Que hay detrás del polémico video de Alemán dando cigarros de marihuana en una iglesia de Hermosillo

Luego de la polémica generada por el video del rapero mexicano Alemán repartiendo cigarros de marihuana, vestido como sacerdote dentro de una iglesia de Hermosillo, la Arquidiócesis y el músico ofrecieron una disculpa pública.

Los feligreses católicos quedaron indignados por el video que fue grabado por el artista urbano con autorización de un párroco, en donde simula la entrega de hostias del sacramento de la comunión, en Sonora.

El responsable habría sido el padre Luis Armando González Torres, del Santuario Guadalupano en Hermosillo. Permitió al rapero que grabara parte de su nuevo video en el altar de la iglesia, vestido con una túnica color morada, como la que visten los sacerdotes en tiempos de Pascua.

La grabación se habría hecho esta semana y además de las escenas en la iglesia, se incluyeron locaciones de la explanada de la Capilla del Carmen, en el Centro Histórico de la capital de Sonora.

“Este video es para ofrecerle una disculpa a toda esa gente que llegó a sentirse ofendida, (...) una disculpa al padre Luis Armando que fue quien nos tiró el paro (hizo el favor) para que se armara este video. Es una canción súper positiva que sé que les va gustar, en especial para toda la comunidad del Santuario Guadalupano con mucho respeto y amor”, indicó el rapero Alemán en un video que publicó en sus redes sociales.

Por su parte, el sacerdote Luis Gonzáles reconoció que dio la autorización al músico para que usara las inmediaciones de la iglesia para grabar.

“A veces en redes sociales se saca del contexto, si bien lo que está circulando es cuando Alemán está en el altar ahí grabando, fue en ese preciso momento cuando le recordé que sí les había autorizado usar la iglesia pero que no podían subirse al altar, inmediatamente se bajaron y continuaron la grabación”, indicó el párroco.

Aclaró que el Santísimo no se encontraba en el lugar cuando se grabó el video porque se trasladó a una capilla reservada y aclaró que no se le prestaron vestimentas litúrgicas al rapero, ya que este llevó su propio vestuario.

El sacerdote señaló que el rapero le explicó de qué iba la canción y se justificó, apuntando que hay varias series y películas grabadas en iglesias, así como que fieles llevan grupos musicales para amenizar bodas, bautizos, primeras comuniones y serenatas tanto a la Virgen como a otros santos.

No obstante, lo que generó indignación entre los creyentes fue que el rapero Alemán diera los cigarros de marihuana como si fuera la repartición de hostias en el sacramento de la primera comunión.

Por lo anterior, la Arquidiócesis de Hermosillo añadió a su disculpa pública:

Alemán, genera polémica tras repartir marihuana en iglesia pic.twitter.com/HkGfcWpEfJ — DAVID ROMERO VARA (@DAVIDROMEROVARA) April 24, 2023

“Reconocemos que se actuó sin mala voluntad e intención, pero sí de manera imprudente, por lo tanto el Señor arzobispo Ruy Rendón Leal, y todo nuestro Presbiterio, ofrecemos una sincera disculpa a todo el Pueblo de Dios de nuestra Arquidiócesis y a todas aquellas personas que se sintieron agraviadas en su fe, asumimos y reiteramos el compromiso de velar y cuidar, que estos actos no se repitan en nuestra Iglesia”.

Aún así, hubo otras personas que señalaron que lo que verdaderamente deberían condenar y atacar tanto las autoridades eclesiásticas como los feligreses, es que haya sacerdotes pederastas impunes o que usan su investidura para promover ideas conservadoras.

“Creo es más nefasto que un cura abuse de niños y este tipo de imágenes es para un video no se por que se escandalizan tanto. Es mi idea y sé que muchas personas no estarán de acuerdo pero es mi opinión”, dijo uno de los usuarios que consideraron que no fue tan grave la grabación.

