Eduardo Capetillo “no dejó” a Biby Gaytán actuar en Vaselina por celos, según Martha Figueroa

Erik Rubín confirmó que más adelante se incorporará Sasha Sokol al proyecto

En días pasados se anunció con bombo y platillo un nuevo reencuentro de Timbiriche, pero esta vez con una novedad: los integrantes protagonizarán la obra de teatro Vaselina, igual que como lo hicieron siendo niños 39 años atrás.

Te puede interesar: Timbiriche regresará con Vaselina 39 años después, pero sin Sasha Sokol

La noticia revivió la nostalgia de los fans de la banda pop, pues se conoce que el musical inspirado en los años 50 es un referente para el teatro juvenil en México, y la llamada “generación Timbiriche” lo recuerda con cariño desde 1984, cuando se presentaron largas temporadas en los entonces llamados “Televiteatros”.

De esta forma será Erik Rubín -quien coproduce la obra en conjunto con Alejandro Gou-, Alix Bauer, Mariana Garza, Benny Ibarra y Diego Schoening quienes evoquen la época del rock and roll en la puesta en escena basada nuevamente en las traducciones musicales de Julissa De Llano.

El cantante y la conductora compartirán escenario

Sin embargo, de inmediato causó revuelo en las redes sociales la ausencia de Sasha Sokol, quien en su niñez le dio vida al icónico personaje de “Sandy Tontales”, por lo que los fans de Timbiriche y del musical se expresaron con desilusión.

Te puede interesar: Sasha Sokol y Paulina Rubio sí participarán en Vaselina con Timbiriche, reveló Erik Rubín

“Nos faltará nuestra hermosa Sandy, Sasha Sokol es la única que puede hacer ese papel. Se te extraña”, “Me hará falta Paulina Rubio como ‘Licha’ y obvio Sasha Sokol como ‘Sandy’, pero digan cuándo va a estar Angélica Vale para comprar de ese día”, se puede leer en los comentarios al respecto.

En esta ocasión, en la obra que se presentará por 12 semanas en el teatro Centro Cultural Teatro 1 de Ciudad de México a partir del 13 de julio, quien hará el papel de la protagonista, que en la película de 1978 fue encarnado por Olivia Newton-John, será la cantante y actriz María León.

La mayoría del elenco de 1984 actuará en la reposición 2023 de la emblemática obra (Foto: Instagram: @erikrubin)

Y es que la exintegrante de Playa Limbo ya ha ganado experiencia en el teatro musical, gracias a su participación en otros proyectos también producidos por Alejandro Gou, como Mentiras y Jesucristo Superestrella, por lo que fue considerada como la actriz ideal para suplir a Sasha Sokol, aunque la producción tenía en mente a otra ex Timbiriche, según Martha Figueroa.

Te puede interesar: ¿Andrea Legarreta y Erik Rubín serán pareja en “Vaselina”?, quién es quién en el musical

La periodista reveló que Alejandro Gou quería que Biby Gaytán estelarizara el papel de “Sandy”, sin embargo su participación no se pudo concretar, debido, presuntamente, a los celos de su esposo Eduardo Capetillo.

“Cuando Sasha dijo que no, dijeron ‘tenemos otra ex Timbiriche que también es muy buena, que se ve más joven que cuando era joven, que se ve mejor que nunca, que salió en Chicago y estuvo increíble’ y dijeron ‘es perfecta para hacer Sandy’, ya estaban en las negociaciones y que se mete Eduardo Capetillo”, comentó Martha Figueroa en su programa Con permiso.

La obra estará basada en el mismo guion adaptado de Julissa De Llano (Foto: Archivo)

Según la reportera, el también exintegrante del grupo detrás de éxitos como No seas tan cruel conmigo y Corro, vuelo, me acelero, quiso impedir que la madre de sus hijos se reencontrara, al menos laboralmente, con Diego Schoening, quien fue novio de Biby a inicios de los años 90.

“Que no, que Biby no, ya ves que es como su medio manager, que no deja que le dé ni el aire y entonces resulta que Lalo se metió, que dijo que no quería que estuviera Diego Schoening en la obra, ya ves que Diego y Bibi fueron novios mucho tiempo, y no quería y dijo ‘sí entra, pero que no esté Diego’, por eso María León va dar la mayoría de las funciones y en una de esas entrará Sasha a dar otras”, expresó la comunicadora.

La pareja lleva unida 28 años juntos y han procreado cinco hijos (Foto: Instagram)

Se conoce que Gaytán y Schoening tuvieron un breve, pero intenso romance entre 1990 y 1991, pero más tarde la actriz se enamoró de Capetillo, con quien se casó en 1994 tras estelarizar juntos la telenovela Baila conmigo.