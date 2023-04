Paciente del IMSS se escapó para comer tacos antes de su cirugía

Un paciente supuestamente internado en un hospital del IMSS en Los Mochis, Sinaloa, salió de las instalaciones para consumir carne asada aunque pudo haber roto el protocolo de su internamiento.

Un video viralizado en internet acaparó la atención de los usuarios por la inusual escena que documentó. En él, un supuesto paciente que, aseguró, se encontraba internado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), decidió abandonar las instalaciones por unos minutos con el pretexto de comer tacos antes de someterse a cirugía.

Un usuario identificado en la red social TikTok como @el_ranchero_lokochon publicó un video grabado por una mujer. En la escena, se aprecia a un hombre con la mano derecha vendada, vestido con pantalón gris, una bata de paciente, calcetines de color blanco, sandalias y cargando un suero conectado por vía intravenosa en la otra extremidad, bajar por la que parece ser la rampa del nosocomio.

“No, cómo no. Me tienen a dieta. Voy a comer unos taquitos de carne asada aquí. Es que me tienen a dieta. Ven, acompáñame hasta allá. Vengo a acompañar a mi esposa”, pronunció el protagonistas del video. En tanto, la persona que lo acompañaba en la caminata se dirigió a él para decirle que “No te escapes. Qué bárbaro. Dios mío. Esto no es cierto. No, ya hasta aquí“.

El paciente abandonó el hospital vestido con ropa quirúrgica (Captura de pantalla)

Por otro lado, en el material donde también se alcanzan a apreciar a otras personas que miran de cerca la caminata del hombre, se pudo alcanzar a leer el texto “me salí un momento del IMSS para comer carnita asada. Tuve que burlar la seguridad”.

Dicho material audiovisual fue publicado el jueves 13 de abril y dividió opiniones de los usuarios. Un día después, la misma cuenta en la red social dio a conocer un par de videos más en los que se observa su supuesto ingreso al quirófano. Al igual que en el primero de ellos, el paciente apareció con la bata quirúrgica, prenda en la que se alcanzó a observar el escudo del IMSS.

“Entrando a quirófano no hay vuelta de hoja”, se alcanzó a leer en la segunda serie de imágenes difundidas en TikTok.

El IMSS no se ha pronunciado acerca del video (Captura de pantalla)

En esa ocasión, cargando con su botella de solución suministrada por vía intravenosa, con vendaje compresivo en las piernas y sin contar con algún tipo de cobertura en la mano que originalmente apareció vendada caminó en dirección a una sala donde ingresó personal equipado con ropa quirúrgica.

De igual forma, en otra publicación dio a conocer imágenes de la intervención a la que se sometió para dar cuenta de su estancia en el quirófano. Aunado a ello, algunos usuarios reprobaron su aparente decisión de abandonar momentáneamente el hospital para romper con la dieta impuesta por los médicos.

“Mi esposo que ya falleció también lo hacía, en ese mismo hospital”, “y luego dicen que en el seguro no los curan”, “se supone que a uno lo internan para mejorarle la salud y después hacer lo que sea”, “y si agrava entonces ahí sí hacen escándalo por la negligencia médica”, “los pacientes en México y luego se quejan del personal de salud” y “luego culpan a los doctores”, fueron algunas de las opiniones.

En días pasados también se dio a conocer el caso de un paciente que intentó quitarse la vida en otro hospital del IMSS (@Trafico_ZMG)

A pesar de que el video ya alcanzó más de 9 mil reacciones, las autoridades del IMSS no han dado a conocer su postura o la versión oficial para confirmar o desmentir la conducta del paciente.

¿Cuál es el riesgo de abandonar el internamiento antes de una cirugía?

Tomar la decisión, sin autorización de los médicos a cargo, de abandonar el internamiento preoperatorio puede causar graves complicaciones en la salud de los pacientes. Encaminar la acción también implica la ruptura de cualquier protocolo sanitario, por lo que se puede estar expuesto al contacto con virus o bacterias con la capacidad de alterar el proceso de preparación o recuperación de un procedimiento quirúrgico.