirios, “tenemos que recuperarlos”, señaló.

El Hospital de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, se le asignó una inversión de 119 mdp para su construcción y sería concluido en el 2015, sin embargo en 2023, sigue en obra negra (Facebook/Ariel Juárez)

En la cuarta semana de campaña, ante las encuestas mostradas por Morena que le dan la preferencia electoral, la priista sostuvo que alcanzará y remontará a su contrincante, Delfina Gómez Alvarez, “aquí en mi tierra aprendí a remontar y aprendí a ganar elecciones de atrás para adelante, no me preocupan (las encuestas), me ocupo todos los días de caminar, de reconocer y conocer mi pueblo mexiquense”.

Ante sus paisanos, la exdiputada local, dijo que trabajará por cada uno de los mexiquenses y que regresa más fuerte que nunca y lista para gobernar a la entidad de casi 17 millones de habitantes, “esta elección va por nuestro pueblo, voy a trabajar por cada uno de los habitantes de mi tierra y por cada uno de las y los mexiquenses, hoy regreso más fuerte, más comprometida y mucho más lista para ser gobernadora del Estado de México”, subrayó la candidata.

Durante el segundo evento que se llevó a cabo en el auditorio Enrique Bátiz, Del Moral Vela, aseguró que trabajará de la mano y de manera coordinada con la alcaldesa panista, Karla Fiesco García, antes habían sido contrincantes en elecciones pasadas, ahora “para que a Izcalli le vaya mejor que nunca” y afirmó que “la casa entre los árboles” será el consentido de su gobierno.