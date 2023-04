Ex presidentes, políticos y hasta famosos arremetieron contra el show de Rosalía en el Zócalo de la CDMX

Tras el anuncio de la presentación de Rosalía en el Zócalo, diversas figuras públicas se manifestaron en contra. Foto: Fundación Libertad, Instagram/@rosalia.vt, CUARTOSCURO, Instagram/@chumeltorres, Twitter/@sandracuevas

El pasado lunes 10 de abril, las redes sociales ardieron con la noticia de que la cantautora española, Rosalía, brindaría un show gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 28 de abril. Así lo confirmó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de un video en su cuenta oficial de TikTok donde hizo la “motomami señal” en compañía de sus colaboradoras.

El video ya tiene casi 4 millones de vistas en la plataforma, y mientras miles celebraron la noticia, otros despotricaron contra la mandataria, asegurando que el concierto sólo es una forma de desviar la atención ante situaciones más importantes que aquejan a la ciudadanía como lo es el peligroso estado en el que se encuentra el metro de la CDMX.

No sólo han sido comentarios anónimos los que se han ido contra Sheinbaum, figuras del entretenimiento, el deporte y por supuesto, la política, han compartido su opinión acerca de este controversial concierto.

Vicente Fox

Probablemente uno de los primeros en haber despotricado contra el magno evento. A través de Twitter, el exmandatario reiteró su enojo respecto a las prioridades que tiene el gobierno de la CDMX y toda la administración comandada por Andrés Manuel López Obrador, asegurando que “sólo hay austeridad cuando les conviene”.

“No tienen dinero para comprar vacunas. No tienen dinero para arreglar el metro. No tienen dinero para los tratamientos para el cáncer. Pero si tienen para traer a Rosalía al Zócalo y seguir en campaña. La austeridad solo es cuando les conviene”, se lee en el Tuit que Fox compartió poco después de que Sheinbaum anunciara el concierto.

(Twitter Vicente Fox)

Chumel Torres

Es extraño que el humorista no comparta su opinión sobre estos temas, y por supuesto, que no cause muchísimo ruido al hacerlo. En su cuenta de Twitter, Chumel hizo el comentario “Al pueblo pan y Rosalía”, haciendo referencia a la frase que tiene sus orígenes en la antigua Roma: “Al pueblo pan y circo”.

Chumel añadió que le sorprendía la gente que creía que el concierto era gratis, pues al final del día, fue “la gente que paga impuestos” la que dio el dinero para que este show multitudinario se llevara a cabo.

La respuesta del público no tardó en llegar, pues tacharon al humorista de hipócrita, pues mientras despotricó contra el concierto de la española, “no dijo nada contra Roger Waters”.

(Captura de pantalla/@chumeltorres)

Gala Montes

La actriz de 22 años que ganó el reconocimiento internacional por series como Decisiones de Mujeres y El Señor de los Cielos, también tuvo mucho que decirle a Claudia Sheinbaum en un contexto en el que los tratamientos para el cáncer escasean en toda la Ciudad de México.

“Entre 400,000 y 700,000 dólares le están pagando a Rosalia Pa’ venir a cantar. ¿Cómo cuantas quimios podrían pagar con eso? " escribió Montes en su cuenta de Twitter citando a la mandataria y Rosalía. “Pero mejor recomendémosle a la gente que coma frutas y verduras que con eso curaremos el Cáncer (...) Bueno, ya no te amo tanto Rosalía. Ese dinero nos está costando a todos los mexicanos”.

En un siguiente tuit, Montes fue acusada por muchos de xenófoba al asegurar que “no quería extranjeros tocando en el país”.

“Ahorita estoy en una disyuntiva, no estoy de acuerdo que una extranjera venga a cantar a nuestro país, al templo mayor a dorarle la píldora a todos los mexicanos. No es gratis, eso es lo que el gobierno le quiere hacer creer al pueblo y tenemos otras urgencias”.

