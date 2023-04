“Mi cuerpo, mi decisión”, así le respondió Wendy de Las Perdidas a sus críticos

Una de las integrantes de Las Perdidas le contestó a sus haters durante una entrevista

Una de las integrantes del grupo de Las Perdidas, Wendy Guevara, le contestó a través de una entrevista a sus críticos. Luego de ser blanco de múltiples comentarios maliciosos por medio de internet, la integrante le mandó un mensaje a las personas que la critican con malas intenciones.

Ante los cuestionamientos por su forma de ser contesto: “Nosotras somos nosotras mismas (...) no somos como un personaje. Me gusta ser super transparente con la gente, por eso a veces muchas chicas se molestan y yo les contestó que a mi me respeten porque a mi me gusta ser así. Mi cuerpo, mi decisión”, indicó.

Sin embargo, a pesar de la buena cara que muestra ante cualquier tipo de comentario, detalló que en ocasiones le llegan a afectar las criticas de las que es víctima: “A veces me he sentido mal con lo que me dicen y todo pero después recuerdo que soy una perr* que no tiene corazón y digo ‘ay ni modo’ porque siempre van a ser así las redes sociales, hay gente buena y mala”, concluyó.

La influencer pidió que respetaran su forma de ser (foto: La Comadrita/Twitter)

Asimismo, señaló que no todas las criticas las descarta pues se empeña en rescatar las “cosa buenas” que hay en esos comentarios, pues considera que todo lo que le llega le puede servir en algún momento de su vida. Rápidamente las personas comenzaron a reaccionar a su mensaje: “Y que enseña a las personas? En qué ayuda a la humanidad?”, “Cada quien hace de su vida lo que quiere más no significa que debe de ser” y “Cómo si no hubiera otra cosa más importante en la vida que ver”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron rescatar.

Cabe mencionar que no se trata de la única integrante que ha sufrido discriminación o recibido comentarios maliciosos, ya que a finales de marzo el personal de un hotel famoso en Acapulco, le pidió a Paola Suárez, que se retirara de sus instalaciones.

La solicitud se presentó luego de que Paola le diera un beso a su pareja, por lo tanto lo calificó como un acto de discriminación y lo público en sus redes sociales para documentar la agresión, a lo que la comunidad LGBT+ dividió sus posturas tras la decisión de la influencer.

Paola Suárez en ese momento posteó el siguiente mensaje: “Estoy un poco triste porque me acaban de sacar de la alberca de aquí del Hotel Emporio porque me estaba besando con mi novio”, detalló que era la primera vez que le sucedía algo así en ese sitio y lo calificó como un acto transfóbico.

La integrante de Las Perdidas dividió opiniones de la comunidad LGBT+ (Foto: Instagram/@paolitasuarez28)

México como el segundo país con más asesinatos de personas trans en el mundo

Durante 2021 el territorio mexicano se colocó como el segundo país con más asesinatos de personas trans en el mundo, siendo superado únicamente por Brasil, en tercer lugar se ubico Estados Unidos, de acuerdo con los datos proporcionados por la organización Transgender.

Por otra parte, las cifras compartidas por Letra Ese indicaron que en los últimos cinco años se habían registrado 461 homicidios de personas LGBTTTIQ+ en el país, donde las mujeres trans abarcaron el mayor número de casos, pues se informaron 270, seguidos de 143 gays y únicamente 25 lesbianas.

Señalaron que 40 de las víctimas fueron sometidas a múltiples violencias como; violaciones, golpes y tortura, entre los más comunes, además de quemaduras, decapitaciones y atropellamientos.

Los cuerpos generalmente fueron encontrados sin signos vitales en la vía pública, dentro de sus domicilios y en lotes baldíos. La organización Letra Ese compartió que cada mes durante ese periodo se habían registrado seis asesinatos de odio contra personas pertenecientes a la comunidad LGBT en México.