Felipe Calderón, Vicente Fox y más arremetieron contra AMLO por la venta del Avión Presidencial

Los ex mandatario criticaron el remate del avión Presidencial (Foto: Cuartoscuro)

El pasado 20 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la venta del Avión Presidencial al gobierno de Tayikistán por una cantidad de mil 658 millones de pesos (92 millones USD).

La noticia pronto llegó a sabiendas de sus “adversarios” quienes no tardaron en salir a criticar y a señalar la venta del hangar presidencial mexicano. A través de redes sociales, distintos funcionarios de la oposición, como los expresidentes Vicente Fox Quezada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) arremetieron contra AMLO.

El ex mandatario Fox Quezada acusó al presidente López Obrador de “rematar” el avión por mucho menos de su valor inicial, sin mencionar además los costos que éste requería para su cuidado.

“Rematan avión presidencial en 25 mdd menos de su valor actual. Lo que no dijo López; Más el costo de almacén y guardar, más lo que debe pagar todavía, más la mochada”, destacó el ex presidente en sus redes sociales.

El mantenimiento del Avión Presidencial representaba un costo millonario para México. (Cuartoscuro)

Por su parte, Felipe Calderón insinuó que la venta del avión a Tayikistán podría ser un “problema diplomático grave”, pues de acuerdo a información que circula en las redes, el supuesto traspaso monetario que haría el país de Asia Central podría estar “detenido” por la Ley de Prevención de Lavado de Dinero al ser considerado como recursos obtenidos de manera ilegal.

Sin embargo, los ex mandatarios no fueron los únicos que se lanzaron a las críticas sobre la venta bien, el también aspirante a candidatura presidencial e hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra AMLO.

A través de su cuenta de Twitter el ex secretario de Turismo destacó que la venta del avión habría sido un engaño, no solo por la deuda que aún se debe, sino por las posibles pérdidas que podría dejar dicha venta.

Felipe Calderón arremetió contra Amlo en Twitter (Captura)

“A este gobierno le encanta vender espejitos. La venta del avión TP-01 sólo dejará pérdidas al erario, ¿por qué? se les ocurrió rematarlo y aún se tiene una deuda de casi 100 millones de dólares a Banobras. ¡Basta de engaños!”, destacó el funcionario.

Uno más que se sumó a lista de críticas y señalamientos fue el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, integrante del Grupo Plural, quien destacó que el titular del Ejecutivo habría vendido el hangar presidencial en una “ganga”. Además de esto, el legislador independiente no dejó pasar la oportunidad para cuestionar a dónde será dirigido el monto total de la compra.

“El único incorruptible de la 4ta. se vendió. En ganga, pero se vendió. Queda detrás la burla de una rifa cuya mayoría de boletos los compraron servidores públicos bajo chantaje. ¿A dónde irán los 92 mdp? Seguro al sistema de salud que será mejor que el de Dinamarca.”, destacó el senador desde su cuenta de Twitter.

El lujoso Boeing 787-7 fue adquirido por el gobierno de Felipe Calderón en 2012. (Cuartoscuro)

Pero no solo los ex presidentes y funcionarios se pronunciaron contra el “remate” del avión nombrado como José María Morelos y Pavón, sino que también el periodista y opositor, Carlos Loret de Mola, destacó que el titular del Ejecutivo federal habría concedido un descuento de casi el 70% a Tayikistán.

“AMLO no vendió el avión presidencial ¡lo remató! Le hizo un 70% de descuento a una dictadura de cuarta para que se lo quedara. Lo estamos exhibiendo ahorita en Latinus”, destacó el conductor.

Ante la críticas, el primer mandatario federal explicó en su conferencia diaria de este 21 de abril el por qué habría vendido el hangar presidencial en mil 658 millones de pesos. Y es que de acuerdo con el presidente Andrés Manuel dicha cantidad habría correspondido al equivalente sobre el último avalúo realizado a la aeronave.