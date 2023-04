Aleks Syntek detesta el reggaetón, pero sí le interesan los corridos tumbados

A pesar de que anteriormente rechazó al reggaetón, mencionó que si quería ingresar al regional mexicano. Crédito: (Instagram/@edendorantes1)

Aleks Syntek tiene éxitos como De noche en la ciudad y Nuestro Jardín, su estilo de música es una mezcla entre el jazz y la balada, pero causó revuelo en internet cuando minimizó al género urbano, específicamente el reggaetón.

Te puede interesar: Cómo se esfumó el dinero de Pedro Infante apenas unas horas después de su muerte

Años después de la polémica, el cantante tiene otra perspectiva de los géneros musicales y aseguró que tendría interés en escuchar sus temas al ritmo del regional mexicano, específicamente alguna banda de norteño e incluso los corridos tumbados, que recientemente se han colado en los tops de diversas plataformas de música como Spotify.

Así lo expresó el cantante en conversación con diversos medios de comunicación; no obstante, explicó a Eden Dorantes cuál sería su única condición para incursionar en algún subgénero del regional mexicano con algunas de sus canciones famosas.

(Instagram/@syntekoficial)

“De hecho me encantría oír mis canciones, alguno de mis hits, con algún grupo norteño. Siempre y cuando el contenido sea sano, tenga una letra bonita. Que haya poesía, metáfora, prosa y con gusto le voy a entrar”, mencionó respecto al contenido de muchos temas.

Te puede interesar: Peso Pluma se presentó junto a Becky G en Coachella

Aunque no todas las letras de las canciones de corridos tumbados son sobre violencia, narcotráfico y sustancias psicoactivas; aquellas que abordan esos temas suelen ser criticadas por ciertos sectores de la población, ya que estarían haciendo apología a dichos crímenes.

De acuerdo con el clip, Aleks Syntek no tiene vigente algún contrato para hacer una colaboración con artistas como Grupo Firme o los exponentes de los corridos tumbados, simplemente se trata de una intención en tiempo indeterminado.

Foto: Getty Images

Esta no es la primera vez en que Aleks Syntek argumenta contra el contenido de algún género musical o sus implicaciones, pues en 2022 sugirió que se regulara el volumen del reggaetón en establecimientos, ya que lo tachó de ser “inadecuado”.

Te puede interesar: Sergio Sepúlveda recordó que quiso renunciar a Televisa desde que entró

Fue durante el Podcast Auténtico de Pedro Nieto donde el famoso mencionó que le incomodaba ir a sitios de esparcimiento y que sonaran las canciones de este género:

“Si los reggaetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos. Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque la ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen música”.

Además, retomó el tema de las críticas que hizo hacia este género y se dijo molesto porque las publicaciones aseguraron que el quería prohibir el reggaetón.

“A mí me chocó que la prensa manejara como: ‘Aleks Syntek quiere prohibir’ entonces la gente se me vino encima (...) yo no dije eso, yo dije regular y con mis hijos yo manejo la sugerencia: ‘Todo lo que te digo es sugerido, si te quieres romper el hocico, vas, pero yo te sugiero que no porque te lo vas a romper’ y yo siempre les advierto’. Yo dije regular la música”, comentó el artista.