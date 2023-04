Diego Cocca reveló si convocaría a Julián Quiñones al Tricolor

Diego Cocca reveló si convocaría a naturalizados al Tri (Twitter/ @miseleccionmx)

La llegada de Diego Cocca al Tricolor abrió un panorama sumamente tocado y polémico por la opinión pública: la llegada de naturalizados a la Selección Nacional. Esta situación de cara al proceso del Mundial 2026 abriría una oportunidad de representar a México a diversos futbolistas, entre ellos al atacante del Atlas, Julian Quiñones.

En rueda de prensa, previa al encuentro amistoso en el que se medirán al cuadro de los Estados Unidos, Diego Cocca habló sobre la posible llegada de naturalizados a su mandato como timonel de la Selección Mexicana en el proceso que encabezará para el Mundial de 2026.

El argentino explicó que todos los jugadores que cuenten con la carta mexicana tendrán la oportunidad de vestir la verde: “Hoy lo más importante es que los jugadores entiendan la idea, que aprovechemos los momentos y elijamos bien. Vemos a futuro sin importar, sin son mexicoamericanos o nacionalizados”, apuntó.

El golazo de Julián Quiñones en México que le valió un triunfo a Atlas (Twitter/Atlas)

En este sentido, Cocca fue cuestionado por los jugadores restantes en su convocatoria para enfrentar a los Estados Unidos: “Son decisiones, hablaré con los jugadores cuando tenga que hablarles; con los que he hablado les deje mi número personal y les dije que estoy las 24 horas para la selección nacional. Lo de Chicharito yo ya hablé con él y dejamos las cosas claras, hablé con él como hablaré con el jugador que necesite hablar, las cosas están claras, tengo que tomar decisiones”, indicó.

Durante sus primeras intervenciones como nuevo timonel del Tri, Cocca abrió la posibilidad a todos los futbolistas mexicanos y naturalizados demuestren su “amor por la camiseta”, en este sentido solicitó compromiso con los futbolistas que lleguen al cuadro nacional.

“Creo mucho en el futbolista mexicano, pero el talento no es suficiente, hay que darle herramientas. Si pensamos solo en el Mundial nos vamos a tropezar con la misma piedra, el que venga se tiene que comprometer al 100 x 100″.

El técnico de México Diego Cocca charla con el delantero Raúl Jiménez previo al partido contra Jamaica en la Liga de Naciones de la CONCACAF, el domingo 26 de marzo de 2023, en la Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)

Julio Cesar Furch otro interesado en sumarse al barco del Tri de Cocca

Abierta la posibilidad de representar al Tri, el compañero de Julián Quiñones en Atlas también sería otro que buscaría naturalizarse para buscar un puesto en el 11 titular de Diego Cocca, así lo dio a conocer en una pasada entrevista con Fox Sports.

“No estoy naturalizado todavía, está el proceso allí. Ha sido algo tardado. Si el día de mañana se da el llamado bienvenido sea. Obviamente, es algo que uno disfruta y que se puede dar esa posibilidad, así que primero hay que completar el trámite y después ver si se da esa posibilidad”, detalló.

Parte del éxito que vivió durante su etapa con el Atlas, fue la cercanía que tuvieron los futbolistas rojinegros con el ahora director técnico de la Selección Mexicana. Es por ello que Diego Cocca buscará ser afín a sus muchachos a lo largo de este nuevo proceso mundialista rumbo al Mundial de 2026.

Diego Cocca con la Copa de Oro (TW: @miseleccionmx)

“Yo soy una persona que necesita tener a los jugadores cerca. Me gusta saber que siente, que piensa, que le pasa, con la dificultad de no tenerlos día a día. Será un desafío muy grande. He notado muchísima predisposición por parte de los jugadores en mis llamadas. Estoy convencido de que esto es importante sostenerlo en el tiempo”, arguyó.

Dónde y a qué hora ver el juego entre México y Estados Unidos

Luego de haber librado sus primeras pruebas al frente de la Selección Nacional con un empate y una victoria en la Liga de Naciones de la Concacaf, Diego Cocca se verá por primera vez con el acérrimo rival de la zona de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), Estados Unidos desde el State Farm Stadium.

La transmisión en vivo del juego la podrás seguir a través de Azteca 7, TUDN y Canal 5 a partir de las 20:00 horas (Centro de la Ciudad de México).