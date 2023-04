Alejandra Del Moral vs el expertise de Delfina Gómez: la priista dedicará debate a los docentes del Edomex

La candidata del PRI al Estado de México, Alejandra Del Moral dijo que dedicará el debate contra Delfina Gómez al magisterio mexiquense (PRI Edomex)

La abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza a la gubernatura por el estado de México, Alejandra Del Moral Vela aseguró que ganará el debate del 20 de abril contra la morenista Delfina Gómez Álvarez, y que se lo va a dedicar al magisterio mexiquense.

“El jueves 20 se lo dedico al magisterio. Voy a ganar el debate con respeto, con educación, con altura de miras y con amor a la tierra mexiquense, sin descalificación, pero poniendo el dedo en la llaga”, afirmó la priista.

En presencia de simpatizantes y docentes del estado que estaban en el parque Alameda 2000 en Toluca, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social mexiquense, dijo que las decisiones en favor de la educación y el magisterio serán tomadas en conjunto y en completa coordinación.

“Para que vean que lo que digo lo hago, de una vez les anuncio mi compromiso de que, en seis meses, en octubre, los acompañaré ya como gobernadora del Estado de México a su Consejo Estatal Ordinario, para que planeemos sus actividades del siguiente curso”, aseguró.

La candidata de Morena- PT- PVEM al gobierno del Edomex, Delfina Gómez señaló que no le tiene miedo a debatir (Morena Edomex)

La candidata a la gubernatura de la entidad por la coalición Va por el Estado de México, expresó que pondrá en marcha que los docentes del Edomex tengan mayores facilidades para solicitar cambio de plantel, permutas y que se fortalecerá el esquema de estímulos y recompensas, “Un salario justo y digno para las y los maestros es mi prioridad”.

Para dar certeza a las familias de las y los educadores mexiquenses, Del Moral Vela propuso fortalecer la basificación permanente de plazas, evitar aulas sin profesor asignado y que exista una plantilla completa para mejorar el sistema educativo estatal.

La candidata de Va por el Estado de México también enfatizó que se atenderá a las y los maestros con “mayor cariño, calidad y solidaridad” en el apartado médico y administrativo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

Por su parte, la morenista Delfina Gómez en su visita al municipio de Cocotitlán, mencionó que no le tiene miedo a debatir, al contrario, que a su edad, está más allá del bien y el mal. “Para quienes tienen una inquietud de qué va a pasar, si la maestra va a ir o no va a ir (al debate), que si tiene miedo, miren ya tengo 60 años, el miedo ya está más para allá que para acá, ya estoy más allá del bien y el mal ¿Qué miedo puedo tener? No hay ningún miedo, lo que pasa es que ya había algo programado”, dijo la candidata de la 4T.

Del Moral Vela va por la generación de empleos e inversiones

La abanderada del PRI-PAN-PRD-NA, Alejandra Del Moral dijo que buscará inversiones para que haya empleos bien remunerados para los mexiquenses (PRI Edomex)

En su visita al municpio de Tultepec y en presencia de productores de fuegos pirotécnicos, Del Moral Vela, refrendó que trabajará para que la entidad reciba inversiones y continúe la creación de empleos mejor remunerados.

“Necesitamos que los mexiquenses tengan trabajo y para eso necesitamos inversiones y por eso necesito que todos los sectores de la población, que la economía o la población económicamente activa, esté inmersa en esta campaña”, expuso la abanderada ante pirotécnicos, comerciantes, productores, campesinos e industriales.

En la conocida capital de la pirotecnia mexiquense, la príísta mencionó que no se puede entender la grandeza y la riqueza del estado sin la pirotecnia que también se hace en Zumpango y Almoloya de Juárez.

Además, resaltó su apoyo a esta producción y “que sepan que tienen una aliada en esta actividad, que hay que hacerla bien, que hay que hacerla con las medidas de seguridad necesarias”.

La abanderada aliancista dijo que entre sus propuestas está la de reconciliar la ganancia de los artesanos y coheteros con los protocolos de Protección Civil de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para así disminuir los accidentes.