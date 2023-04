Dos ex miembros del Ejército, presuntamente ligados al narco, fueron detenidos en Sonora

Rogelio “N” y Leonardo David “N” fueron los hombres asegurados (Foto: Twitter/@fgjesonora/@MagdaEnterada)

Dos ex integrantes del Ejército resultaron heridos y fueron detenidos en Cajeme, Sonora. De acuerdo con información oficial de la Fiscalía de la entidad durante el lunes 24 de abril corporaciones de los tres niveles de gobierno acudieron a atender un reporte por tentativa de homicidio con armas de fuego.

Lo anterior resultó en una persecución y posteriormente en un enfrentamiento entre miembros la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), junto con efectivos de la Policía Estatal en contra de los agresores.

Estos hechos derivaron en la detención de dos hombres desertores del Ejército identificados como Rogelio “N” y Leonardo David “N”. El primero de ellos resultó herido en el muslo y pertenecía a una base de Coahuila, mientras que el segundo fue herido en los glúteos y pertenecía a una base en Nogales.

Además de una camioneta Mazda fueron aseguradas tres armas (Foto: Twitter/@fgjesonora)

En redes sociales circularon imágenes de los hombres asegurados y reportes de medios indicaron que los sujetos estarían relacionados con el crimen organizado, sin que hasta el momento se haya confirmado dicha información. Al parecer Rogelio “N” habría desertado en abril del 2020 y Leonardo David “N” en abril de 2023.

“A los detenidos, que incurrieron en el delito de uso indebido de uniformes, mediante la utilización de vestimenta táctica tipo militar, se les aseguraron tres armas largas de los calibres .223 y 7.72x39, tres chalecos tácticos, tres cascos balísticos, seis cargadores abastecidos para armas largas y una camioneta Mazda, color blanco, con reporte de robo”, informaron las autoridades.

Cabe destacar que antes de que se registraran los hechos se informó sobre un homicidio cometido en la Comisaría de Esperanza, por lo que miembros de la Fiscalía de Sonora indagan si los dos hombres asegurados estarían relacionados también con este delito.

Los hombres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público (Foto: Twitter/@fgjesonora)

Por su parte la Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora informó que los individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público con el objetivo de que se realicen las investigaciones.

“En #Cajeme, Policía Estatal y Sedena detuvieron a dos individuos que pertenecieron al Ejército Mexicano y ya no se encontraban activos en la institución, por agresión con arma de fuego en contra de una persona”, fue parte de su mensaje a través de redes sociales.

De igual manera, el pasado 16 de abril se informó sobre la forma en que cadetes de Sonora eran tratados durante su formación como policías en Sonora. A través de un video se pudo ver que las personas eran rociadas con gas lacrimógeno en los ojos al parecer como parte de sus entrenamiento.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado indicó que estas actividades fueron una irresponsabilidad de la instructora a cargo, quien tuvo que ser destituida

Como resultado los afectados gritaban por el dolor causado por el compuesto químico. En las grabaciones se pudo ver que las personas se encontraban al aire libre e información preliminar indicó que los hechos habrían sucedido en Hermosillo.

“Respiren con la boca, plebes. Relájense. No se alteren. ¡No se me vayan. Nadie se me va!” eran las indicaciones de los superiores ante los sujetos que sufrían de la irritación y algunos hasta presentaban problemas para respirar.

En otras acciones, también informadas durante el lunes 24 de abril, elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas abatieron a cuatro personas, identificadas como presuntos miembro del Cártel del Golfo.

Según los reportes, los elementos de seguridad se encontraban realizado actividades de vigilancia y posteriormente fueron agredidos, una vez que fueron apoyados fueron en búsqueda de los atacantes lo que derivó en que los agentes dieran alcance a los posibles responsables en el ejido conocido como Independencia, lugar donde fueron abatidos. Asimismo, fueron asegurados tres rifles R-15 y un AK-47 y las víctimas llevaban indumentaria con la leyenda Fuerzas Especiales del Cártel del Golfo, según informó el medio Excelsior.