(Captura de pantalla/Twitter @galamontes2)

Luis Mario Sauret

Una de las voces dentro de Fox Sports también reiteró su descontento sobre el concierto de Rosalía. El analista, conductor y narrador, continuó con el mismo discurso que muchos otros internautas: descalificar el show asegurando que hay otras prioridades en la ciudad.

“¿La sorpresa es el dictamen del culpable del Metro? ¿Alguna solución a la escasez del aguas? ¿Un plan de estrategia para la delincuencia en la Cdmx? ¿O es otra de tus ma..das Claudia Sheinbaum?”

El periodista deportivo Luis Mario Sauret compartió su opinión acerca del concierto de Rosalía. Foto: Twitter/@lmsauret

Felipe Calderón

Mientras el expresidente se enfrenta a una dura controversia por sus vínculos con el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también ha tenido tiempo para dar su veredicto acerca de este concierto.

Gran parte de los usuarios de Twitter ha enfocado su enojo en la situación del metro; uno de estos mencionó las filas de hasta 30 minutos para poder accesar debido a los trenes que ya no funcionan por falta de mantenimiento. Calderón recuperó este tuit y añadió lo siguiente:

“Los usuarios son víctimas de los recortes de presupuesto al metro de la Ciudad de México (CDMX); la falta de mantenimiento causa accidentes mortales y retrasos. Aquí los usuarios esperan 30 minutos para tomar un tren del metro”, argumentó Calderón.

“Eso sí, el dinero se va a conciertos. Pan y Circo. Sólo falta que les pongan a Rosalía o Grupo Firme mientras lo esperan”.

Felipe Calderón bromeó acerca de los largos tiempos de espera en el metro, mencionando que pronto les pondrán a los usuarios a Rosalía y Grupo Firme para amenizar. Foto: Twitter/@FelipeCalderon

AeroStar

El luchador de la AAA dirigió muchos comentarios hacía Claudia Sheinbaum, tachándola de ser una “chavorruca” que sólo busca ganarse el voto de los jóvenes, además de reiterar que el concierto está lejos de ser gratuito, pues será pagado con los impuestos mexicanos.

“Pagado seguro este concierto con los impuestos de la misma gente. Pero la juventud felices que les traigan este concierto disque gratis pagado con sus propios impuestos”.

“Entiendan está chavorruca la doña que solo utilizará el dinero de los mexicanos para pagar este concierto y ganarse los votos de los jóvenes a futuro”, se puede leer entre los comentarios que el luchador dejó como respuesta a la noticia del concierto en Twitter.

AeroStar, luchador de la AAA, tampoco estuvo de acuerdo con el concierto de Rosalía en Ciudad de México. Foto: twitter/aaaerostar1

Sandra Cuevas

Probablemente, uno de los personajes que más ha arremetido contra la administración de Claudia Sheinbaum ha sido Sandra Cuevas. La alcaldesa de Cuauhtémoc se ha visto enfrentada en diversas situaciones contra la jefa de gobierno de CDMX, y por supuesto, no iba a desaprovechar un evento tan controversial como lo ha sido el concierto de Rosalía para atacar su imagen.

A diferencia de los otros personajes que se dedicaron a descalificar el show por el contexto del metro o la escases de tratamientos contra el cáncer, Cuevas acusó a Sheinbaum de derrochar en el concierto más de 100 millones de pesos, por lo que ahora, la mandataria de MORENA estaría buscando un “distractor” para que la ciudadanía no se dé cuenta del enorme gasto que será traer a Rosalía a la CDMX.

“Claudia Sheinbaum busca un distractor por su derroche de #1MillónDeDólares en un concierto; por ello mandó más de 100 granaderos a la #PlazaGiordanoBuno que estoy facultada a remodelar. ¡La ley es la ley y los vecinos de #Cuauhtémoc merecen la mejor alcaldía de la #CDMX! #SCA”, se lee en el tuit que Sandra compartió adjuntado a un video donde asegura que “Derivado de ser exhibida Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno, por malgastar más de 1 millón de dólares en un concierto que nadie pidió y que nadie necesita, ahora ella busca un distractor”.