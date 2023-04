Pepe Aguilar aseguró que fans no le hacen ningún favor al ir a sus conciertos

Pepe Aguilar pidió a los fanáticos que se comporten a "la altura" así como ellos exigen a los artistas "buenos shows". (EFE)

El cantante de regional mexicano Pepe Aguilar arremetió contra los fans que criticaron su vida personal, esto ocurrió tras ser cuestionado por los medios de comunicación sobre los constantes señalamientos negativos por parte de sus seguidores, especialmente por aquel que se lanzó contra él por tener “vida de rico”.

El intérprete de Por Mujeres Como Tú aseguró que no le debe nada a sus fanáticos ni ellos a él, por lo que ninguno se está haciendo un favor, ni ellos por asistir a la presentación ni él a ellos por otorgar el espectáculo, además dijo que esta relación que tienen los seguidores con los artistas es un tipo de “intercambio”, calificó el cantante.

“Es un intercambio, yo te estoy dando algo que te gusta, yo no te estoy haciendo ningún favor, te lo estoy poniendo a tu disposición y si te late pues que padre... si tú me vienes a ver precisamente por eso... pues tampoco me estás haciendo un favor, es un intercambio”, puntualizó el padre de Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar aseguró que los fanáticos no le hacen ningún favor por asistir a sus presentaciones (Foto: Instagram)

Continuando con las declaraciones que dio en Aguascalientes por motivo de su concierto en la Feria de San Marcos, el cantante Pepe Aguilar pidió a los fanáticos que asisten a sus presentaciones que se comporten “a la altura”, porque, explicó, así como los espectadores piden artistas de calidad, los artistas también exigirían una audiencia “bien portada”.

“Los fans exigen que haya buenos artistas, pues yo creo que también debe haber buenos fans ¿no crees?”, señaló el exponente del regional mexicano, a sus palabras agregó que le molesta que los seguidores le digan que por ellos él tiene dienero para comer.

“Entonces no nada más es de ´ porque yo te compro, entonces por mí comes’... no, espérate cabr**, no entendiste nada, no va por ahí”, espetó el líder de la dinastia Aguilar.

Por otra parte cuando fue cuestionado ante el debut de su hijo Emiliano en el mundo de la música como un cantante de rap, el nacido en Texas se mostró sorprendido porque aseguró que él no sabía que su hijo no optó por el regional mexicano, no obstante sí estaba enterado por su pasión por la música porque compartió que le recuerda a él mismo cuando era joven.

Pepe Aguilar se molestó con un seguidor tras ser señalado por tener una "vida de rico". (Foto: Tw zacatecasonline)

Toda la polémica reciente en la que se vio envuelto Pepe Aguilar surgió cuando uno de sus seguidores lo tachó de llevar una “vida de rico”, en su momento se especuló que el fanáticos hizo el comentario en redes sociales sin el afan de molestar o criticar, sin embargo el papá de Ángela Aguilar no se lo tomó a bien.

Pero qué decía el mensaje que envió el internauta a Pepe. Es el siguiente: “Quien fuera rico para darse vida de rico, gózala viejón, que el mundo se va a acabar”, fueron las palabras que comentó el usuario en Instagram. Tras la publicación el intérprete de Perdóname respondió directamente.

“Todo se puede, a echarle ganas y a trabajar duro. Yo solamente llevo 38 años trabajando en solitario y aunque algunos crean que la vida se regala o se hereda, en mi experiencia el público no hace favores”, contestó ante el supesto señalamiento.

El cantautor texano agregó que su éxito se debe a la disciplina y el constante trabajo que, al igual que él, muchos profesionistas y artistas le dedicaron a su carrera por lo que hoy están triunfando a pesar de las dificultades.

“Es a base de mucho trabajo y un poquito de talento... todos los oficios, profesiones o actividades de trabajo. Con base en el esfuerzo, la pasión y la constancia se convierten en la única forma de avanzar”, finalizó Pepe Aguilar.