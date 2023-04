David Faitelson despotricó contra Canelo Álvarez por criticar a Juan Manuel Márquez

El analista deportivo despotricó contra el boxeador mexicano por sus críticas contra "Dinamita" Márquez. [Archivo]

El periodista David Faitelson es uno de los más reconocidos dentro del mundo deportivo, además de ser un crítico de varios deportistas mexicanos, entre ellos Saúl Canelo Álvarez, por lo que no ha pasado por alto las recientes declaraciones del boxeador para despotricar en su contra.

David Faitelson tiene una impecable carrera como periodista, sin embargo es un personaje al que le gusta generar polémica con comentarios ácidos durante su participación en programas deportivos o a través de redes sociales, en donde aprovecha el hate de sus seguidores para ganar más popularidad.

El integrante de ESPN y Canelo tienen un pleito conocido desde 2017, el cual comenzó previo a la pelea entre el tapatío y Julio Cesar Chávez Jr. Por lo que desde entonces se han enfrascado en varias discusiones tanto en televisión como en redes sociales.

David Faitelson sigue atacando al pugilista mexicano y ahora aprovechó las declaraciones de Saúl Álvarez contra Juan Manuel Márquez para volver a lanzarse contra él.

Catalogó a "Canelo" Álvarez de soberbio. [Captura de pantalla/@Faitelson_ESPN]

“No sé a qué tipo de ‘envidia’ se refiere ‘El Canelo’ Álvarez. Para mí, al menos, Juan Manuel Márquez sigue ligeramente arriba del ‘Canelo’ en la lista de los mejores boxeadores mexicanos de la historia”, publicó el periodista en el primero de cuatro tuits que dedicó a él.

Las críticas vienen precedidas de las declaraciones de Canelo, las cuales brindó a la revista Rolling Stone en español, mencionando que Juan Manuel era un envidioso al ser un crítico de su carrera, además señaló que dichos comentarios en su contra no le afectaban ya que El Dinamita era una persona podrida de la cabeza.

David Faitelson continuó con el ataque contra el boxeador mexicano, a quien tachó de soberbio. “En los únicos rubros que ‘El Canelo’ está por encima del resto de los boxeadores mexicanos es en dinero y en soberbia”, detalló el periodista en una segunda publicación en redes sociales.

Por si fuera poco, el integrante de Futbol Picante mencionó que Álvarez no ha tenido una actuación durante su carrera que haya convencido a los seguidores del boxeo, trayendo a colación la última pelea de Dinamita Márquez contra Manny Pacquiao, en donde el mexicano terminó noqueando al filipino.

El integrante de ESPN señaló que "Dinamita" se encuentra por encima de "Canelo". [Captura de pantalla/@Faitelson_ESPN]

“Todavía estamos esperando una actuación del “Canelo” Álvarez tan convincente como la que logró Juan Manuel Márquez en la última pelea con Manny Pacquiao... ¿Envidia?”, finalizó el analista deportivo sobre lo señalado por el tapatío durante la entrevista.

Además, publicó una lista de su Top 10 de boxeadores mexicanos de todos los tiempos, en donde puso a Canelo en la séptima posición por detrás de Julio César Chávez, Rubén Olivares, José Nápoles, Ricardo López, Erik Morales y Juan Manuel Márquez.

Estos comentarios parecen no haber causado algún efecto en el boxeador tapatío, quien no se manifestó al respecto como llegó a ocurrir con otras críticas realizadas por Faitelson. Los que sí expresaron su opinión fueron los seguidores del periodista, quienes se mostraron en acuerdo con lo dicho por el analista sobre el tapatío, pero no apoyaron la lista que publicó.

Ambos personajes se han enfrascado en varias peleas desde 2017, cuando comenzaron los roces entre ambos. [Archivo]

“Colocaría JM ‘Dinamita’ Márquez en el top 3″, “¿Son los diez en orden aleatorio o ascendente? Si es orden ascendente Sal Sánchez está muy abajo, y te falta Marco Barrera”, “¿Sal Sánchez 8? ¿Neta? A mí punto de vista es Sal Sánchez 1 y de ahí acomoda los 9 como quieras” y “Barrera donde lo dejas, campeón en 3 divisiones diferentes”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en su publicación.

En varias ocasiones se ha cuestionado el conocimiento de David Faitelson sobre boxeo, algo que los mismos usuarios de redes sociales le ha hecho saber en sus tuits sobre el deporte.