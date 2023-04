Delfina Gómez y Mario Delgado celebraron la venta del Avión Presidencial

El líder nacional de Morena felicitó a AMLO por la venta (Morena)

En la presentación de la candidata Delfina Gómez en Acolman y Tecámac, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, reconoció la venta del Avión Presidencial “José María Morelos y Pavón”.

Te puede interesar: Ya existe acuerdo de compra por el avión presidencial, confirmó López Obrador

El líder nacional felicitó al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por haber cumplido “una promesa más de campaña” al haber vendido el hangar presidencial al gobierno de Tayikistán por un total de mil 658 millones de pesos, un aproximado de USD 92 millones.

Aunado a esto, Mario Delgado destacó que la venta del bien será un ingreso que estará destinado a la construcción de hospitales y más. Una buena forma de redirigir los excesos que representaba dicha aeronave.

Te puede interesar: Dónde está Tayikistán, el país al que AMLO le vendió el avión presidencial

“Con ese avión que estaba lleno de lujos y excesos, nuestro presidente va a construir dos hospitales en la zona más pobre de Guerrero, en la montaña de Tlapa y en la zona del Istmo en Tuxtepec, Oaxaca. Así que desde aquí, vamos a darle un aplauso; ahora si tenemos un presidente que cumple su palabra, que gobierna para quien más lo necesita, así como lo va a hacer la maestra Delfina Gómez, ella le va a cumplir al pueblo del Estado de México”, destacó el líder Morena.

AMLO anunció la venta el pasado 20 de abril ( GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Fue el pasado 21 de abril que el primer mandatario federal, a través de su cuenta de Twitter, anunció la venta del hangar presidencial al Comité Estatal de Inversiones y Administración de Propiedades de la República de Tayikistán, después de 4 años de estar en negaciones.

Te puede interesar: Los memes que dejó la venta del avión presidencial a Tayikistán

Esta venta fue celebrada por el mandatario quien en compañía del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y Ernesto Prieto, del al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, destacó que los recursos serán destinados a construir 2 centros de salud en las zonas más pobres de Guerrero y Oaxaca.

“Después de mucho tiempo se logró vender este avión (...) estamos contentos, estamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión como este y son felices sólo el día que lo estrenan y el día que lo vende”, destacó el mandatario en su video subido a redes sociales.

Por su parte el director General de Banobras, Jorge Mendoza, destacó cómo fue la venta y compra del bien al país de Asia Central, el cual obtuvo el Boeing 787-8 en un precio de mil 658 millones 684 mil 400 pesos, monto que ya se encuentra depositado en la cuenta de la dependencia mexicana.

El presidente López Obrador confirmó la venta al gobierno de Tayikistán

Los funcionarios explicaron que los nuevos dueños están en territorio nacional y cuentan con solo 10 días para que sea trasladada la aeronave hasta su país. No obstante, el presidente Andrés Manuel López ironizó con la situación, pues indicó que vender dicho hangar presidencial fue una tarea difícil.

“Ya nos quitamos este pendiente, porque vaya que nos costó encontrar un cliente

No obstante, la noticia no fue bien recibida por sus opositores, quienes no tardaron en reaccionar a la venta del Avión Presidencial. A través de redes sociales, distintos funcionarios y ex funcionarios del bando contrario destacaron que dicha venta fue un remate, pues el gobierno mexicano perdió más con la transacción.

Vicente Fox expresidente de México se lanzó contra AMLO. (Foto: Cuartoscuro)

Los ex presidentes Vicente Fox Quezada, y Felipe Calderón—mandatario que compró el avión— arremetieron contra AMLO para resaltar las “cosas” que no mencionó sobre la venta.

“Rematan avión presidencial en 25 mdd menos de su valor actual. Lo que no dijo López; Más el costo de almacén y guardar, más lo que debe pagar todavía, más la mochada”, destacó el ex mandatario Fox Quezada dese sus redes sociales.