Gustavo Adolfo Infante dijo que las letras de Peso Pluma y Bad Bunny son “vulgaridades”

El comunicador calificó de vulgares las letras de los cantantes. Crédito: Youtube/Imagen Entretenimiento

Gustavo Adolfo Infante calificó la música de Peso Pluma y otros intérpretes de ser “vulgares”. Esto ocurrió mientras en De primera mano hablaban de Yeri Mua, sus criticadas imitaciones de Jenni Rivera y aquel episodio donde la influencer orinó en vía pública.

“Muchas veces haciendo esto saben lo que van a generar, saben lo que va a ocurrir cuando toquen estos temas importantes. Porque no es que le haya echado todas las ganas a la caracterización. No se parecía”, dijo Erika González sobre Yeri Mua.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante respondió que eso era precisamente lo que daba éxito, pues “entre más corriente más ambiente, entre más majadero más éxito” y aprovechó para hablar de Peso Pluma y Bad Bunny.

Gustavo Adolfo Infante calificó la música de Peso Pluma, Bad Bunny y otros intérpretes de ser “vulgares”. (instagram/pesopluma/badbunnyypr) (YouTube:Imagen Entretenimiento)

Para reforzar su argumento, Gustavo Adolfo Infante enlistó ciertas celebridades que actualmente tienen mucho éxito, y atribuyó el mismo a lo “vulgar” de las letras de sus canciones.

“Tú escucha las letras de Peso Pluma, las letras de Natanael Cano, o sea estoy hablando de diferentes géneros, las letras de Babo del Cartel, de Cartel de Santa, de Arcángel, de Bad Bunny; o sea, son puras entre obscenidades, sexualización subida de tono y vulgaridades”, sentenció el comunicador.

La música de las celebridades tundidas por Gustavo Adolfo Infante usualmente son blanco de críticas. No es raro que en redes sociales se armen tremendos debates. Por un lado, hay quienes consideran que las letras de reggaetón y otros géneros son demasiado explícitas y, por tanto, carecen de calidad artística.

Gustavo Adolfo Infante enlistó ciertas celebridades que actualmente tienen mucho éxito, y atribuyó el mismo a lo vulgar de las letras de sus canciones, entre ellos a Peso Pluma (Foto AP/John Locher)

Por otro lado, se encuentran quienes defienden dichas canciones y géneros musicales, argumentando que es simplemente música para pasar un rato de diversión.

Gustavo Adolfo Infante no es el único que ha dado una opinión parecida sobre la música de Bad Bunny, pues hace un tiempo, Chumel Torres escribió: “Les ofende el machismo, la discriminación, las vulgaridades y la misoginia... excepto si lo canta Bad Bunny”.

Recientemente, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, fue calificado como “naco” por un usuario de Twitter. El cantante ocupó sus redes sociales para contestar a las críticas, diciendo que no era más que clasismo. El cantante se presentó junto a Becky G en el festival de Coachella, donde también actuó, como cabeza de cartel, Bad Bunny.

Chumel Torres escribió: “Les ofende el machismo, la discriminación, las vulgaridades y la misoginia... excepto si lo canta Bad Bunny” REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo

Las presencias de Bad Bunny, Peso Pluma, Becky G y Rosalía en Coachella 2023 fueron muy bien recibidas, y se dijo en redes sociales que se estaba representando al idioma español en un festival que históricamente ha sido escenario de cantantes y bandas inglesas y estadounidenses.

En el mismo tono, los conductores de De primera mano recordaron cuando Yeri Mua, controvertida influencer, orinó en vía pública durante el Carnaval de Veracruz.

Conductores de De primera mano arremetieron contra Yeri Mua por orinarse en vía pública

Durante la charla sobre Bad Bunny y Peso Pluma, Lalo Carrillo, conductor de De Primera Mano, se fue con todo contra Yeri Mua, quien recientemente se ha metido el polémicas relacionadas con Aaron Mercury, con quien estuvo saliendo durante un tiempo antes de confirmar su relación actual con el español Naim Darrechi.

Carrillo recordó aquel episodio en el que Yeri Mua orinó en vía pública. “A ella la invitan hace dos semanas al Carnaval de Veracruz, asiste, están en estos coches, y de repente la gente la ve muy rara porque se le habían pasado las copas a Yeri. Se agacha y comienzan a grabarla y se orinó. Entonces todo el mundo decía cómo se está orinando en pleno carnaval. Al día siguiente ella agarró su cuenta de TikTok, ‘gente estoy muy apenada no me hice una vez me hice cuatro’”, contó Lalo Carrillo, a lo que Gustavo Adolfo Infante dijo: “Eduardo, eso no puede ser cierto”.