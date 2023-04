Gustavo Adolfo Infante arremetió contra esposo de Mary Boquitas tras la pelea en “Sale el sol”

El comunicador se fue con todo luego del conflicto ocurrido en el programa matutino "Sale el sol"

Luego del enfrentamiento entre Gustavo Adolfo Infante, Mary Boquitas y su esposo durante el programa matutino Sale el Sol, el comunicador respondió a lo ocurrido durante la transmisión de De primera mano, llamándolo agresivo.

La discusión se dio cuando Mary Boquitas fue al set de Sale el sol para hacer promoción de su podcast En boca cerrada, donde está revelando detalles sobre el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade desde su propia versión de los hechos. Gustavo Adolfo Infante aprovechó el momento para preguntarle si tenía demandada a Gloria Trevi, lo cuál desató una discusión en la que también entró el esposo de ella, quien se encontraba fuera de cámara.

Horas después del incómodo momento, Gustavo Adolfo Infante retomó el tema diciendo “Hoy en la mañana en Sale el sol se invitó a María Raquenel, ex Mary Boquitas, le pregunté esto y de repente aparece un señor que resulta ser el marido, que en serio, que vaya al psiquiatra porque acabo de ver su Twitter y se la pasa mentándole la madre a todo el mundo, es él contra el mundo”.

El conductor de “De primera mano” se fue contra la pareja de María Raquenel tras el conflicto ocurrido horas antes (instagram/raqueneloficial//youtube/imagenentretenimiento)

Infante contó que el esposo de María Raquenel le habría dicho algo parecido a “fue lo que dijiste, tienes que investigar antes, te obligo a que le ofrezcas una respuesta o te las vas a ver conmigo”.

“El cuate quería entrar a pegarme”, contó el periodista y dijo que él no estaba manco, que bien podría defenderse del ataque; sin embargo, las cosas no llegaron a ese punto, en parte porque María Raquenel calmó los ánimos junto a Ana María Alvarado, quien había actuado “muy mesurada” según el equipo de De primera mano.

“Este señor viene peleándose con el mundo, no sé quien es, no sé qué nacionalidad tenga (...) Es peor de agresivo que Sergio Andrade”, sentenció Gustavo Adolfo Infante.

Infante contó que el esposo de María Raquenel le habría dicho algo parecido a “Fue lo que dijiste, tienes que investigar antes, te obligo a que le ofrezcas una respuesta o te las vas a ver conmigo” (Captura de pantalla/YouTube)

Después de esto, el comunicador se burló de que el esposo de Mary Boquitas tuviera sólo siete seguidores en su cuenta de Twitter, pero mostró un mensaje que el hombre habría colgado en su perfil criticando a Gustavo Adolfo por haber dicho que se rumoraba que Mary Boquitas había demandado a Gloria Trevi.

El mensaje decía: “Estas calumnias no las podemos permitir, esto es lo más irresponsable de parte de estos sujetos. Un periodismo de quinta sin la responsabilidad de informarse antes de dar una noticia. Es un asco”.

“Una persona que viene a meterse al aire... qué falta de respeto”, “hubiera pedido un micrófono”, “no puede pasar a un foro en el momento en el que están haciendo una entrevista”, “si el quería se protagonista de la nota hubiera pedido un micrófono y ya” y “le estabas preguntando desde el respeto a María Raquenel”, fueron algunas de las opiniones que los compañeros de Gustavo Adolfo Infante vertieron durante el programa de De primera mano

Así fue el momento en que esposo de Mary Boquitas arremetió contra Gustavo Adolfo Infante (Captura de pantalla/YouTube)

Finalmente, dijo que la pareja de María Raquenel la tenía controlada y que su carrera corría peligro si continuaba teniendo una relación con él. “Este individuo, que además la tiene totalmente dominada y es absolutamente violento, le está perjudicando la carrera. Así que Mary, mientras estés con ese cuate... bye bye”, manifestó Infante.

Durante el conflicto en Sale el sol, Mary Boquitas contestó la pregunta a Gustavo Adolfo Infante, diciendo: “No vuelvas a echar mentiras, no seas mentiroso (...) No tengo demandada a Gloria Trevi ni a nadie, al contrario, a mí me están demandando también (...) ¡No! Y no vuelvas a echar mentiras al respecto, Gustavo Adolfo Infante. Antes me preguntas y después aseveras (...) En verdad, es tan injusto lo que está sucediendo, siempre hay como la confrontación y aquí yo estoy demandada, desafortunadamente”.