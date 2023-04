Canelo Álvarez explotó contra Juan Manuel Márquez

Canelo Álvarez le respondió a Juan Manuel Márquez tras las constantes críticas que recibe (Fotos: Getty Images)

En vísperas de la pelea de Saúl Álvarez contra John Ryder en el Estadio Akron en Jalisco, Canelo no solo se ha dedicado a entrenar, sino que también ha invertido tiempo para “callar” a sus detractores por todas las críticas que ha recibido a causa del tipo de combate que firmó para presentarse en su estado natal.

Juan Manuel Márquez fue uno de los primeros ex púgiles que demeritó la pelea en la que el tapatío expondrá sus títulos en los supermedianos, por lo que Canelo no dudó en responderle para reconocer su éxito que ha logrado a lo largo de los años y que lo ha consagrado como uno de los boxeadores mexicanos más reconocidos actualmente.

Álvarez explotó contra el Dinamita durante una entrevista para TUDN, porque insistió que él es “el mejor del mundo” y merece tener tal etiqueta por cómo ha construido su carrera en diferentes divisiones mundiales de box y probar diversos pesos. A pesar de que el ex peleador capitalino también fue campeón en cuatro divisiones, Canelo expresó que siente como uno de los mejores del mundo.

Como parte de su preparación para pelear en Jalisco, Saúl Álvarez tuvo un entrenamiento abierto a la prensa

Y es que desde la perspectiva de Álvarez, se convirtió en uno de los pocos boxeadores mexicanos que ha subido y bajado de peso, así que insistió que no es sencillo realizar este tipo de labor.

“Me siento como el mejor del mundo, soy el único que ha subido y ha enfrentado a lo mejor; subir y bajar de peso no es fácil, merezco ese lugar”

En cuanto a las constantes críticas que ha recibido por parte de Juan Manuel Márquez, Saúl demeritó todas las opiniones del campeón mundial en peso pluma; debido a que frecuentemente el Dinamita arremete contra él, explicó que no le generan ningún tipo de “preocupación” por cómo menosprecia sus éxitos.

Juan Manuel Márquez ha criticado constantemente al Canelo por su estilo de box (Foto: Instagram/@jmmarquezof)

Para el campeón de las 168 libras, las críticas —en especial las del Dinamita— no lo fortalecen pues Canelo nació “fortalecido”, así que las ignora. Así lo expresó durante la entrevista:

“Márquez siempre habla de mí, siempre habla mal de mí por alguna razón. No me causa nada sus críticas, al final de cuenta tampoco me fortalece, fortalecido nací y me siento siempre así por lo que tengo a mi alrededor”, sentenció.

El ex púgil profesional fue campeón en el peso pluma, superpluma, ligero y superligero, por lo que se convirtió en uno de los cotizados peleadores nacionales que probaron en diferentes divisiones mundiales y salieron campeones, como Julio César Chávez, Erik Terrible Morales o Marco Antonio Barrera.

¿Qué dijo Juan Manuel Márquez del Canelo?

Cuando en la agenda del Canelo sonaba la posibilidad de que el tapatío se tenía que enfrentar a David Benavidez porque se perfilaba como el retador oficial de la CMB en los supermedianos, Álvarez se negó en repetidas ocasiones a medirse contra Benavidez, hecho que molestó al Dinamita.

Canelo Álvarez expondrá sus campeonatos contra John Ryder el 6 de mayo en Jalisco (REUTERS/Fernando Carranza)

Así que en un encuentro con la prensa, Márquez lamentó que el Canelo se “cotizara” para protagonizar este tipo de encuentros que nutren su carrera deportiva, por lo que desprestigió su carrera en el boxeo mexicano.

Y es que Juan Manuel recordó que Canelo Álvarez rechazó a Benavidez por el tipo de rivales que ha tenido el mexico-americano.

“Cuando tú eres campeón del mundo tienes que enfrentar a quien sea, ese es mu punto de vista. Como campeón yo le demostraría al mundo si (Benavidez) no ha tenido rivales como los que he tenido, sería una pelea fácil. Entonces demuestro como campeón que es un rival que no está a mi nivel y le puedo ganar, ¿por qué no hacer la pelea?”, expresó en aquel momento.

Desde entonces, el Dinamita Márquez y Saúl han intercambiado una serie de declaraciones por sus perspectivas del box.