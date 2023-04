Debate Edomex 2023: faltan 7 horas para que inicie, así llegan las candidatas

Las candidatas al gobierno del Edomex, Alejandra Del Moral Vela (PRI) y Delfina Gómez Álvarez (Morena) debatirán a partir de las 20 horas en la sede el IEEM (Cuartoscuro)

El primer debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) será hoy y por primera ocasión será sólo entre mujeres y a unas horas de que comience como parte del proceso electoral que tiene la entidad con casi 17 millones de habitantes.

Te puede interesar: Cuánto han gastado Delfina Gómez y Alejandra del Moral en el proceso electoral del Edomex

En dicho debate, estarán presentes la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (NAEM), Alejandra Del Moral Vela y su contrincante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), Delfina Gómez Álvarez en punto de las 20 horas en las instalaciones del IEEM, sede del primero de dos debates que se planearon.

Dicho encuentro entre las dos candidatas será moderado por otra mujer, la periodista Ana Paula Ordorica, quien dará la palabra conforme al tiempo y turno que le fueron asignadas a las contendientes al gobierno del Estado de México, así como formular las preguntas de la ciudadanía que se registró previamente en tópicos.

Te puede interesar: Alejandra Del Moral vs el expertise de Delfina Gómez: la priista dedicará debate a los docentes del Edomex

La candidata de la coalición "Va por el Estado de México", Alejandra Del Moral Vela ha dicho que se encuentra lista para el primer debate contra Delfina Gómez FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Los cuatro temas que discutirán las candidatas al gobierno estatal, serán sobre corrupción, violencia de género, servicios públicos, cultura y recreación.

Te puede interesar: Elecciones Edomex 2023: cuándo y dónde seguir el primer debate entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral

Los mexiquenses que deseen ver esta contienda, podrán hacerlo a través del canal de YouTube del Instituto Electoral y sintonizando el 34.2 de Tv Mexiquense, canal de televisión abierta.

Cómo llegan las candidatas a este primer encuentro

El morenista Horacio Duarte dijo en conferencia de prensa que Delfina Gómez tiene una ventaja de 20 puntos en promedio sobre la priista Alejandra Del Moral Imagen: Morena Edomex

Este primer debate es crucial, ya que veremos cómo responden las candidatas y si eso determina el cambio o no de la intención de voto de los mexiquenses, donde la candidata del PRI, pareciera que tiene mayor experiencia política y eso podría ser determinante en el encuentro.

Sin embargo, no hay que olvidar que Gómez Álvarez ya fue candidata en 2017 y a pesar de sus lapsus, salió bien librada del encuentro de ese entonces con el candidato y actual gobernador, Alfredo Del Mazo, de hecho la fortaleció con su frase “Vamos requetebien”, que retomó en esta ocasión.

La candidata de Morena, desde que empezó la precampaña y durante la campaña, se ha mantenido en la preferencia electoral, ya que diversas encuestas la dan como favorita para ser la primera gobernadora del Estado de México, donde en promedio hay una diferencia de 14 a 16 puntos.

Sin embargo, a decir de su coordinador de campaña, Horacio Duarte, en algunos estudios están arriba por más de 20 puntos, lo cual, le permitió afirmar que la diferencia era mucha.

El primer debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral y Delfina Gómez será sobre corrupción, violencia de género, servicios públicos, cultura y recreación (Cuartoscuro)

A pesar de ello, también la morenista llega con el señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) donde dijo que hubo posibles irregularidades en la Secretaría de Educación Pública (SEP) que podrían ascender hasta los 830 millones de pesos durante en el tiempo que fue titular de dicha dependencia.

En el caso de la priista, llegó a esta contienda en un segundo lugar conforme a la preferencia electoral, lo cual es primera vez que sucede a un candidato emanado del PRI y con la ausencia del gobernador Alfredo Del Mazo en la campaña, aunque ha declarado la ex titular de Desarrollo Social en el entidad que tiene el apoyo del mandatario mexiquense.

De la misma forma, la candidata de PRI-PAN-PRD-NA tiene con una carga sobre los problemas que no han podido resolver los mandatarios surgidos de su partido, donde el tema de la inseguridad y los feminicidios son asuntos que se reafirma como las principales preocupaciones de los habitantes del Estado de México en distintas encuestas.

Aunque en su momento la extitular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se desmarcó sobre lo realizado o no de sus antecesores en el gobierno mexiquense, ya que dijo: “Soy muy priista, sí, pero soy más mexiquense que priista y no puedo pagar facturas o platos que yo no rompí”.