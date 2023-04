Por qué Eugenio Derbez no dio el pésame a Victoria Ruffo tras muerte de su madre

Derbez envió un mensaje a la madre de su hijo por el fallecimiento de la señora Guadalupe (Foto: Instagram)

Fue el pasado 8 de marzo cuando falleció la señora Guadalupe Moreno Herrera, mamá de la actriz Victoria Ruffo, quien sufrió la pérdida de su madre a los 89 años a causa de un infarto.

“Mi mamá era mi fan número uno, siempre me apoyó en mi trabajo, en mis decisiones. Sacó adelante a tres hijas y fue una mujer también que cumplió todos sus sueños”, expresó Victoria Ruffo en entrevista a los medios tras el deceso.

Ahora, a más de un mes del fallecimiento, ha sido Eugenio Derbez, exesposo de la llamada “reina de las telenovelas”, quien se refirió al respecto, y pese a que el cómico y la actriz no llevan una relación cercana tras su divorcio hace más de 20 años, aclaró que sí le envió sus condolencias a la protagonista de Corona de lágrimas.

La señora Guadalupe procreó a tres hijas: Marcela, Victoria y Marcela (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

El productor y actor de cintas como CODA y No se aceptan devoluciones reveló que prefirió no darle el pésame personalmente a su exesposa debido a que considera que la situación “es complicada” y optó por hacerlo a través de su hijo en común, José Eduardo Derbez.

“La verdad es que no supe qué hacer, porque la situación ha estado complicada quise... se lo mandé decir con José Eduardo, pero no quise en ese momento...dijo ‘no lo va a tomar como...’ no sabía cómo iba a ser la reacción, porque no sabía cómo lo iba tomar, solo le dije a José Eduardo un mensaje muy intimo ‘oye, lo siento mucho, pero nada más’, para que se lo mandara”, comentó el actor detrás de “Ludovico P. Luche”.

Asimismo, Derbez no reveló cuál fue el mensaje concreto que le envió a la actriz por medio de su hijo.

Derbez le envió un mensaje a su exesposo a través de José Eduardo (Foto: Cuartoscuro/Instagram@jose_eduardo92)

La muerte de doña Guadalupe Moreno

El pasado 8 de marzo, antes de que las hermanas Ruffo, Victoria, Gabriela y Marcela, emitieran algún comunicado respecto a la muerte de su madre, fue el presidente municipal de Pachuca de Soto, Hildago, Sergio Baños, quien compartió su sentir.

“La familia Baños Montaño se une a la pena y el dolor que embarga a familiares y amigos de nuestra querida amiga Victoria Ruffo ante el sensible fallecimiento de su madre”, escribió en sus redes sociales.

Además, el conductor de televisión Javier Ceriani dio la noticia y extendió su pésame para Marcela Ruffo, quien es colaboradora de su programa Chisme no like!

Marcelo Ruffo viajó desde Estados Unidos para estar presente en los servicios funerarios de su madre (Instagram/@victoriaruffo)

“Marce, primeramente porque eres nuestra familia, Victoria y Gabriela, nuestro sentido pésame por la muerte de su madre (...) la señora Guadalupe Moreno Herrera perdió la batalla hoy”, dijo al aire el comunicador.

“Es un dolor fuerte porqué dejas de ver al ser querido, pero son cosas naturales y mi mamá se fue en paz, entonces cuando tu ser querido se va en paz, no tienes ningún pendiente con la vida y ella no tenia ninguno con nosotros”, dijo Marcela al programa De primera mano.

Asimismo, el político mexicano Omar Fayad pareja de Victoria Ruffo, con quien tiene dos hijos, hizo declaraciones respecto a la relación que llevaba con su suegra y detalló el motivo por el cual José Eduardo Derbez no pudo asistir a despedir a su abuela.

Omar Fayad contó a la prensa por qué José Eduardo no acudió al velorio de la señora Guadalupe (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

“José Eduardo está en Argentina, desgraciadamente está haciendo una película allá y no pudo estar aquí presente, era muy complejo que viniera”, dijo a los medios en la funeraria en que se llevó a cabo la velación y destacó cómo fue su relación con la madre de su esposa.

“No sufrió, se quedó en su cama, estaba con Gaby, ella fue quien la acompañó hasta el último momento. Lupita fue una gran mujer, conmigo se portó como una suegra extraordinaria, nunca me dijo yerno, me decía que era su hijo. Su hijo político, político.”, expresó quien fuera gobernador del estado de Hidalgo en el periodo 2016-2022.