Cómo se siente Erik Rubín de trabajar junto a Andrea Legarreta en Vaselina

El cantante y la conductora compartirán escenario

Erik Rubín contó para los medios de comunicación que Andrea Legarreta fue la más prendida con la idea de trabajar próximamente en Vaselina. Asimismo, aseguró que su presencia lo llena de dicha, pues la ama como persona y admira su gran talento.

La icónica obra de Vaselina volverá a los teatros de la mano de Alejandro Gou y los integrantes de Timbiriche, a excepción de Sasha Sokol, el próximo mes de julio.

“No hay nada que me haga más feliz que trabajar con Andrea porque es alguien que amo profundamente, pero que admiro profundamente”, contó Erik. De hecho, el productor Alejandro Gou fue quien más deseaba que la conductora de Hoy formara parte del reparto, pues le habría dicho a Rubín: “Necesitamos a Andrea, necesitamos a Andrea”.

La icónica obra de Vaselina volverá a los teatros de la mano de Alejandro Gou y los integrantes de Timbiriche, a excepción de Sasha Sokol, el próximo mes de julio

Del mismo modo, Erik Rubín agregó que está convencido de que Andrea Legarreta hará un maravilloso trabajo en su papel para la próxima puesta en escena de Vaselina. “Yo creo que va a ser un gran papel, yo creo que es una de las revelaciones de este proyecto”, manifestó el intérprete de Princesa Tibetana.

Al respecto de su participación en la obra, Andrea Legarreta contó en el programa Hoy que interpretará a Frenchy, un personaje que no canta y, aunque sí estará en los coros, no contará con solos.

“Hay personajes en esta obra que no cantamos como tal, o sea, estamos en los coros, pero Frenchy es uno de los personajes que no cantan, ¿ustedes creen que hubiera tenido el valor de decir que sí?”, contó la conductora.

Al respecto de su participación en la obra, Andrea Legarreta contó en el programa Hoy que interpretará a Frenchy, un personaje que no canta, y aunque sí estará en los coros, no contará con solos (Foto: Archivo)

Recientemente, Andrea Legarreta y Erik Rubín se fueron de vacaciones a pesar de estar en medio de un proceso de separación. Se dijo que, tras estas vacaciones, el intérprete de Con todos menos contigo saldría por fin de la casa que comparte con su ex pareja conductora de Hoy, esto como consejo del terapeuta que está llevando su caso.

De la misma manera, aprovechó para aclarar por qué Sasha Sokol no formará parte, al menos por el momento, de Vaselina. “Sasha va a estar más adelante, ahorita los tiempos no cuadraban dentro de sus compromisos. Ella ahorita está viajando. Está en una etapa de su vida donde está plena, ¿me entiendes? En pareja”, dijo el cantante y actor.

Asimismo dijo que a pesar de esos compromisos personales, la ex Timbiriche acudirá a los ensayos de Vaselina. “No quería interrumpir todos estos compromisos en este momento, pero es la más emocionada de sumarse más adelante y, entonces, inclusive va a estar viniendo a los ensayos”.

Andrea Legarreta entrevitó a Erik Rubín en el programa "Hoy" tras anunciar su separación (Fotos: Instagram/@andrealegarreta)

La nueva puesta en escena de Vaselina traerá al elenco de Timbiriche, quienes la protagonizaron cuando eran niños. La obra de teatro, basada en la película esterilizada por John Travolta y Olivia Newton-John, tendrá la participación de Mariana Garza, Diego Schoening, Alix Bauer, Benny Ibarra y, por supuesto, Erik Rubín, quien también estará al frente de la producción musical de la producción.

Sobre la obra de teatro, Alejandro Gou dijo: “Nos comprometeremos en producción, como los actores y ensamble, que va a ser la mejor versión de Vaselina de todo el mundo. Cuando Erik me propone montarla le dije ‘Vaselina no vuelvo a ponerla jamás, la monté en el año 2000 y es la obra más puesta en México’, pero dije que sí cuando me propone el elenco de esta forma y que pudiéramos ponerla mucho más grande”.

Vaselina se estrenará el próximo 13 de julio de 2023 en el Centro Cultural Teatro I y se quedará ahí por 12 semanas. Esta versión de Vaselina llega 39 años después de aquella primera vez que los integrantes de Timbiriche dieron vida a los personajes.