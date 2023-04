Bárbara de Regil arremetió contra los que la critican por su vida saludable: “Me vale madr*”

La actriz de "Rosario Tijeras" arremetió contra los que la critican

Bárbara de Regil, actriz que se ha visto en varias polémicas y que ha sido criticada constantemente en redes sociales, arremetió contra sus “haters” durante la alfombra verde de la película Quiero tu vida, en la cual participa junto a celebridades como Natalia Téllez, Jesús Zavala y Zuria Vega, y que está producida por la super estrella Salma Hayek.

En un encuentro con los medios de comunicación, Bárbara de Regil respondió que “le vale madr*” el odio que recibe en redes sociales por vivir una vida saludable. Aunado a esto, añadió que, de hecho, quienes la critican es porque tienen tiempo de hacerlo.

“Las criticas vienen por parte de personas que tienen tiempo de criticar”, sentenció la protagonista de Rosario Tijeras. Me vale madr*”. En su paso por la alfombra, también mencionó que en Quiero Tu Vida estaría interpretando a una mujer que no quisiera ser, una persona narcisista, ególatra y sólo enfocada en su imagen.

Recientemente, Ferka declaró que si Barbara de Regil da cursos de ejercicios funcionales debería estar certificada. “Cuando no te voltean a ver hablas de otra persona para que te volteen a ver. Yo nunca hablo de Ferka. Yo he trabajado con ella como con muchas, de ahí en fuera yo no salgo y ataco a nadie, que porque sí que porque no. Ella no sabe mi historial, no sabe mi vida, no sabe que he hecho, no sabe en qué me he dedicado en mis tiempos. Eso sólo es salir y abrir la boca”. arremetió De Regil.

Bárbara de Regil arremetió contra Ferka luego de que ella hablara sobre sus cursos (foto:instagram/barbaraderegil)

Sobre el “hate” que Bárbara recibe en redes, Natalia Téllez, amiga de la actriz y compañera de reparto en la película producida por Salma Hayek, declaró que “Nos impresionamos mucho cuando pasa una tragedia que deriva del odio pero no frenamos todas esas parecen insignificantes expresiones de odio todos los días en las redes y en la vida cotidiana. Para después no aterrorizarnos de las cosas que pasan ser mucho más concienzudos de cómo nos hablamos y cómo nos expresamos”.

Del mismo modo, Natalia dijo que Bárbara era una gran persona, con la que ya había trabajado con anterioridad en un proyecto de Telehit. “Y de Bárbara todo el amor, es una chava trabajadora y fue muy amorosa conmigo y yo le tengo mucho amor a Bárbara”, sentenció la conductora de Netas Divinas.

Natalia dijo que Bárbara era una gran persona, con la que ya había trabajado con anterioridad en un proyecto de Telehit Foto: Instagram/@netasdivinastv

Bárbara de Regil ha atravesado por varias polémicas derivadas de los aspectos de su vida que comparte en redes sociales. Hace algún tiempo, la actriz generó polémica tras anunciar una proteína que pondría en venta. En internet, usuarios arremetieron contra la estrella luego de que un creador de contenido usara su canal de YouTube para criticar el funcionamiento del productor.

Este hecho generó dimes y diretes entre Barbara de Regil y Aries Terrón, youtuber enfocado en la vida fitness que mandó a analizar el producto de la actriz y criticó la proteína por medio de videos en su canal.

Barbara de Regil ha atravesado por varias polémicas derivadas de los aspectos de su vida que comparte en redes sociales (Foto: Rosario tijeras)

Miguel Burra confesó que Bárbara de Regil le parece muy atractiva

En la alfombra verde del evento de Quiero tu vida también desfiló Miguel Burra, famoso comediante que tiene una participación actoral en el filme. Para los medios de comunicación confesó que siente una gran atracción por la protagonista de Rosario Tijeras, quien también es parte del cast de la cinta.

Esto lo dijo contestando una pregunta relacionada a aspectos en los que él y su personaje coincidían, diciendo que ambos pensaban que Bárbara era muy atractiva. Del mismo modo contestó que le “gustaría ser como su personaje” porque “se andaba dando a Bárbara”. “Pues se anda dando a Bárbara. Eso ya es ganancia, ¿no?”, declaró.