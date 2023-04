Adrián Marcelo se burló de Ricardo O’Farrill tras polémico video

El regio arremetió contra el comediante (Crédito: instagram/adrianmarcelo10)

Luego de que Ricardo O’Farrill arremetiera contra personajes de la industria del stand-up mexicano a través de un live en sus redes sociales, internet reaccionó llevando su nombre a las tendencias en redes sociales. Después de ello, el comediante habló de Adrián Marcelo en una nueva transmisión.

“Otro güey que seguro violenta morras, pero yo no voy a hacer ningún chiste”, “te voy a enseñar a través de un sketch la línea entre lo que es pasarse verg* y lo que es dejar de ser chistoso, Adrián Marcelo” y “amigo, deja de ser tan agresivo, vengo de un día, de simplemente abrirme en un tema y ha sido muy pesada la vibra, no me puedo imaginar lo que tú, cuando sólo te pones a provocar con chistes”, fueron algunas de las cosas que dijo Ricardo de Adrián.

Ante esto, Adrián Marcelo se fue contra el comediante a través de una historia de Instagram y un par de videos que colgó en sus redes. “Qué onda, Ricardo O’Farrill, ¿cuándo me das un curso para imitar y entender mejor los límites de la comedia? Tengo clonazepam, cocaína, marihuana y alcohol a la mano. En fin, todo lo que necesitas para trabajar”, escribió.

Del mismo modo, le dijo a O’Farril que él ponía límites a su comedia y le lanzó un par de dichos relacionados con las drogas. “Yo le pongo límites a mi comedia, tú pónselos a tu vida. Para lo único que te pediría un curso es para ver qué droga nueva me meto. Y no, no eres un genio, el peor daño que te han hecho tus ‘amigos’ es hacerte pensar que lo eres. Tampoco eres un artista incomprendido”, escribió.

Asimismo, cerró su mensaje llamándolo “un animal insaciable” y le deseó que se recuperara. Unas horas después, su polémico mensaje fue bajado de redes, acción que Marcelo evidenció con una nueva publicación en Instagram.

También, el conductor de Multimedios imitó al comediante en nuevas historias de Instagram donde dijo cosas como “tú nunca lo vas a entender porque no tienes la sensibilidad de un artista”, además de hacer mofa de la forma en la que Ricardo O’Farril cerró su polémica transmisión, parodiando el momento en el que personas allegadas a él llegaron a su departamento, entre ellos Chumel Torres, para ayudarlo.

¿Qué dijo Ricardo O’Farrill en su polémica transmisión?

Hace unos días, durante la madrugada del lunes 24 de abril, Ricardo O’Farrill protagonizó tremenda polémica tras transmitir en vivo y arremeter contra varias figuras del stand up nacional. Esto ocurrió después de que el comediante se peleara con Daniel Sosa en la boda de Mau Nieto.

De todas las cosas que dijo en su transmisión, destacaron aquellas que tenía que ver con sus compañeros comediantes de la “comedia de pie”, especialmente Mau Nieto y Daniel Sosa, a quienes acusó de haber drogado a una mujer poniéndole MDMA a su vaso en una fiesta. “Se les hizo muy chistoso”, dijo.

Asimismo, se burló de Daniel Sosa, argumentando que era un “naco” y hablando sobre su peso, esto luego de que, presuntamente, Sosa lo hubiera amenazado de muerte, diciendo: “Dile a tu mamá que tú mañana... morgue”. Del mismo modo, dijo que él sabía de rumores de Sofía Niño de Rivera, a la que señalo de mala persona.

El clip de Ricardo O’Farrill se volvió tendencia en redes sociales, inspirando chistes y memes de todo tipo, y ha provocado que varias figuras de la comedia y el stand up reaccionen a él, como Adrián Marcelo, quien escribió una mensaje directo hacia O’Farril y después parodió la transmisión en vivo.