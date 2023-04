Marcelo Ebrard acudió al concierto de BlackPink en el Foro Sol

El canciller Marcelo Ebrard presumió su asistencia al concierto de K-Pop de Black Pink (Marcelo Ebrard/Captura de pantalla)

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón presumió a través de sus redes sociales que la noche de este 26 de abril se dio un descanso de sus actividades para asistir al esperado concierto de BlackPink, en el Foro Sol, acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso.

“Invité a Rosy al concierto de Black Pink en Foro Sol , súper !! Black Pink in the area!!!”

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió dos breves videos. En el primero se le observa a lado de la economista, sonriendo y saludando a la cámara, mientras están de pie en una zona cercana al escenario y rodeados de los fans de las jóvenes coreanas.

En su segundo video de apenas 45 segundos se observa el momento en que Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, integrantes de la banda de K-pop aparecen en el escenario del Foro Sol, en medio de fuegos artificiales y luces de colores.

En las imágenes se ve a los y las fans gritando al ver a las cantantes, mientras muchos sostienen entre sus manos lightsticks o lámparas con forma de corazones de color rosa. En una siguiente publicación se ve a una asistente del concierto tomándose una selfie con el canciller.

El concierto de BlackPink de esta noche fue el primero de sus dos conciertos del ‘Born Pink World Tour’, cuyos boletos se agotaron a pesar de que sus costos oscilaron de los mil 100 a los 29 mil 500 pesos (sin cargos).

La agrupación de las jóvenes coreanas, una de las más aclamadas en la actualidad, llega después de haberse presentado en Coachella 2023, donde entonaron canciones como ‘Yeah, Yeah, Yeah’, ‘Shut Down’, ‘How You Like That’ y ‘Kill This Love’.

Invité a Rosy al concierto de Black Pink en Foro Sol , súper !! Black Pink in the area!!! pic.twitter.com/K1JNvb8EJX — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 27, 2023

Desde temprano las y los seguidores se formaron en las puertas del Foro Sol a esperar que les permitieran ingresar y poder llegar a la zona más cercana al escenario que pudieran tener.

Los asistentes de la sección más costosa -equivalente al precio de un vuelo a París, Francia-, pudieron acercarse a una carpa con mercancía oficial, así como recibir una gorra, una mochila y un pin que estaba incluido con la compra de su boleto. También pudieron presenciar el souncheck y entrar antes que el resto.

Para el día de mañana, la segunda y última fecha en tierra Azteca del ‘Born Pink World Tour’, la rutina será similar, pues los primeros en tener acceso serán aquellos que compraron un boleto en la zona de Pits, además de que recibirán algunos beneficios.

Black Pink welcome to México!!! pic.twitter.com/toMRvFHh81 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 27, 2023

Es de recordar que el estacionamiento tendrá un costo de 250 pesos y habrá una zona de padres y tutores, para que puedan acompañar a sus hijas e hijos desde que lleguen y hasta las 14:30 horas. Posteriormente el personal de Ocesa les pedirá que vayan a una zona designada donde podrán esperar hasta que acabe el espectáculo.

Por otro lado, no habrá guardarropas, pero estará permitido ingresar con lightsticks, cartulinas, banderas sin asta, bolsas o mochilas, sombreros, gorras, tapones de oído, cargadores portátiles, cámaras no profesionales, medicamentos con prescripción y toallas sanitarias. En todas las zonas habrá puestos de mercancía oficial y la recomendación es llevar dinero en efectivo.

La revista Rolling Stone considera a la agrupación BlackPink como el tercer grupo conformado por mujeres más exitoso, apenas detrás de las inglesas Spice Girls y las estadounidenses Destiny’s Child.