Nuevo frente frío ingresará por el norte de México, pese a que ambiente caluroso prevalecerá

El SMN pronosticó que las afectaciones por el nuevo frente frío sean de corta duración, especialmente en el norte y noreste EFE/Alejandro Zepeda

La previsión del tiempo para este jueves prevé la entrada de un nuevo frente frío por la frontera norte del territorio, aunque sus afectaciones serán de corta duración. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema interaccionará con una línea seca y la corriente en chorro subtropical, por lo que ocasionarán lluvias y chubascos en la región, así como fuertes rachas de viento.

Además, en el centro, oriente y sureste dos canales de baja presión junto con el ingreso de humedad y la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera generarán fuertes precipitaciones. Las de mayor intensidad en Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Finalmente, las temperaturas máximas en el día podrían llegar hasta los 45º C en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; hasta 40° C en Sinaloa, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y hasta 35° C en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo y Estado de México.

En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -5º C en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango, y de hasta 0° C en Estado de México.

Clima en México para el 20 de abril de 2023. Foto: Conagua Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo despejado con bruma y ambiente fresco por la mañana. Por la tarde, cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15°C y la máxima de 28 a 30°C. Para Toluca, Edo. Méx., la temperatura mínima será de 4 a 6°C y la máxima de 23 a 25°C.

Península de Baja California: Cielo medio nublado y sin lluvias en la región. Ambiente fresco por la mañana y frío con posibles heladas en zonas serranas. Nieblas en la costa oeste de la península. Por la tarde, ambiente cálido.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Por la mañana ambiente fresco y frío con heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Michoacán y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Ambiente fresco por la mañana y muy caluroso durante la tarde.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día, con nieblas al amanecer en sierras de la región. Incremento de nubosidad por la tarde con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y chubascos en Chiapas, además de lluvias aisladas en Guerrero. Ambiente templado por la mañana y muy caluroso.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Golfo de México: Cielo nublado con nieblas al amanecer sobre sierras de la región. Lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y Veracruz. Sin lluvia en Tabasco. Ambiente templado durante la mañana y caluroso por la tarde.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado durante la mañana y nublado por la tarde, con lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo. Sin lluvias en Campeche. Ambiente caluroso todo el día y viento de componente este con rachas de 30 a 40 km/h principalmente en las costas de dicha Península.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado durante la mañana y nublado por la tarde con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, y chubascos en Coahuila y San Luis Potosí. Ambiente muy frío por la mañana, con heladas en sierras de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región.

Mesa Central: Cielo medio nublado durante la mañana y nublado por la tarde con lluvias puntuales fuertes en Puebla y Tlaxcala, chubascos en Querétaro, Hidalgo y Morelos, así como lluvias aisladas en Guanajuato. Ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde.