Ambiente caluroso predominará en México con temperaturas por encima de los 30°C hasta en 27 estados

El pronóstico del tiempo para este martes prevé lluvias y chubascos de baja intensidad en el sur y sureste del país, incluida la Península de Yucatán. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones serán ocasionadas por el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, y su interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmosfera

Además, se estima que varios canales de baja presión y una línea seca causen fuertes rachas de viento en las regiones noroeste, norte, noreste y centro. Por otra parte, un nuevo frente frío -el número 51- se aproximará por el norte del territorio nacional durante la noche de este 25 de abril y al madrugada del 26.

Finalmente, las temperaturas máximas en el día podrían llegar hasta los 45º C en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán; hasta 40° C en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo; y hasta 35° C en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo y Estado de México.

En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -5º C en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, y de hasta 0° C en Baja California y Estado de México.

Clima en México para el 25 de abril de 2023. Foto: Conagua Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Ambiente fresco al amanecer. Cielo parcialmente nublado en la mañana y nublado por la tarde con lluvias aisladas y descargas eléctricas en el Estado de México y en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15°C y la máxima de 28 a 30°C. Para Toluca, Edo. Méx., la temperatura mínima será de 6 a 8°C y la máxima de 23 a 25°C.

Península de Baja California: Cielo medio nublado y sin lluvias en la región. Ambiente frío con posibles heladas en zonas serranas. Nieblas en la costa oeste de la península. Por la tarde, ambiente cálido.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana ambiente frío. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso.

Pacífico Centro: Cielo parcialmente nublado durante la mañana, nublado por la tarde y sin lluvia en la región. Nieblas dispersas en Colima y Michoacán. Ambiente fresco a templado por la mañana y extremadamente caluroso durante la tarde.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas, lluvias con chubascos en Oaxaca y sin lluvia en Guerrero. Nieblas en zonas montañosas de Oaxaca y Chiapas. Ambiente templado durante el día y caluroso a muy caluroso por la tarde.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en Veracruz, además de lluvias aisladas en Tamaulipas y Tabasco. Nieblas dispersas en Tamaulipas y Veracruz. Ambiente templado durante la mañana y caluroso por la tarde.

Península de Yucatán: Cielo parcialmente nublado por la mañana, nublado por la tarde y lluvias con chubascos en la región. Ambiente caluroso a lo largo del día.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado durante la mañana, nublado por la tarde y lluvias aisladas en Nuevo León, sin lluvia en el resto de la región. Ambiente muy frío por la mañana, con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Nieblas dispersas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Por la tarde, ambiente templado a cálido en la región.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado y lluvias con chubascos acompañadas con descargas eléctricas en Puebla, así como lluvias aisladas en Hidalgo y Tlaxcala. Ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde.