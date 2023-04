“Mi hermanita fue a la primaria con Peso Pluma”, influencer mostró anuario escolar

Joven descubre que fue a la primaria con Peso Pluma al ver sus fotos de la primaria (TikTok @arantxalomelial)

Peso Pluma es uno de los cantantes de regional mexicano más importantes del momento y es que a sus 23 años, el originario de Zapopan, Jalisco es una de las celebridades surgidas de las redes sociales que mayor impacto están generando en la música.

Pero también, el solista cuya popularidad ha crecido en los últimos meses, ha resultado ser muy popular entre el público en general pues varias personas acudieron a la escuela con el cantante y en esta ocasión, una influencer afirmó haber acudido a la escuela con joven.

Peso Pluma es el cantante mexicano más famoso en lo que va de 2023, pues tomó viralidad en marzo de 2023 (Foto AP/John Locher)

Peso Pluma en los anuarios escolares

Hassan Emilio Kabande Laija es el nombre real de Peso Pluma, solista que recientemente llegó a las listas internacionales de Billboard en colaboración el Eslabón Armado y la viral canción Ella Baila Sola que en la lista Top 50: Global de Spotify ya amasa alrededor de 7,876,004 de escuchas, colocándose por arriba de un x100to, mancuerna de Bad Bunny y Grupo Frontera y por sobre La Bebe - Remix del mismo Peso Pluma junto a Yng Lvcas, apuntándolo como uno de los talentos emergentes más populares del momento.

Y esa misma popularidad lo ha llevado a protagonizar diversos TikToks donde varias personas señalaron que acudieron en algún momento a la escuela con el cantautor.

Tal fue el caso de Arantxa Lomelí, influencer que señaló en TikTok haber encontrado en uno de los anuarios de la escuela de su hermana una foto del compositor en su infancia.

Foto:captura TikTok

No es la primera vez que alguien señala haber asistido a las mismas instituciones educativas que Peso Pluma y ya se han dado a conocer imágenes del joven en su infancia, por lo que más personas lo pudieron identificar de sus tiempos escolares.

Por su parte, usuarios de TikTok hicieron divertidos comentarios sobre la aparición del solista en mencionadas imagenes: “Peso Pluma, Justin Bieber y el Faraón” en referencia a los alumnos que aparecen a los laterales del cantante, “Se ve bien lindo”, “Se fijan que es el más peinado de todos y todos se veían como de 14 y él como de 9 jaja”, “Compa what seems to you that morra the one that walks dancing alone I like” fueron algunas de las publicaciones que publico realizó al video que ya cuenta con alrededor de 1.9 millones de likes y 11.3 millones de reproducciones en la mencionada red social.

Peso Pluma se convierte una de las revelaciones musicales de 2023

Con su característico corte de cabello, es Hassan Kabande uno de los músicos nacionales con mayor proyección internacional al haber colocado la primera canción de regional mexicano de en el Top 10 del Billboard Hot 100 además de haber emparedado a Miley Cyrus con su éxito Flowers entre dos canciones propias dentro del Top 50 Global de Spotify.

Por otro lado, también realizó una participación especial en Coachella, durante su primer fin de semana acompañando a Becky G con la canción Chanel que la dupla dio a conocer a inicios de abril de 2023 y que cuya presentación en vivo llevó al publicó a considerar un posible noviazgo de la cantante, que recientemente volvió a la soltería, con Peso Pluma.

No obstante, a pesar del éxito que el solista ha generado, son varios sus detractores tanto en redes sociales como en medios de comunicación quienes señalan que su corriente musical no aporta a la amplitud musical del país.

Peso Pluma y Bad Bunny son vulgares, afirmó Gustavo Adolfo Infante

El comunicador calificó de vulgares las letras de los cantantes. Crédito: Youtube/Imagen Entretenimiento

Fue hace poco que el comunicador de Imagen Televisión Gustavo Adolfo Infante quien aseguró a través de su programa De Primera Mano en Imágen Televisión que

¿Entre más corriente, mas ambiente? ¿Entre más majadero más éxito? Escucha las letras de Peso Pluma, de Natanael Cano, de Babo del Cartel, de Arkangel, de Bad Bunny, son puras entre obscenidades, sexualización subida de tono y vulgaridades.

Aseguró el conductor a sus compañeros, frente a esto, en redes sociales tundieron a Infante y consideraron que su punto de vista era anticuado.