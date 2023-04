Por qué la reducción de horas laborales se fue al congelador en la Cámara de Diputados

El coordinador de Morena aseguró que no existe consenso para las reformas constitucionales

El coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier Velazco, confirmó que la reforma para reducir la jornada laboral en México no será votada por el pleno de la Cámara de Diputados en el presente periodo legislativo, por lo que se prevé que sea uno de los temas a debatir en septiembre.

Fue durante la conferencia de prensa que encabezó que el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que, en vista de que el periodo legislativo concluirá el próximo 30 de abril, al pleno no pasará ninguna reforma constitucional debido a que no existe el consenso entre las bancadas.

El legislador recordó que para ser aprobados los cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se necesita el voto afirmativo de las dos terceras partes del pleno, por lo que esta reforma quedaría pendiente parta el próximo periodo que inicia el 1° de septiembre.

“No, no, ninguna reforma constitucional (sale en este periodo). ¿Por qué? Porque ya no nos da tiempo y, además de que no nos da tiempo de agendarla, se tiene que construir en torno al dictamen, en tanto reforma constitucional, los dos tercios y eso requiere un consenso en la redacción del dictamen”, expresó este miércoles 27 de abril.

