"El niño millonario" continuó con la polémica opinando sobre la presunta relación entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan (Fb: @fofomqz)

La modelo Karely Ruiz pidió al influencer Fofo Márquez detener las burlas y los ataques en su contra que se reavivaron tras el beso que ella protagonizó con Santa Fe Klan en uno de sus conciertos, sin embargo “el niño millonario” hizo caso omiso y continuó con los ataques en contra de la pareja a través de las redes sociales, esta ocasión aseguró, en tono de burla, que tenía las mismas aficiones que el músico.

El creador de contenido compartió un video donde aseguró que el cantante Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, y él compartían los mismos gustos, pero no se refirió a música o a alimentos, sino que dijo que en el pasado fueron “socios” durante la relación del guanajuatense con Maya Nazor, expareja del intérprete de Te Iré a Buscar, además de compartir el gusto por la estrella de OnlyFans Karely Ruiz.

“Santa Fe Klan tiene los mismos gustos que yo, ya fuimos socios de la Nazor, ahora de la Karely”, declaró el famoso del internet. Cabe destacar que la expresión “socios” es utilizada cuando supuestamente dos personas mantiene una relación con otra al mismo tiempo.

Fofo Márquez aseguró que comparte los mismos gustos que Santa Fe Klan (Fb: @Fofomqz) (Fb: @Santa Fe Klan)

Fofo Márquez continuó con los comentarios en contra de la pareja, que supuestamente estrenó romance, diciendo que si Karely Ruiz tuviera un hijo con Ángel Quezada tendrían la duda de si es del rapero o del polémico influencer.

“Ahora que si tiene un hijo con la Karely no vamos a saber si es mío o de él como la vez pasada”, palabras que acompañó con una risa burlona. En el primer comentario de su publicación aseguró que todo se trató de una broma y que no se tomara como una opinión ofensiva.

“Un poco de humor ahijados, no se lo tomen personal”, compartió Márquez. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, algunos sí se tomaron a broma las declaraciones de Fofo Márquez y otros más pidieron que lo dejaran de seguir porque ya cae mal, lo que ocasionó que los internautas dividieran su opinión.

"El niño millonario" inició una polémica con Karely Ruiz tras opinar sobre el beso que protagonizó la modelo con Ángel Quezada (Archivo)

“Hay que dejarlo de seguir, caes mal ya, ardido estás”, “la verdad por eso las dos prefirieron a Ángel, no hay punto de comparación contigo”, “podrás tener todo el dinero, pero humildad es lo que te falta”, “Por qué las personas no pueden entender que este chico sólo está jugando”, “La gente debe tener sentido del humor y no tomarse esto como personal”, fueron algunos de los comentarios polarizados que dejaron los usuarios en su Facebook personal.

Hasta el momento de esta publicación ni Karely Ruiz ni Santa Fe Klan emitieron respuesta ante las declaraciones de Fofo Márquez.

“El niño millonario” recientemente emitió su opinión sobre el beso que protagonizó la modelo de OnlyFans y el cantante guanajuatense el pasado domingo 16 de abril durante la presentación del intérprete de Debo Entender en el MacroFest 2023 que se llevó a cabo en Nuevo Léón.

Karely Ruiz le respondió a Fofo Márquez por las burlas en su contra tras besar a Santa Fe Klan (Fb: @fofomqz)

El influencer compartió una foto del romántico momento y llamó “chapulina” a Karely porque, de acuerdo con comentarios de Márquez, era amiga de Maya Nazor, expareja de Santa Fe Klan.

Además publicó una foto suya editada con tatuajes y un paliacate amarrado en la frente, comparó su apariencia con la del rapero. “A ver si así ya te gusto”, fueron las palabras que escribió el influencer, haciendo una clara referencia a cuando tuvo la polémica con la modelo después de que fueron captados besándose en un antro.

Como consecuencia Karely Ruiz sí contestó al polémico creador de contenido diciéndole que ya se detuviera con sus comentarios, sobre todo porque ya aburría. Sus palabras fueron respaldadas hasta por los seguidores de Fofo Márquez.

Sin embargo el influencer no hizo caso alguno y continuó con los ataques en contra de la modelo. Él tomó una captura de pantalla de su comentario y lo publicó en su Facebook diciendo que la estrella de OnlyFans no “estaba soportando”.