WWE regresará a México este 2023 y estos son todos los detalles

La WWE regresará a México en el mes de julio. Foto: Instagram/619iamlucha

La World Wrestling Entertainment es considerada como la empresa más grande de lucha libre a nivel global. Los personajes que se han parado sobre el ring en las últimas décadas han tenido un enorme impacto en la cultura popular, por lo que no es sorpresa para nadie que decidan llevar este espectáculo a otros países.

Te puede interesar: Con nueva comisión y estrategia, así llegarán México y EEUU a reunión clave en combate al fentanilo

México es uno de los principales destinos cuando la WWE decide salir de Estados Unidos. En octubre de 2022, la empresa trajo a gran parte de su roast premium como Rey Misterio, Seth Rollins, Dolph Ziggler, Nikki Cross y Bianca Belair en dos noches que los fanáticos de la lucha libre recordarán por muchos años. Fue el 29 de octubre en Monterrey y el 30 de octubre en Ciudad de México que se vivieron las luchas de la empresa más importante del deporte-espectáculo, y gracias al gran apoyo del público mexicano, la WWE regresará a México en 2023.

¿Cuándo llegará WWE a México?

Se espera que la WWE repita sedes el 22 de julio en la Arena Ciudad de México en la capital del país y el 23 de julio en la Arena Monterrey en el corazón de Nuevo León. En lo que respecta a los boletos, estos saldrán a la venta el próximo 18 de abril a través de Super Boletos. Si bien, aún no se anuncian los precios, se espera que no disten mucho de los que se presentaron en 2022, yendo desde los $500.00 pesos MXN hasta los $12,500.00 pesos MXN.

Te puede interesar: Autoridades españolas desmantelaron el mayor laboratorio de pasta de cocaína de Europa: los “cocineros” de la droga eran colombianos

Según varios medios, será este 17 de abril durante el Monday Night RAW que se haga el anuncio oficial dentro de la pantalla de WWE para comenzar con las preventas tan sólo un día después a través de Banco Azteca como ya es una costumbre en Super Boletos.

La WWE llegó a México en 2022 con Rey Misterio, AJ Styles y Raquel González siendo parte de este espectáculo y rindiendo homenaje al país. Video: Instagram/619iamlucha

Siendo un anuncio tan anticipado, no se sabe quienes serán las estrellas que formen parte de la cartelera, sin embargo, se especula que Seth Rollins y Cody Rhodes serán los encargados de estelarizar este esperado show. Como muchos aficionados saben, WWE está dividida en dos marcas principales: RAW y SmackDown, mismas que tienen cierta exclusividad con sus respectivos luchadores; para el caso del evento en México, se tratará de un SuperShow, es decir, un evento de aproximadamente tres horas de duración en el que estarán luchando estrellas y divas de ambas marcas.

Te puede interesar: Previsión meteorológica del estado del tiempo en Tijuana para este 13 de abril

Paralelamente, es un misterio si el evento se llegará a televisar. En 2022, sólo el show de Ciudad de México fue televisado y sólo se pudo ver a través de WWE PPV, por lo que no fue parte del “canon” que la empresa estaba siguiendo en ese momento.

WWE y México, una relación no tan perfecta

Si bien, la respuesta de la gente fue bastante aceptable en en las últimas presentaciones de la WWE en México, lo cierto es que esta industria está lejos de tener el impacto que tenía hace una década. Hugo Savinovich, uno de los narradores más recordados dentro de la WWE en español y creativo dentro de la empresa, fue parte del público en el show de Ciudad de México y aseguró que eran alrededor de 7000 espectadores de las posibles 22,300 personas que caben en la icónica Arena. Savinovich teorizó en video que esto se debió a que México está muy enamorado de sus propios conceptos luchísticos que son AAA y CMLL.

Hugo Savinovich, exnarrador de WWE en español, aseguró que México será un público difícil de "convencer" por parte de la empresa luchística estadounidense. Foto: Instagram/luchalibreonline

“México no va a poder ser tomado así como pueden tomar el resto del mundo”, dijo Savinovich respecto a WWE. “7 mil, 8 mil personas en las dos noches; no es lo que creí que WWE iba a hacer (...) En la parte de la publicidad, hicieron su trabajo bien, no fue fallo de cómo vendieron el espectáculo, pero va a tardar tiempo en mejorar la relación entre el público y WWE porque no han estado contentos con el trato que le han dado a sus paisanos (...) Será muy difícil que reconquisten, el público mexicano es muy fiel a su producto”.