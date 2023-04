Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del viernes 14 abril de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, ayer nos plantearon, no sé si está aquí el compañero que hizo la pregunta sobre el abasto de agua en San Luis Potosí, no vino ahora, pero le pedí al ingeniero Germán Martínez que nos explique cómo está la situación del abasto de agua en San Luis Potosí y esto va a ayudar mucho a la gente de San Luis, a los del municipio de Graciano Sánchez, que está conurbado a San Luis, para que tengan toda la información de lo que está sucediendo.

De acuerdo a la plática inicial con el ingeniero Germán Martínez, no es un problema grave, afortunadamente, de que se vayan a quedar sin agua y ya se está atendiendo. Pero lo va a explicar ahora el ingeniero Germán.

Y luego, ya nos vamos con preguntas y respuestas, si les parece. Adelante.

GERMÁN MARTÍNEZ SANTOYO, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA): Muy buenos días, señor presidente. Con su permiso. Con su permiso, medios de comunicación.

La situación del abastecimiento de agua en la zona conurbada de San Luis Potosí atiende a un millón 240 mil habitantes, la demanda total de agua para la zona conurbada de San Luis Potosí es de tres mil litros por segundo.

El abastecimiento de agua a la población se lleva a cabo por aguas subterráneas y aguas superficiales distribuidos de la siguiente manera:

Tenemos dos fuentes, fuentes superficiales y fuentes subterráneas. En lo que se refiere a las fuentes superficiales, la presa El Realito equivale al 15 por ciento del total de la demanda; la presa San José aporta 250 litros por segundo, equivalente a 8.3 por ciento del total de la demanda.

De fuentes subterráneas, se tiene, el acuífero de San Luis Potosí con 130 pozos para dos mil 300 litros por segundo, equivalente al 77 por ciento del total de la demanda.

Como vemos, El Realito, el Sistema de Abastecimiento de El Realito, apenas es una parte, el 15 por ciento del total de la distribución de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

La siguiente, por favor. Si analizamos en qué consiste el Sistema de Abastecimiento El Realito, lo constituyen diferentes infraestructuras. Inicialmente, la presa El Realito, que se ubica sobre el río Santa María, en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato.

La línea de conducción de 132 kilómetros, ahí podemos ver de la presa El Realito hacia la zona metropolitana de San Luis Potosí. La línea de conducción 132 kilómetros, tres plantas de bombeo, las podemos ver en el recuadro superior derecho, tres plantas de bombeo; un tanque de cambio de régimen, o sea, que pasa de una situación de presión en la tubería a una situación de distribución por gravedad; una planta potabilizadora y seis tanques de entrega cercanos a la zona metropolitana de San Luis Potosí.

¿En qué condiciones se encuentra la presa El Realito?

Actualmente tiene un almacenamiento de 12.23 millones de metros cúbicos. Es una presa pequeña comparada con una gran cantidad de presas, 210 presas que tenemos en el país, es de las más pequeñas. Puede almacenar hasta 50 millones de metros cúbicos. Con este volumen almacenado, actualmente se garantiza tener agua suficiente para continuar el abastecimiento a la población del caudal que recibe actualmente. La próxima temporada de lluvias, estamos en el mes de abril, la temporada de lluvias inicia mayo-junio, mejorarán los niveles de almacenamiento en la presa El Realito.

La siguiente, por favor. En lo que se refiere a la parte estructural de la presa, tenemos que señalar categóricamente que la situación de la presa, la cortina, no tiene ningún problema estructural y es estable. La cortina es de sección gravedad. Menciono esto, hay diferentes tipos de presas, de cortinas y hay de materiales graduados, hay de arco, empotradas en las laderas.

Esta presa es de sección gravedad, quiere decir que el peso de la presa resiste los empujes del agua que está almacenada, entonces no tiene efectos las fugas y las filtraciones en la parte de la estabilidad.

El proceso constructivo, también es conveniente señalar cómo se construyó esta presa para entender cómo están las fugas. El proceso constructivo fue colocar concreto que se compacta con rodillos, se llama concreto compactado con rodillos a este tipo de material en la presa; se coloca en capas.

Como datos generales, la longitud de la cortina es de 270 metros y la altura máxima de 90.5 metros de altura.

Las filtraciones que vemos o que la población revisa constantemente se presentan a través de la cortina de concreto compactado en las capas que se fueron colocando durante la construcción. Es por ahí por donde se está fugando el agua que se está almacenando en la presa.

Entonces, se ha observado y se ha inspeccionado y se ha determinado que las fugas están precisamente entre estas capas que no quedaron bien compactadas durante el proceso constructivo. Repito, no afecta nada la estabilidad ni la estructura de la presa.

No presenta fracturas la presa, no presenta deformaciones, grietas estructurales. La Comisión Nacional del Agua ha estado revisando y revisa continuamente que desde el punto de vista de estabilidad y de resistencia estructural no tenga ningún efecto, ningún daño. Sin embargo, debido a un deficiente proceso constructivo en el 2010 presenta estas filtraciones que les digo que se presentan entre las capas que se fueron colocando durante el proceso constructivo, en las juntas constructivas y entre las capas de concreto. No hay riesgo para la población. Es necesario, sí, preparar las filtraciones para evitar la pérdida de agua.

Hemos revisando técnicamente cómo evitar estas fugas en la presa, se estudiaron diferentes soluciones, diferentes procedimientos para evitar las fugas y hemos encontrado que la solución más apropiada para evitar estas filtraciones es el sellado de la cara de la presa. Lo que está en rojo es una geomembrana que sellará las fugas que se presentan en la cara expuesta a la parte del almacenamiento de la presa. Considera que se han tenido experiencias de éxito en otras presas similares en el mundo.

Cuando escogimos este procedimiento para evitar las fugas, revisamos qué experiencias se han tenido en diferentes partes del mundo y encontramos que es un método que se utiliza en muchos lados.

Tiene experiencia de la colocación de esta geomembrana, también, en el proceso constructivo de la presa Santa María, en la ataguía aguas arriba con este tipo de membrana se evitaron las filtraciones en la presa Santa María.

La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de una presa, son muchas las que se han corregido con este procedimiento, en Mongolia, en 2007, se colocó este tipo de membrana. Los trabajos de impermeabilización consisten en colocar lienzos de geomembrana desde la corona hasta el nivel más bajo de la cortina, se termofusionan entre si y se anclan en la parte de concreto y aseguran su funcionamiento y evita la formación de bolsas.

Aquí vemos como se están colocando las tiras de geomembrana en una presa que se solucionó la impermeabilidad con este tipo de tecnología.

Adelante, por favor. Estamos estudiando esto, estamos revisando ya el contratar el tecnólogo, la empresa especializada en esto. El proyecto de reparación considera que bajo ninguna circunstancia la presa dejará de suministrar el gasto de 500 litros por segundo que actualmente conduce el acueducto cuando está en operación, el acueducto El Realito.

El tiempo de ejecución estimado es de seis meses. Estamos en un tiempo conservador, se puede hacer en menos tiempo, porque se podrá colocar la geomembrana en la parte inundada de la presa, quiere decir que, independientemente del nivel de almacenamiento que tenga la presa, se puede colocar la geomembrana con buzos.

Adelante, por favor. En lo que se refiere al acueducto El Realito. Sí señalar que la construcción de la presa El Realito fue hecha por la Comisión Nacional del Agua.

En lo que se refiere al acueducto que señalamos en el principio de la presentación, el acueducto fue construido y es operado en modalidad de inversión privada parcial recuperable por un consorcio de empresas, se celebró un contrato de prestación de servicios, fue el 9 de julio de 2009, entre la Comisión Estatal de Agua de San Luis Potosí y el consorcio Aquos Realito S.A de C.V. Esto quiere decir que el organismo operador de San Luis Potosí y el consorcio Aquos son los responsables de la construcción, la operación y mantenimiento de este acueducto.

Incluyó el contrato el proyecto ejecutivo, la construcción, las pruebas de operación, conservación y mantenimiento del acueducto, con una capacidad nominal de un metro cubico por segundo. Durante toda la operación de este acueducto no se ha podido llegar a esta capacidad de conducción de un metro cubico por segundo, apenas se ha llegado a 500 litros por segundo.

El acueducto se integra por una línea de conducción, como decíamos, de 132 kilómetros, tres plantas de bombeo, un tanque de cambio de régimen, una planta potabilizadora, para conducir un metro cúbico por segundo en una primera etapa; no se ha podido llegar a esta primera etapa y abastecer un metro cúbico por segundo, para llegar a los seis tanques de entrega.

La empresa proporcionará a la Comisión de Aguas del estado los servicios de conducción, potabilización y entrega de agua a los tanques. Una vez entregados el agua a la CEA, la Comisión Estatal de Aguas, ellos se encargan de distribuirlo hacia la población.

La CEA verifica que la operación ser realice conforme a los criterios, normas, técnicas de contrato y supervisión, que el mantenimiento, conservación y prestación del servicio se realice con eficiencia y oportunidad.

Bueno, como todos sabemos, el acueducto no ha cumplido las condiciones contractuales. Hablé con el gobernador de San Luis Potosí y me indicó que ya iniciaron, con el consorcio, los trabajos de reparación del acueducto.

La vigencia de este contrato es de 25 años, en julio de 2034 se termina este contrato.

Como vemos, el 90 por ciento de las fallas recae en un mismo tramo de 59 kilómetros, en una tubería de concreto preesforzado de 1.22 metros de diámetro.

La tubería inició sus fallas desde su puesta en marcha observándose desgaste prematuro en su interior, grietas longitudinales y transversales. También en el acueducto que trabaja gravedad vemos que solamente ha transportado 450 litros por segundo, en el mejor de los casos 500 litros por segundo, nunca ha llegado a los mil litros por segundo asignados.

El gobierno del estado logró convenir con el consorcio el inicio de la rehabilitación, como les decía, lo cual se está llevando a cabo. Tan sólo en el año 2022, el año pasado, se presentaron 24 fallas, sólo la mitad del año se pudo dar el servicio. Cada falla requiere al menos una semana de reparación y recuperación del servicio.

Adelante, por favor. El consorcio es el primer responsable de la operación y mantenimiento de la infraestructura durante la vigencia del contrato, según lo establece el contrato de prestación de servicios. El mismo consorcio será penalizado si el acueducto funciona a un volumen inferior al 75 por ciento, es desde el punto de vista del cumplimiento del contrato pues ya es necesario establecer las penas establecidas.

Se observan tramos con fallas en los que se colocó tubería distinta a la especificada en el proyecto y se ha pedido el recubrimiento de las tuberías de la concreto. Como es una concesión y está a cargo el consorcio de la operación, mantenimiento.

Hemos pedido también y lo platiqué con el gobernador del estado de San Luis Potosí, de hacer una inspección técnica para determinar las causas de las fallas del acueducto y proponer su solución definitiva, la Conagua participaría desde el punto de vista técnico, esto lo tendríamos que realizar conjuntamente con el gobierno del estado de San Luis Potosí.

Adelante, por favor. El gobierno federal establecerá un convenio con el estado de San Luis Potosí para apoyar con el suministro de agua en carros tanque a la población en los casos en que falle el acueducto, vamos a apoyar con carros tanque para distribuir a la población cuando el acueducto falle y esté en reparación.

En apoyo al plan emergente que lleva a cabo el municipio de San Luis Potosí, el cual consiste en rehabilitar y poner en funcionamiento pozos que dejaron de operar con la construcción y operación del sistema El Realito.

La Conagua está otorgando las facilidades administrativas para rehabilitación, relocalización y funcionamiento de pozos que no se encontraban en operación. Esto quiere decir que estamos apoyando apoyando al municipio, al gobierno del estado, para que durante el tiempo que se hagan las reparaciones y se tengan fallas en el acueducto podamos establecer la operación de pozos que dejaron de operar en algún tiempo.

La Conagua solicitó a las autoridades locales incluir dentro del plan emergente acciones para la recuperación de caudales. También, por instrucciones del señor presidente, hemos estado en comunicación y establecer acuerdos para que el nivel de fugas que se tengan en la red de distribución de agua potable en la zona metropolitana de Monterrey, establecer acciones para reducir estas fugas en el municipio, en la red de abastecimiento de agua.

Se harán inspecciones a cargo del personal técnico especializado, también coordinadamente con el municipio y el estado.

Estudios de calidad del agua, tenemos que saber qué ocasionó, cuál es la causa por la cual se ha deteriorado el recubrimiento de la tubería. Entonces, también vamos a hacer pruebas de calidad del agua para ver si la calidad del agua ha influido en el deterioro de la tubería.

El 22 de marzo del 23, la Conagua participó en una reunión en conjunto con personal de la Comisión Estatal de Aguas de San Luis Potosí y de Guanajuato, en la cual se explicó a los pobladores de El Realito, Guanajuato, sobre las condiciones de la seguridad estructural y funcional de la presa, haciendo énfasis en que la cortina no presenta daño estructural y que para el tratamiento de las filtraciones se deberán realizar estudios de ingeniería, los cuales ya concluimos en lo que se refiere a reducir las filtraciones en la presa.

Y realizaremos un diagnóstico técnico, como decíamos, para determinar las causas de las fallas del acueducto y su solución. Aquí señalar con precisión y categóricamente que la presa no está en ningún momento en condiciones de falla ni de estabilidad; está, desde el punto de vista estructural y estabilidad, en condiciones aceptables.

Vamos a trabajar en la reparación de las filtraciones que se tienen en este momento, en las fugas, con el procedimiento que ya dijimos y que trabajaremos coordinadamente con el gobierno del estado de San Luis Potosí para hacer un dictamen técnico de la tubería y proponer al consorcio para que, a la brevedad, ya están iniciando algunos trabajos, para proponer y que se realice a la brevedad la reparación de los 50 kilómetros de tubería que tiene fallas estructurales.

Y, por último, la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí por el momento pues va a seguir teniendo el abastecimiento de la presa El Realito, como lo venía haciendo.

Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Bueno, pues esa es la información. Vamos a preguntas. Quedó pendiente Yesenia Peralta y Julio Omar, nada más.

PREGUNTA: Buenos días, compañeros y buenos días, señor presidente.

Soy Yesenia Peralta, de Business Energy, de Tabasco.

Quiero comentarle lo siguiente: hemos constatado la actividad económica que se está desarrollando en Tabasco como resultado de los proyectos de refinería, así como de los yacimientos importantes como Quesqui y Tupilco, en Tabasco, entre otros. Estos dos son los de mayor capacidad de desarrollar importantes producciones de crudo y gas en la región, dichos activos forman parte de la estrategia de Pemex enfocada al desarrollo de campos nuevos.

¿Considera que estos yacimientos estarían en su capacidad de producción antes del término de su mandato?

¿Dejaría bien constituido toda esta estrategia para yacimientos nuevos y de exploración en la región?, lo que ha traído como consecuencia el incremento en el empleo y el desarrollo de todas estas estrategias que benefician a la región.

Y lo que también incluye que estos yacimientos podrían alimentar a todo lo que es el crudo para la refinería, sosteniendo entonces la producción, exploración y producción.

¿Qué se tiene preparado, señor presidente, para que estas estrategias al fin de su mandato queden protegidas para que no ocurra lo que ocurrió con las rondas y todo ese tipo de situaciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya se ha invertido bastante en exploración de nuevos yacimientos. Estos campos a los que haces referencia son parte de esa inversión en exploración, que no se hacía y resultaron campos con mucho potencial, es decir, hay suficiente petróleo en estos campos de tierra, en Huimanguillo y en…

INTERLOCUTORA: Comalcalco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Comalcalco, básicamente. Y también está comprobado que hay suficiente petróleo en aguas someras, en las costas de Tabasco y de Campeche, en el litoral del golfo, de modo hay petróleo para varios años hacia adelante, porque se invirtió en exploración.

Y lo que se está haciendo ahora es extraer lo que se necesita para recuperar lo que se deja de extraer con yacimientos, con pozos, que ya tienen menos rendimiento, que ya están en declinación.

Entonces, se está incrementando al final la producción de petróleo, la extracción de petróleo. Ya Tabasco pasó de nuevo a ser el estado con más producción de petróleo, ya se está extrayendo en Tabasco del millón 800 mil barriles diarios, el 60 por ciento, 55, 60 por ciento ya se extrae de Tabasco.

A eso se debe también el que haya auge económico, que sea el estado con más crecimiento económico en los últimos tiempos, con más creación de empleos, algo que no sucedía en décadas. Tabasco llevaba pues 40 años sin crecimiento económico y sin empleo, la gente tenía que irse a buscar la vida a Cancún o al norte del país, a las ciudades fronterizas y también a Estados Unidos. Esto ya cambió.

Y está cambiando en todo el sureste, porque se está procurando que el crecimiento de México sea más horizontal, que no sólo tengamos crecimiento en el norte, en el bajío, en el centro, sino también en el sursureste estaba desequilibrado el crecimiento económico y ahora se ha ido equilibrando, es decir, se ha ido volviendo más justo, más igualitario el crecimiento de la economía. Y tiene que ver, pues con la inversión pública, porque nunca se había invertido tanto en el sur sureste como ahora y esto ha permitido pues que haya empleo y que haya crecimiento económico.

Hacia adelante tenemos que pensar en que ya no va a tenerse tanta necesidad de trabajo. En industria de la construcción, por ejemplo, no es lo mismo la fase constructiva de la refinería, que ha llevado a ocupar hasta 35 mil trabajadores diarios, a la fase operativa, ya va entrar en operación, ya está en periodo de pruebas la refinería y ya no se van a requerir tantos trabajadores, estamos hablando de esos 20, 25 mil trabajadores, se van a reducir a dos mil, tres mil trabajadores que van a operar la refinería con obreros y técnicos.

Entonces, ¿qué está pasando con los trabajadores que ya no tienen esa oportunidad de trabajo en la refinería?, pues se están abriendo otros frentes de trabajo. Por ejemplo, estamos construyendo dos plantas coquizadoras también para la refinación del petróleo, para convertir combustibles en gasolinas, petrolíferos en gasolinas, básicamente combustóleo en gasolinas y para eso se requerían plantas especiales, estas famosas o llamadas coquizadoras.

Cada planta de estas tiene una inversión del orden de 100 mil millones de pesos, cada planta. Cuando llegamos al gobierno, en Tula estaba en proceso, parada, la construcción de una planta coquizadora. La gente de Hidalgo y de San Luis Potosí, también de Veracruz, seguramente se acuerda de cómo en el sexenio pasado transportaban tanques muy grandes, incluso que iban quitando puentes, para poder transportar todo este equipo que se trajo por Tuxpan.

Todo este equipo quedó ahí en Tula, porque se presentaron problemas. Bueno, en una de esas plantas, en esa planta coquizadora estuvo trabajando Odebrecht. Entonces, hubo demandas. Se invirtieron como dos mil millones de dólares en la compra de equipo y en el inicio de la planta. Entonces, cuando llegamos tuvimos que decidir qué hacer: dejamos ahí la planta o los fierros, que se conviertan en chatarra, o invertimos. Desenredamos el problema y seguimos adelante; entonces, optamos por eso y estamos destinando alrededor de tres mil millones de dólares para concluir esta coquizadora en Tula.

Ya está en proceso, vamos a terminar la planta este año. ¿Esto qué significa?, pues que ahí están hoy trabajando de tres a cinco mil obreros en esa coquizadora.

Y al mismo tiempo también tomamos la decisión de crear otra planta en Salina Cruz, que ya está construyéndose, también de alrededor de 100 mil millones de pesos, 120 mil millones de pesos y hoy en Salina Cruz están trabajando también de tres a cinco mil obreros.

Entonces, los que trabajaban en Dos Bocas tienen ya estas opciones. Por eso también se hicieron estas inversiones. Además, es muy importante porque no cuesta lo mismo el combustóleo que las gasolinas. Entonces, con estas plantas ese combustóleo que se produce en las refinerías se procesa y se convierte en gasolinas, se le da un valor agregado a este producto petrolífero, se generan empleos.

Pero hay otra cosa también importante, el combustóleo contamina más que las gasolinas que se están produciendo en estas nuevas plantas. Entonces, eso va a ayudar para que muchos trabajadores que tienen trabajo o que tenían trabajo en Dos Bocas puedan ocuparse.

El Tren Maya está en su fase también de mayor demanda de trabajo, porque este año es clave. Ahí se requieren pues alrededor de 40, 50 mil obreros, entonces hay posibilidad de que no falte el trabajo en tanto estemos nosotros y se estén construyendo estas obras.

Hay que tomar en cuenta que es muy importante la industria de la construcción porque rápido se generan empleos, se reactiva la economía, tiene un efecto multiplicador, nada más que cuando se terminan las obras ya hay que pensar en otras, no dejar de invertir para seguir creando empleos y que se vayan también especializando los empleos que se van generando para que se tenga trabajo permanente.

Entonces, eso es lo que se está haciendo. Hacia el futuro Tabasco, Campeche, el sureste, Chiapas, pues van a tener estos yacimientos, va a seguir la extracción de crudo. Esto, aunque no es industria de la construcción, que ocupa mucha fuerza de trabajo, de una u otra manera sí es una derrama económica y sí ayuda a la economía regional.

Y va a estar funcionando la refinería con alrededor de dos mil 500, tres mil empleos directos. Bueno, también, para que estos trabajadores operen en la refinería de Dos Bocas, tenemos que construir pues alrededor de 500 viviendas para técnicos y para obreros especializados; eso ya se está iniciando. Y eso también genera empleos y también genera bienestar.

Y luego, pues ya los próximos gobiernos pues van a tener que seguir invirtiendo porque además es un bien negocio el petróleo. Los tecnócratas lo convirtieron en un mal negocio. Rockefeller decía, el Rockefeller mayor decía que el petróleo era el mejor negocio del mundo y luego agrega: ‘Y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado’. O sea, el petróleo siempre es negocio, porque es una actividad extractiva, no se le paga renta a la naturaleza, entonces extraer un barril de petróleo por muy caro son 18, 20 dólares y hoy la mezcla mexicana de petróleo se está vendiendo a 73 dólares el barril.

Entonces, ¿qué actividad económica deja una utilidad así?, si cuesta 18, 20 extraerlo y se vende en 73, 50 dólares de utilidad por barril. Eso nada más multiplíquenlo por un millón 800, un millón 900 mil barriles diarios. Pues es un buen negocio para la nación.

Por eso se convirtió en México, como en todo el mundo, en la gran tentación, por eso querían privatizarlo y avanzaron, pero no lograron consumar el despojo, ¿no?

INTERLOCUTORA: De hecho, presidente, dejó de invertirse en la cuestión de exploración para no tener nuevos yacimientos. Por eso es la importancia de mi pregunta, de comentarle si va a tener una valoración importante dentro de Pemex para que esta estrategia de yacimientos nuevos permanezca, aun después de su mandato.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo tienen que hacer, lo tienen que hacer, porque ya se levantó la producción. Iba en descenso, 14 años consecutivos, 15, perdiendo producción año con año, desde el 2004 hasta que llagamos, todavía el 19 cayó y a partir del 20 empezó a subir, empezamos a subir y de un millón 700 —no sé si tenemos la gráfica de Pemex, de producción de petróleo— ahora debemos de estar en un millón 800, se ha recuperado y va arriba, tenemos posibilidad de llegar a cerca de los dos millones de barriles diarios.

O sea, porque hay yacimientos gracias a que se invirtió en exploración, que no se hacía. ¿Y saben dónde invertían en exploración y en producción?

INTERLOCUTORA: De hecho, también se ha descubierto que varios pozos fueron tapados inclusive.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y no les importaba, invertían en el norte, invertían en exploración, incluso en perforación con plataformas, en aguas profundas. Chicontepec, en el caso de Veracruz, que sí hay petróleo, pero que cuesta mucho extraerlo, no con mucha cantidad de crudo.

Pero ¿por qué invertían? Durante 20, 30 años Pemex destinó la mitad de su presupuesto al norte, cuando el petróleo está en el sur y en tierra y en aguas someras, no en aguas profundas. Pero, ¿por qué esta irracionalidad? Por la corrupción, porque no les importaba extraer petróleo, lo que les importaba eran los contratos, aunque parezca increíble, entregar contratos, muchos a empresas extranjeras.

En Chicontepec, por ejemplo, entregaron contratos; no extraían petróleo, pero pagaban mucho por esos contratos.

Por ejemplo, el gas en la cuenca de Burgos, le entregaron el contrato a Repsol. Supuestamente se iba a extraer más gas; no se extrajo más gas que el que ya sacaba Pemex, pero estuvieron como 10, 15 años, con unos contratos honerosos, en donde Repsol hizo su agosto, cobrando sin que se produjera gas, sin que se extrajera gas. O sea, un fraude completo.

Les pagaban a los técnicos españoles, directivos españoles, cantidades exageradas, sueldos en dólares, viáticos de todo tipo. O sea, buenos negocios para las empresas extranjeras, empresas particulares, malos negocios para la hacienda pública, para el patrimonio de los mexicanos. Todo eso es lo que ya se terminó y por eso se está rescatando a Pemex.

Y es lo mismo de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso les molestó muchísimo lo de Iberdrola, porque va en contra de su política privatizadora, pues lo que querían era que desapareciera la empresa pública, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, para que todo el mercado de la industria eléctrica quedara en manos de particulares y a padecer los consumidores, como en Europa, en donde tienen que pagar tarifas altísimas de consumo de energía eléctrica, porque no hay en Europa empresas públicas, todo está privatizado y era el modelo que querían imponer.

También en Estados Unidos está privatizada la industria eléctrica y también por eso padecen cuando hay heladas que congelan las líneas de gasoductos. En Texas hace relativamente poco, tres, cuatro años, estaban padeciendo la gente del frío porque no había electricidad, porque no hay empresas públicas y no tiene una sola red nacional de distribución de energía eléctrica. Pueden tener energía eléctrica en un estado cercano no afectado por una nevada, pero no pueden trasmitir o no pueden conducir esa energía al estado afectado porque todo está privatizado.

Entonces, el modelo nuestro es otro y lo que estamos procurando pues es la recuperación de estas dos empresas públicas, que son estratégicas, Pemex y la CFE, que no estaban contempladas para que siguieran funcionando.

¿Cómo le llaman en el futbol cuando se están tirando los penaltis? ¿Muerte qué?

INTERVENCIÓN: Muerte súbita.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Era algo así, que poco a poco, poco a poco, poco a poco, se fuesen arruinando.

Avanzaron, lamentablemente. Por ejemplo, comentábamos que acabaron con la industria petroquímica, que era una industria de punta, de las mejores a nivel internacional, la acabaron.

Y las refinerías, bueno, dejaron las plantas con una capacidad de producción del 38 por ciento y durante 40 años, el tiempo que duró el periodo neoliberal o la aplicación de esta política de pillaje y de saqueo, no hicieron una sola refinería, porque no estaba contemplado.

Siempre sostuvieron: ‘No es negocio, es mejor vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas’, siempre. Por eso, sí ha habido cambios.

Aquí está, miren cómo encontramos. Aquí teníamos un mes de haber entrado al gobierno, un millón 642 mil barriles, pero esto venía de tres millones 400 mil, en el 2004 y empezó a caer, a caer, a caer.

¿Por qué se llegó hasta tres millones 400 mil?

Porque con Zedillo decidieron intervenir los pozos de la Sonda de Campeche, del campo de Cantarell, que era de los más grandes del mundo. Llegó a producir ese campo, sólo ese campo, dos millones de barriles diarios.

Entonces, para extraer más petróleo decidieron de manera equivocada precipitar la producción inyectando nitrógeno a los pozos. Y contaminaron los pozos con nitrógeno, con gas y tuvieron que empezar a quemar gas en grandes cantidades. Todo un desperdicio.

Pero, además, se empezó a caer la producción de Cantarell. Bueno, actualmente Cantarell debe de estar produciendo, de dos millones de barriles, debe estar produciendo 120 mil barriles. Lo más irracional que puede haber, porque ese campo pudo haber producido más si se hubiese explotado de manera racional. Esto los técnicos de Pemex lo saben bien.

Bueno, entonces, empezó la caída y llegó a aquí, aquí tocamos fondo. Aquí entramos y empezamos poco a poco. Pero aquí empezamos con inversiones en exploración.

Este es ya el primer trimestre de este año, un millón 875.

Y este es el 16 de marzo, que fue ayer, ¿no?, ¿o cuándo?

INTERLOCUTORA: Estamos en abril.

INTERVENCIÓN: Fue hace un mes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, un mes, sí, estamos en abril.

16 de marzo, un millón 915. Y este es el promedio del 23, un millón 950 y esto es lo que estamos pensando para el 24.

No vamos a pasar en promedio de dos millones de barriles, aunque tenemos yacimientos para extraer más, porque con esto, con esta producción, podemos abastecer nuestras refinerías y lograr el propósito, que esa es la reconversión, de la autosuficiencia, no vender crudo, sino procesarlo. Por eso la rehabilitación de las seis refinerías, por eso la compra de la refinería Deer Park, por eso la nueva refinería de Dos Bocas.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Esta es la histórica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, esta es la histórica, la que les hablaba yo, cómo se cayó.

Esto es para que quienes nos están viendo vayan conociendo acerca del daño que causaron los neoliberales corruptos, porque hay mucha gente que no tiene esta información. Además, no es fácil que se conozca. Por eso ya no querían las mañaneras, porque así ellos controlan la información, ellos deciden qué informan y qué no informan.

Y en el pueblo hay dichos sabios, mucha gente dice: ‘Es que no les conviene’ y es así, no les convenía.

Pero esto es lo que hicieron, más toda la corrupción, porque aquí aprobaron la reforma energética y engañaron de que iba a llegar el dinero del extranjero a raudales y que esto iba a aumentar, se iba ir para arriba y no, fue una mentira.

Eso sí, para aprobar la reforma energética sobornaron a los legisladores del bloque conservador, para no hablar de partidos; los ‘maicearon’ para que votaran a favor de la reforma constitucional, esto está probado. El señor que está en la cárcel, que era director de Pemex, Lozoya, lo declaró, está en su expediente, que recibió órdenes de darles dinero a los legisladores, senadores, diputados; maiceó.

Entonces, afortunadamente pues esto ya no está sucediendo, nada más que están enojadísimos, porque, además de corruptos, son muy hipócritas, cretinos. Deberían de estar ofreciendo disculpas, no sólo los corruptos, los funcionarios que permitieron esto, sino los que callaron en los medios de información, los que guardaron silencio con todo este saqueo.

Afortunadamente el pueblo de México es un pueblo sabio y supo decidir en su momento.

¿Qué hubiese pasado si el pueblo sigue apoyando esto? ¿Cómo estaría el país?

Nada más así. En el caso de… Ah, bueno, pon la otra.

Pero ¿qué hubiese sucedido? Porque no estoy inventando nada, estos son datos oficiales. Íbamos a llegar a importar crudo, petróleo crudo.

Y lo mismo en la industria eléctrica. Pues si con todo el esfuerzo que se ha hecho, luchando contra el Poder Judicial que protege a las empresas particulares, no protege al pueblo de México, no protege a los consumidores nacionales, entregándoles, otorgándoles amparo para todo, poniéndoles obstáculos de todo tipo, en el caso de la cámara bloqueándolo los legisladores del conservadurismo corrupto todas nuestras iniciativas, bueno y no dejándonos nosotros, ya la producción de energía de la Comisión Federal después de tener el 100 por ciento de producción, de ser la única empresa que abastecía de energía eléctrica al país hasta Zedillo, llegó con todo el esfuerzo nuestro al 39 por ciento.

Si no tomamos la decisión de lo de Iberdrola y se compran las 13 plantas para subir a 55 por ciento y otras cosas que van a permitir que incremente más la generación la Comisión Federal de Electricidad, si no hacemos eso, desaparece y todo por la corrupción.

¿Qué, no es corrupción en el que se vendan los Ferrocarriles Nacionales y que el presidente que los vende, que vende las empresas, en este caso la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, se va a trabajar con la empresa extranjera que compra los ferrocarriles? ¿Qué, no es corrupción eso? ¿No es deshonestidad?

O el caso de Calderón, que llega a ser secretario de Energía y luego presidente y termina y se va a trabajar con Iberdrola de consejero.

Y ahora lo que estamos viendo en el caso el expresidente Fox, eso si ya es extremo. Y dicen que estábamos bien, cuando estamos padeciendo, no de una crisis; de un proceso de degradación progresiva, de una decadencia. Imagínense, el expresidente Fox obteniendo permisos para vender marihuana y además negándolo: ‘No es cierto’. Claro que es cierto, se tienen las pruebas, nada más que también por respeto a un expresidente ya no vamos aquí a seguir mostrando documentos. Dan pena ajena, es bochornoso.

Pero todo esto ojalá y sirva para que la gente siga despertando, que siga tomándose conciencia de que necesitamos purificar la vida pública y no permitir la corrupción y no permitir la impunidad y que eso era lo que más dañaba a México, eso es lo que daba al traste con todo.

La causa principal de la desigualdad económica social, de la violencia, de lo que no se trataba, ni en las universidades, ni en la academia, mucho menos en las cámaras o en el gobierno, no se usaba, no se aplicaba, no se utilizaba la palabra ‘corrupción’, ese no era el problema. Nos tenían o querían tenernos a todos volteando para otro lado. En la prensa, sobre corrupción, nada en todo el periodo neoliberal, nada, nada, nada.

Estamos ahora viendo la devolución de cinco mil millones de pesos. Fíjense la historia: estaba el señor Moreira de gobernador, su secretario de Finanzas acumula esta cantidad, que no es poca cosa, cinco mil millones de dólares, perdón, de pesos, cinco mil millones de pesos.

Pero en ese entonces aumenta la deuda de Coahuila y estaba la rivalidad PRI-PAN y empiezan los del PAN a denunciar a Moreira. Lo recuerdo muy bien porque yo andaba por todo el país y me molestaba muchísimo, porque todo era pura simulación para ganar votos engañando a la gente de que eran distintos.

Por ahí ayer vi unos carteles. Es interesante esto, aunque les moleste, ¿no?, pero es pedagogía política. A ver si encuentras unos carteles en donde aparecían —a ver si son reales, no vaya a ser montaje— aparecieron en la Cámara de Diputados el que es ahora presidente del PAN y otros hablando de ‘fuera Moreira’. Unos carteles, a ver si… O sea, antes de que se arreglaran, públicamente, porque el arreglo lo tenían desde tiempo atrás.

Pero allá en Coahuila, que había elecciones, todo era en contra de Moreira, ¿no?, los panistas de allá y de acá, ¿no?, denunciando la corrupción y la deuda de Coahuila. Incluso presentan los panistas una denuncia contra Moreira, lo denuncian por corrupción.

Gana Peña y como traían el arreglo, como parte de la negociación entre ellos, de los enjuagues, Calderón ordena que le quiten los cargos a Moreira y le dan un oficio de exoneración. Tiene un nombre legal: el no ejercicio de la acción penal. El oficio de la procurada de entonces del señor Calderón.

Y en la calle, en los mítines, seguían los del PAN: ‘¡Fuera Moreira! ¡Fuera Moreira!’ Y denunciándolo, ¿no?

De repente, detienen a Moreira en España y saca el oficio del no ejercicio de la acción penal y lo liberaron.

Pero es tan interesante esto. Estamos hablando de que ahora están devolviendo los estadounidenses, por primera vez, cinco mil millones de pesos, de esta época, de este tiempo.

Está en las redes, lo vi, de eso. Ah, esto. Nada más chequen, a ver, no vaya a ser montaje eso, sí.

El que está allá, ¿no es el presidente?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Marko Cortés, presidente del PAN.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Fíjense, bueno, es real.

Bueno, esto es de esa época, en esta época también. El periódico Reforma era el vocero, lo sigue siendo, pero en ese entonces defendía solamente al PAN y entonces estaba en contra de los Moreira el periódico Reforma, diario; El Norte, pues, de allá de Monterrey. Las vueltas que da la vida, ahora resulta que son aliados.

¿No tienes una de los Moreira con…?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Marko Cortés.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, con el del PAN.

¿Y qué dice ahora El Norte?

Pues están apoyando al candidato del PRI y del PAN en Coahuila. No cabe duda que tenía razón el presidente Juárez al afirmar que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. ¡Cómo es esto!

Afortunadamente pues ya la gente va tomando conciencia, va despertando y esto es lo que les molesta, porque no quisieran que se supiera nada de esto, que ya no se hablara de esto, por eso quieren censurarnos, ya no quieren la mañanera.

INTERLOCUTORA: Sólo una cosa más, presidente: el Corredor Interoceánico está considerado como una de sus obras prioritarias en este gobierno, el cual es un proyecto de impacto económico mayúsculo y sin precedentes en nuestro país, ya que no sólo es un proyecto moderno que beneficiará a la económica nacional, sino representa un proyecto mundial que conectará las rutas del Norteamérica con Asia.

Este proyecto había sido contemplado anteriormente por diversos presidentes en sexenios pasados, sin resultados efectivos, ya que debían enfrentar las presiones internacionales, así como los obstáculos sociales y ambientales, sin atreverse a llevarlo a cabo.

¿Qué puede comentarnos, señor presidente, al respecto?, siendo que durante su mandato ha revivido este gran proyecto y que es una realidad a punto de arrancar con sus actividades y lo que, sin duda, atraerá beneficios importantes en la economía tanto regional y nacional, así como atracción de capital extranjero al paso por las rutas en territorio nacional que serán una alternativa y una oportunidad para nuestro país por la alta demanda en el canal de Panamá.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues estamos en eso.

Mira, nada más concluimos, ahí está la foto, ahí están juntos ya, agarraditos de la mano. Pero este no es el… Sí, este es, es el del PAN y este es Moreira.

Pero ya que estamos en esto, dicen: ‘Bueno, sí, era el hermano’, sí, pero también fue gobernador. Fíjense lo que hacían, termina un hermano de gobernador y entra otro hermano, digo, le deja la gubernatura al hermano.

¿Estábamos bien así? ¿Así era la cosa? ¿Eso es lo que debe suceder en el país? ¿Nos gusta eso, o esto, que es una promiscuidad política? ¿Qué, no cada partido tiene principios ¿Qué, no cada partido tiene su programa de acción? Nada, pura simulación.

Bueno, pero ya.

Te contesto. El proyecto del istmo es muy importante, es histórico, porque es una zona estratégica, es la parte más angosta del territorio nacional para comunicar el Pacífico con el Atlántico.

Es lo que significó el canal de Panamá, que también tiene su historia porque Panamá pertenecía a Colombia; entonces, cuando empiezan a concebir el proyecto del canal se promueve la independencia de Panamá. Esa es una historia también.

Entonces, se separa Panamá de Colombia y se hace el canal, controlado por Estados Unidos durante mucho tiempo, un siglo, hasta que llega un buen presidente en Panamá, Omar Torrijos y él lucha por la independencia de Panamá, porque el canal no le pertenecía a Panamá, al país, era un enclave extranjero, estaba manejado por los estadounidenses todo el canal y Torrijos y muchos panameños patriotas, independentistas, dieron hasta la vida por esa lucha y Torrijos le dio continuidad y logró.

Porque pues en política, como decía Maquiavelo, cuenta la virtud, pero también la fortuna, la suerte. En Estados Unidos estaba de presidente Jimmy Carter —todavía está con vida, ojalá y salga adelante— un hombre tolerante, liberal, demócrata y llegó a acuerdos con Torrijos para la devolución del canal.

Entonces, con Carter y Torrijos se firmaron los acuerdos para la entrega del canal, que ahora ya lo tiene Panamá y es su principal fuente de ingresos. Por eso hay que recordar a Torrijos y a Carter.

Es interesante, porque me contó una vez Gabriel García Márquez que los invitó Torrijos, a él y a Graham Greene, a ir a Estados Unidos el día de la firma de la entrega del canal y llegaron jefes de Estado. Creo que fue en los años 80 del siglo pasado.

INTERVENCIÓN: ¿Con Jimmy Carter?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

¿Cuándo fue lo de la entrega o la firma del acuerdo?, porque se llevó un tiempo más. El caso es que quienes van en el avión con Torrijos a la firma del acuerdo son dos grandes intelectuales, dos grandes escritores: García Márquez y Graham Greene.

Y estaba en la cena que se ofreció, entre otros, Pinochet. Y me cuenta el finado Gabo, me contó, de que se la pasó toda la noche en la cena cuidando a Graham porque quería ir a donde estaba Pinochet y pegarle una cachetada. Porque Graham Green era muy especial. No me voy a meter en esas cosas. Gran escritor, los dos.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Fue el 7 de septiembre de 1977.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 7 de septiembre de 1977.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Fue la firma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La firma. Fue en Estados Unidos.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: En la Casa Blanca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En la Casa Blanca, sí y hubo una cena y dice este Gabo que no pudo cenar porque estaba nada más cuidando a Graham, porque iba a hacer un escándalo, Estaban jefes de Estado de varios países en esa cena.

Bueno, el istmo nuestro tiene una historia también porque, si ponemos un plano, un mapa del país, es algo parecido.

INTERVENCIÓN: El tratado de Juárez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Entonces, desde antes querían que se convirtiera como el canal en un territorio de dominio estadounidense.

Es esto, son 300 kilómetros y pues es unir todo Asia con el Atlántico. A ver si lo corres un poquito, córrelo. Entonces, es parecido. Aquí la ventaja que tiene el istmo con relación a Panamá es que la vuelta para la costa este lleva más tiempo. Entonces, aquí es directo de Asia.

Los barcos consumen mucho combustible en sus costas para el traslado, transporte de las mercancías. Entonces, en una circunstancia especial cuando la guerra de reforma se llegó a plantear un acuerdo que se le conoció como el acuerdo McLane-Ocampo, por Melchor Ocampo y McLane, que era jefe de Estado en Estados Unidos. Afortunadamente esto iba a significar un apoyo ante la invasión francesa, afortunadamente el senado estadounidense no lo aprobó y eso nos evitó muchos problemas.

Hay que verlo en las circunstancias tan difíciles en que enfrentaban los liberales a los conservadores y el asedio del imperio, la monarquía francesa, para tener dominio de nuestro país; ya nos habíamos liberado de España, pero querían de nuevo volvernos colonia. Entonces, en esas circunstancias es que se da.

Lo nuestro ahora es revivir ese proyecto, que —si pones de nuevo el mapa— lo intentó Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz le tenía, además de ser originario de Oaxaca, le tenía una atención especial, un afecto especial al istmo. Se cuentan historias que yo no voy aquí a repetir, pero él lo que hizo fue construir el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Salina Cruz, eso lo hizo Porfirio con la misma empresa constructora que hizo el puerto de Veracruz, Pearson, que era el dueño de la compañía El Águila, petrolera y tenía con él muy buenas relaciones.

Fue el que hizo también aquí, en la Ciudad de México, la obra del Gran Canal del desagüe, para empezar a quitar las aguas de la Ciudad de México y sacarlas hacia Hidalgo, es la primera obra hidráulica y la hace también esta empresa.

Entonces, no sólo hace los puertos, estos, sino hace el ferrocarril, construye el ferrocarril del istmo, igual, Pearson. Y Pearson tenía aquí en Minatitlán la refinería de El Águila y todas las tierras concesionadas para la explotación del petróleo.

Bueno, ¿por qué no tuvo éxito en aquel entonces el proyecto, si es muy parecido a lo que estamos nosotros ahora haciendo?

Porque en aquel entonces Asia no tenía el auge económico que tiene ahora, tan es así que durante mucho tiempo pues fue Veracruz el principal puerto mercante y el principal puerto del país; ahora el principal puerto mercante es Manzanillo, del pacífico, porque China se convirtió en la fábrica del mundo, todo el desarrollo de Asia.

De ahí que nosotros estemos impulsando este proyecto que va a permitir una comunicación más directa a Estados Unidos, a la costa este, de países de Asia y por eso estamos invirtiendo en ampliar el puerto de Salina Cruz, porque ya también es un puerto pequeño construido hace 100 años que requería ampliación. Y se está haciendo una escollera, un rompeolas de un kilómetro y medio mar adentro, para darle más estabilidad al puerto y también que tenga más calado, más profundidad para la entrada de barcos muy grandes.

Y estamos también modernizando el puerto de Coatzacoalcos, desazolvándolo y en todo el corredor… Ah, bueno, estamos rehabilitando también el tren, que va a ser, de nuevo, tren de pasajeros y tren de carga. Y en todo el corredor ya tenemos a la orilla de la vía del ferrocarril, tenemos 10 terrenos para parques industriales con el propósito de que se puedan instalar plantas para producir mercancías, para ensamblar mercancías y también crear empleos, que ese es el propósito, que tiene que ver con la coquizadora de Salina Cruz, la modernización de la refinería de Salina Cruz, con la modernización de la refinería de Minatitlán. O sea, es todo un desarrollo el sur, sureste del país. Pero sí es muy importante este proyecto.

Nosotros vamos, a más tardar en dos meses, ya a licitar la entrega de los terrenos para los 10 parques industriales, la Secretaría de Economía va a lanzar la convocatoria para que los interesados participen.

Hay energía eléctrica renovable, una de las plantas que se adquirieron a Iberdrola está ahí, es un parque eólico de generación de energía en el istmo; hay agua, gas, que es muy importante; internet, sí.

Y hay un programa también de desarrollo para los pueblos, estamos ayudando en programas para el bienestar de los pueblos del istmo. Mañana precisamente voy a Juchitán porque vamos a poner en práctica el sistema IMSS-Bienestar de hospitales en Oaxaca.

Entonces, eso es lo que se está haciendo.

PREGUNTA: Presidente, sobre su iniciativa para (inaudible) Financiera Rural, el tema de la autosuficiencia alimentaria…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

Vamos a…

PREGUNTA: Sí, antes de que se cargue.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me hizo un motín emocional ayer, porque dice que ya lleva meses y que no pregunta.

INTERLOCUTOR: Un mes casi, casi.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto?

INTERLOCUTOR: Bueno, ya casi a completaba el mes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ahí está, vamos.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente, muchas gracias.

Julio Omar Gómez, Denunciando la corrupción, informando a la transformación.

Presidente, en las fronteras del país se reconoce la labor que se hace para limpiar y eliminar la corrupción que se dio a lo largo de muchos años en los puntos aduanales. ¿Tiene pensado alguna estrategia contundente a corto plazo para que la zona roja de Tamaulipas no afecte el trabajo que ha hecho en la región?

Se habla de mucho del regreso con la elección del senador José Ramón Gómez Leal sobre los huachicoleros fiscales y de hidrocarburos, ya buscados por la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que a cuentas solicitó a Luis Rivera y a su hermano y también a los hermanos Carmona. Bueno, un recién, uno de ellos recién asesinado y otro prófugo de la justicia, pero a quienes ahora señalen y responde a la viuda de ellos, Perla Sharaza McDonald, a quien se le ha visto casi ya sentarse en la silla de la administración de la subdirección de aduanas de Reynosa, pues el cual se maneja todo el contrabando en dicha aduana, como se ve en algunas fotos de redes sociales que circulan en comidas y en reuniones.

Esto, presidente, parece ser que es un retroceso a la lucha. Y si es posible que el titular de Aduanas, Rafael Marín, podría hacer caso omiso a todas estas relaciones que existen en Tamaulipas.

¿Qué plan tiene para acabar de una vez por todas con la presencia de esos grupos en las aduanas del norte del país, que siguen afectando aun en estas fechas en las aduanas, sobre todo en Tamaulipas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es buena la pregunta porque ayer hablábamos de esto, de las aduanas. No sé si tienes ahí el cuadro de lo que nos enviaron los ingenieros militares.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ¿La agencia aduanal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de lo que se está haciendo.

Ya hay un plan de mejoramiento de todas las aduanas del país, las aduanas del norte y Tamaulipas tiene un trato especial porque se van a construir instalaciones, se van a equipar las aduanas y se está limpiando, se está moralizando.

Ya se tomó la decisión de que sea la Secretaría de la Defensa la que maneje todas las aduanas de la frontera, entonces ya no va a haber aquello de que políticos o con influencia, lo que siempre sucedía… Ya sabemos del que jugaba dominó con el presidente Ruiz Cortines, que lo sonsacaron para que le pidiera que le diera una aduana y le dijo Ruiz Cortines: ‘Pues sí, te voy a nombrar, nada más que ya no vamos a poder seguir jugando dominó, porque ya vas a ser funcionario y vas a tener que tratar con el secretario de Hacienda’. Entonces, le dijo don Adolfo: ‘Tú decides, la aduana o jugar dominó con el presidente’ y ya resolvió seguir jugando dominó con su amigo, con el presidente. Pero hay muchas anécdotas sobre eso, porque era: ‘No me des, ponme donde hay’.

Una ocasión también alguien le dijo a un presidente: ‘Quiero ser celador’. El celador es un agente de aduanas, un administrador de aduanas, un trabajador de aduanas, para que sepamos de qué se trata. Y el presidente escuchó que quería ser senador, su amigo.

—¿Quiere ser senador? Sí, vamos viéndolo.

—No, no, no quiero ser senador, quiero ser celador.

Fíjense, porque la aduana era un botín, así estaba concebido, hasta ahora que llegamos. Porque no faltaron quienes me pidieron aduanas, nada más que los mandé al carajo. Ya saben que el carajo no es ninguna grosería, es la casita, el cuartito donde mandaban a los marinos que se portaban mal allá en el mástil, eso se conocía como el carajo. Entonces, ‘vete al carajo’, ‘te vas a ir al carajo’. Porque después nos van a acusar de que estamos dando malos ejemplos con groserías. No.

Pero ya eso se terminó, entonces ya las aduanas de los puertos, marinos; las aduanas terrestres fronterizas, la Secretaría de la Defensa.

Y aquí está toda la descripción sobre el financiamiento de Sedena, los proyectos que se están llevando a cabo. Es un área de 61.8 hectáreas, una inversión estimada… Ah, esta es sólo la aduana, esta es en Nuevo Laredo, tres mil 359 en 12 meses.

¿No tienes otro cuadro que mandaron?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es sobre las obras.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre las obras, sí.

Entonces, esto, estas son las obras. Pero no están todas aquí, nada más es Laredo. Pero es que sí hay inversión en toda la frontera. ¿La tienes? Es que es Matamoros, es Reynosa, es Nuevo Laredo.

Pero nada más en Nuevo Laredo es una inversión de seis mil 337 millones y esto es lo que incluye: construcción de un regimiento de caballería motorizado y su unidad habitacional militar, construcción del edificio corporativo de la agencia aduanal, una sección aduanera llamada Las Américas; otra sección aduanera, Juárez-Lincoln; una sección aduanera, Comercio Mundial, Todo esto es Laredo, la construcción a cargo de los ingenieros militares y toda la administración, la operación, a cargo de la Secretaría de la Defensa.

Pero así, igual, está el caso de Matamoros y de Reynosa. De modo que no hay injerencia de políticos.

Y también aclaro algo, el senador que ganó, yo tengo de él una buena impresión, a pesar de que tenía relaciones familiares con el gobernador que salió, pero en las familias hay de todo y no se puede juzgar, ni siquiera a un hijo por la actitud del padre, ni al padre o al abuelo por la actitud de un hijo o de un nieto, o la actitud de los hermanos. Y yo tengo la imagen de que este es un senador bueno.

Pero, además, ganó la elección, creo que con 70 por ciento de los votos. ¿No tienes el resultado electoral de la elección extraordinaria de senador en Tamaulipas? Entonces, la gente lo tiene en buena estima.

Y vamos a estar pendiente de que cero corrupción, o sea, cero impunidad. Y sí, como dice la canción, a veces es más fuerte la costumbre que el amor, entonces queda la mala costumbre y ahí están y ahí están y ahí están queriendo meterse y hacer chanchullos, sacar provecho personal, transar.

Porque hay algunos que sí se corrigen, ¿no?, pero hay otros que no tienen remedio. Es un poco lo que decían allá en mi pueblo, que gallina que comía huevo, ni que le quemaran el pico. O sea, hay unos que ya es una enfermedad el dinero, una ambición desmedida. Ya, como decía Hidalgo, el dinero es su dios de muchos.

Mira, esta es la elección que hubo, sacó 429 mil votos en la elección. Es que se quedó sin un senador Tamaulipas, que falleció un senador, muy buena persona también…

INTERVENCIÓN: Con su esposa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con su esposa, sí.

Y hubo una extraordinaria, que fue en febrero, 22 de febrero, hace poco, sacó 429 mil; y el segundo lugar la alianza conservadora, 130 mil. Eso también lo estoy dando a conocer porque ni modo que en los medios… ¿Será que en el Reforma lo sacaron esto? No, no sale esto.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

En otro tema, en tan sólo 14 días y contando, ya se estará realizando la desea avenida Nicolás Tamaral, en Los Cabos, en Baja California Sur, es por ello que el gobernador a través de un servidor, el gobernador Víctor Castro, le envía un saludo y un agradecimiento.

Dicha obra traerá beneficios a la sociedad cabeña, por lo que el presidente municipal Oscar Leggs Castro también le envía un sincero agradecimiento por tan importante obra. Y también hablando de parte de Conagua por la desaladora que se está realizando ya el proyecto prácticamente gracias al impulso federal, estatal y municipal.

Y para también reforzar el abastecimiento de agua potable, el alcalde de Los Cabos va a realizar represas, construcciones de represas de aguas broncas para retener y mantener los mantos acuíferos. Y un agradecimiento ahí.

Presidente, el turismo en México ha crecido, Los Cabos ha aumentado sus vuelos con llegadas de extranjeros de los países vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, hay un pequeño detalle en que se puede resolver tan sólo con un poco de voluntad.

En mi recorrido durante el Tianguis Turístico del mes pasado entrevisté a operadores hoteleros y restauranteros y a la directora de Turismo de Los Cabos y me mencionaron que en el aeropuerto de San José del Cabo existe un cuello de botella en la llegada, ya que por falta de instrumentos de revisión, así como de personal, tanto el Instituto Nacional de Migración, Sedena, Agricultura, Guardia Nacional, no se dan abasto en las revisiones de llegada de los vuelos y es muy tardía la salida del aeropuerto en los vuelos de llegada.

Ya se ha solicitado eficientar este mal sabor que deja al turista que va llegando a este destino turístico, por lo que el sector de la rama turística pudiera a través de usted ayudar a que se resolviera ese punto de cuello de botella que se forma muchísima gente si no alcanzan a llegar, bueno, a salir con tiempo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, bueno, lo del agua lo tenemos que seguir resolviendo. La calle Tamaral se va a abrir, yo creo que ya se le transfirió el dinero al gobernador o al presidente municipal, no sé a quién, pero ya estamos cumpliendo con ese compromiso, es una calle importante para Los Cabos.

Y qué bueno que planteas lo del aeropuerto, lo vamos a ver, porque sí es un destino turístico que tiene mucho auge, Los Cabos, toda Baja California Sur, está al mismo nivel de Cancún, sí. Claro, es menor el área turística, pero llegan muchos turistas extranjeros, muchos vuelos. Y tenemos que ver eso.

Y también seguir atendiendo el crecimiento poblacional de Los Cabos, porque han ido en busca de trabajo mucha gente de todo el país, ahí hay muchos guerrerenses, oaxaqueños, sinaloenses, mucha gente que ha llegado a buscarse la vida, a trabajar honradamente y crecen las colonias populares. Se requieren más escuelas, más infraestructura, agua drenaje, vivienda, calles, centros de salud; entonces, todo eso lo estamos contemplando.

Ya resolvimos el problema de la energía eléctrica, porque es tanto el crecimiento que no daba abasto la generación de energía eléctrica. Ya se resolvió, ya no hay problema de apagones en esta temporada, como anteriormente sucedía y estamos pendientes.

Compramos una planta también de generación de energía allá en La Paz y vamos a seguir resolviendo los problemas y vamos a ver esto, se lo voy a encargar al director, al secretario de Comunicaciones.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, presidente.

Presidente, por otra parte, existe un problema sindical en la Cámara de Senadores. Me han hecho llegar a través de un servidor pruebas de corrupción y demás en contra de la ciudadana Bertha Orozco Márquez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, quien ostenta el cargo desde el 2010 y recientemente ha sido nombrada magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que está incurriendo en un conflicto de intereses, por ser juez y parte. Así me lo hicieron saber personal sindicalizado.

Y que, de igual manera, esta líder sindical ha sido protegida por los senadores Ricardo Monreal, José Narro Céspedes, Lilia Margarita Valdez Martínez, Joel Ayala Almeida, presidente de la FSTSE y Plácido Humberto Morales Velázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

La estructura sindical, presidente, de la Cámara de Senadores le solicita a usted que los antes mencionados dejen de intervenir en la vida interna del sindicato, que a través de las autoridades correspondientes se indague a fondo el caso y se aplique la ley contra las y los responsables.

Son muchísimos los actos de corrupción que no tiene sentido señalarlos, pero sí le hago entrega de información y del maltrato de la convivencia de los sindicalizados, por lo que la intención es para que se pare ya la violencia contra el personal, se respete la ley se deje de solapar las injusticias, por lo que hago entrega de sólo una parte de las peticiones que por derecho le corresponden.

Presidente, conozco que se trata de otro poder, pero si podría instruir a la secretaria del Trabajo para hacerles justicia a tan antaño problema del sindicato de la Cámara de Senadores y que, a decir verdad, tal como me lo dijeron ninguno de los que mencioné vio por sus derechos.

Gracias, presidente. Es por parte del sindicato y ojalá que la secretaria pudiera ir a ver en ese sentido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se lo encargamos a Luisa María Alcalde, se lo encargamos y nos dejas la información.

Miren, dos cosas quiero contestar.

PREGUNTA: ¿La Financiera Rural?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, la Financiera Rural. Se decidió su cancelación porque se está apoyando a los productores de otra forma, de manera directa y no queremos que se permita o se dé pie a la corrupción, lo que sucedía anteriormente desde Banrural, que era ‘Bandidal’.

Y el caso de la Financiera Rural ya estaba dañada desde que llegamos, porque les daban créditos a organizaciones vinculadas a partidos y queremos cerrarles la puerta a todas esas tentaciones.

¿Qué estamos haciendo para apoyar a los productores?

Pues se establecieron Precios de Garantía, porque para el productor, si su producto, ya sea maíz, sea frijol, sea leche, tiene precio, con eso se le ayuda. Porque, si va a venderse a buen precio al maíz que siembra —ahora vamos a comprar un millón de toneladas de maíz en Sinaloa con Precio de Garantía, alrededor de siete pesos el kilo, siete mil pesos la tonelada— si se tiene buen precio, el productor consigue recursos. Si tiene familiares en Estados Unidos, nuestros paisanos le ayudan para pagar la maquila, la renta del tractor, consigue la semilla, consigue el fertilizante. Si hay precio, se anima a sembrar, invierte; porque, si no, no ve compensado su esfuerzo, no saca ni lo que invierte.

Entonces, lo principal es garantizar precio al productor y eso ya lo tenemos resuelto con los Precios de Garantía para maíz, para frijol, para trigo, para leche, para los básicos y de esa manera se está ayudando.

Segundo, ya vamos a entregar este año un millón de toneladas de fertilizantes de manera gratuita a dos millones de productores, pequeños y medianos, directo, ya lo estamos haciendo, eso es apoyo directo.

Tercero, se les entrega a todos los productores, también a dos millones de productores un apoyo directo en efectivo.

Entonces, por esto tomamos la decisión de cerrar la Financiera Rural, porque no queremos intermediación y no queremos influyentismo y corrupción y carteras vencidas y rescates.

Y todo lo que tiene que ver con créditos lo va a manejar la Financiera para el Bienestar, que ya se creó. O sea, si alguien quiere un crédito pequeño, con la Financiera para el Bienestar.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Poco, porque también eso era lo otro, la Financiera Rural era para apoyar a los machuchones; porque no sólo las organizaciones campesinas o los líderes sacaban provecho, también los productores influyentes.

Entonces, los apoyos al campo no sólo van a seguir, sino que son más que antes, para que quede claro, porque si leen el Reforma, pues van a quedar un poco confundidos. Porque el Reforma no informa; manipula.

Y lo otro es acerca de Notimex, que me preguntaron. Se está llegando a un acuerdo porque, la verdad, ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa; ya no hay eso.

Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno, tenemos la mañanera, aunque no le guste a Krauze y a Denisse y a otros, a muchos etcéteras, etcéteras, etcéteras.

PREGUNTA: ¿Cuál es el acuerdo, presidente, al que llegaron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, todavía se van a reunir, pero desde luego se protege a todos los trabajadores.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya que no exista eso.

PREGUNTA: ¿Confirma, entonces, que se extinguirá Notimex, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

PREGUNTA: ¿A partir de cuándo es que se haga oficialmente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada más que se llegue al acuerdo con los trabajadores, liquidación.

PREGUNTA: Y el presupuesto que se ejerció en estos tres años, ¿también se va a dar cuenta de eso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de todo, de todo, de todo. Y ya ven que se polarizó mucho, eso sí se polarizó, unos a favor, otros en contra y ya. Unos a favor de Sanjuana, otros en contra, ¿no? Entonces nosotros somos jueces.

PREGUNTA: ¿Qué pasará con Sanjuana?

PREGUNTA: Se dice que hubo persecución.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperar. Es que ojalá y haya reconciliación, que haya perdón, aunque no se olviden las cosas. Ya ven cómo hasta los priistas y panistas se agarran de la mano.

PREGUNTA: ¿Podría presentar ya un informe, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, o Jesús aquí. Yo lo hago, yo hago el informe, para que no venga aquí, vuelva otra vez. Porque tiene muchos seguidores ella y también hay quienes no la ven con buenos ojos.

PREGUNTA: ¿Por qué tardó tanto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque consideramos que se podía llegar a un acuerdo.

Y es una periodista buena. Ya ven cómo somos distintos y se respeta la pluralidad. Y es muy aburrido que pensemos todos de la misma manera, no debe de haber pensamiento único. Entonces, yo, por ejemplo, le tengo respeto, la estimo y la considero buena periodista, pero hay quienes dicen que no; pero pues cada quien es libre y yo siempre digo lo que pienso.

PREGUNTA: ¿Seguirá con usted en alguna…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no sabemos, pero en una de esas sí. O sea, no en el gabinete, pero invitarla, porque yo la considero… O sea, respeto a quienes opinan distinto, ¿no?, pero yo la considero una mujer inteligente, trabajadora, buena periodista. Pero hay quienes opinan distinto; los respeto mucho.

Lo importante es que se llegue a un acuerdo, que haya reconciliación, que no se afecte a los trabajadores, esa es la instrucción.

PREGUNTA: ¿Esa es una estrategia, presidente? ¿Es para dejar mayor recurso a la siguiente administración?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que tenemos que ahorrar en todo. Era muy grande el aparato, el gobierno estaba ensimismado, el presupuesto era para el gobierno, era un plan con maña. Porque si el presupuesto se le quedaba al mismo gobierno, el gobierno se convertía en un facilitador de la corrupción; era como una iguala, como maicear al gobierno, para que estuviese al servicio de una minoría rapaz, que se dedicaba a hacer jugosos negocios, a comprar bienes de la nación en remate, como lo hicieron, a conseguir contratos de obras, de servicios, jugosísimos, a robar. Entonces, ¿qué hacia el gobierno? Ayudar, facilitar todo eso.

¿Qué hacían los diputados durante todo el periodo neoliberal? ¿Qué hicieron?

Modificaron la Constitución para ponerla en correspondencia con las necesidades que tenía la minoría que se dedicó a saquear al país. Si ustedes hacen un análisis de todas las reformas a la Constitución que se hicieron durante el periodo neoliberal, todas fueron para beneficiar a particulares, todas.

Bueno, se tuvo que modificar la Constitución para entregar los bancos, se tuvo que modificar la Constitución para entregar la industria eléctrica, se tuvo que modificar la Constitución para entregar las minas, se modificó la Constitución para entregar las pensiones de los trabajadores a las afores. Todo eso, o sea, hagan una revisión, todo el Congreso al servicio de una minoría. Y del Poder Judicial ya ni hablamos.

Entonces el gobierno, el Ejecutivo, lo mismo, bueno, al grado de que los presidentes se iban a trabajar a las empresas. Una degradación completa y todo eso consumía muchísimo dinero.

Ejemplo, lo repito, ya he dicho que un escritor no debe repetirse, pero un dirigente sí, tiene que repetir y repetir y repetir, porque su propósito es pedagógico es crear conciencia, informar. Cuando yo tomé la Presidencia costaba al pueblo mantener la Presidencia tres mil 600 millones de pesos; hoy cuesta 500, o sea, tres mil millones de ahorro.

¿Y qué? ¿Era mejor la presidencia de antes?

Pues si no somos nosotros mejores, cuando menos estamos iguales, ¿no? y le costamos menos al pueblo, o sea, nuestro trabajo.

¿Por qué costaba tanto?

Porque imagínense cuánto se gastaban nada más en viajes, cuánto en sueldos, en los lujos. Bueno el Estado Mayor, ocho mil elementos para cuidar al presidente. Aquí estarían… Ustedes no estarían así; mucho más allá.

Una vez, ¿se acuerdan?, que entró alguien y vino hasta acá conmigo, que se metió y se… Ocho mil elementos para cuidar al presidente, un exceso, pues. Pero no era tanto de cuidarlo, que no le hicieran nada, no, no, no, era parte de la fantochería, o sea, era sentirse muy poderoso, olvidando que el poder es humildad y sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás.

Entonces, eso es ahorrar en todo esto. Y quedan muchísimas cosas, todas estas oficinas que crearon nuevas, que no tienen ningún sentido.

Está el debate que el Senado no nombra a los de…

PREGUNTA: Del INAI.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los de la transparencia, sí.

PREGUNTA: Salió un audio en donde se escucha al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dando (inaudible) ¿Qué respondería usted a eso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Pero, digo, lo nombren o no lo nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada, o sea, era un gobierno mantenido y bueno para nada, eso es lo que había.

¿Saben para qué sirve ese instituto o para qué servía?

Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios.

Les voy a dar una repasadita. Cuando lo crearon, lo primero que hicieron fue aceptar la propuesta de Fox de mantener en secreto la lista y los expedientes de todos los que se beneficiaron con condonación de impuestos, que habían ayudado a Fox en la campaña.

Luego…

PREGUNTA: La casa blanca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo de la casa blanca, pero lo de Odebrecht, que también declararon que el expediente era secreto, el instituto de la transparencia.

Y últimamente —porque aquí oficio, oficio y oficio, tenemos una oficina nada más para estar contestando todo—, hasta de cuánto papel sanitario utilizamos en el departamento. No exagero lo que les estoy diciendo.

Y todavía hace unos días, la última sesión que tuvieron, que si mi título y mi tesis. Porque están así.

¿Pues cómo no van a estar enojados? Deben de estar ganando como 120 mil pesos mensuales, más viáticos y ni se despeinan porque esos llegan a trabajar, llegan a la oficina como a las nueve o 10. Pasan primero a desayunar, a hablar mal del de Macuspana, ya después llegan a las 10. A la una, una y media, a comer; regresan a las cinco, si es que regresan.

¿Ustedes creen que trabajan el sábado y el domingo?

No.

No, pues es una beca y todavía se enojan.

PREGUNTA: ¿Le gustaría que estuviera inoperante, entonces, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERVENCIÓN: ¿Le gustaría que estuviera inoperante?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, yo no me meto en eso. O sea, yo lamento que existan esos aparatos, que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y lo que hacían era ocultar los actos de corrupción.

Pero además cuesta. ¿Saben cuánto le cuesta esa oficina al pueblo de México mantenerla? Mil millones de pesos. ¿Qué, no existe la oficina de la Función Pública? ¿Qué, no existe en el Poder Legislativo, primero, la facultad de aprobar el presupuesto y de darle seguimiento al ejercicio del gasto? Por eso existe en la Cámara de Diputados la Auditoría Superior de la Federación.

¿Qué, no existe la Fiscalía Anticorrupción? ¿Qué, no existe la Fiscalía General de la República?, ¿Qué, no todas las dependencias del gobierno federal y organismos del Poder Judicial y del Poder Legislativo están obligados a informar? Existen las contralorías casi en cada oficina.

INTERLOCUTORA: Pero cuando se pide una solicitud, muchas veces contiene la información o dicen que estar reservada, las propias dependencias. ¿Cómo se va a…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, nosotros no reservamos nada, nada, nada, no tenemos nada que ocultar. Pero eso se resuelve haciendo una modificación a la Constitución, estableciendo que la oficina que no informe comete delito grave o el funcionario que no informe comete delito grave, que puede ser juzgado. ¿Para qué un aparato burocrático?

Es que todo lo convertían en aparato burocrático y así le daban trabajo… Bueno ¿quiénes están ahí?, puro recomendado de Aguilar Camín, de Krauze, de los rectores, de influyentes.

No, pero además los recomendaban los jefes de las empresas, de las corporaciones y estaban al servicio de ellos y el pueblo les paga, o sea, les paga el pueblo para que estén en contra del pueblo.

Pero da igual que exista o no exista. Sería mejor que no existiera porque nos ahorramos los mil millones.

PREGUNTA: Entonces, ¿se queda así, entonces, como está ahorita?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, que se resuelva, en definitiva, o sea, que se busque la manera de que la, ¿cómo se llama?, la Auditoría Superior de la Federación, que ya existe, se haga cargo de esa función.

PREGUNTA: Sería pendiente para el 24.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ya a los que vengan, ya, ya. Yo ya no me meto en eso, ya. Pero sí, no me puedo quedar callado porque todo eso fue parte del andamiaje que crearon para simular que combatía la corrupción.

Fíjense, crearon todo eso cuando Salinas quitó del Código Penal el que la corrupción era delito grave. O sea, desde Salinas la corrupción no era delito grave y estos creando organismos supuestamente para combatir la corrupción.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que hagan lo que consideren, o sea. Pero díganme, ¿para qué ha servido? Y ha costado muchísimo.

Y ya hay muchos aparatos. Es que no le llegaba por eso nada al pueblo, no le llegaba el presupuesto a la gente.

¿De dónde sale el dinero para que los adultos mayores tengan pensión?

Pues de los ahorros, de que ya los presidentes, expresidentes, no tienen pensión, de que ya los altos funcionarios públicos no tenemos servicio médico particular, de que no tenemos caja de ahorro especial, de que no se ha comprado un vehículo nuevo para funcionario, yo la camioneta que utilizo fueron las que heredé. Y así en general, pues así es que ahorramos.

Pero sí molesta. ¡Cómo va a ser que el Poder Judicial tenga 20 mil millones de pesos en un fideicomiso y que con este dinero paguen viáticos, prestaciones!

Que al final un ministro llega a ganar tres veces más que el presidente, tres veces más. Y ellos, que debían de cuidar el cumplimiento de la Constitución, ¿qué, no saben que en el 127 de la Constitución está establecido que nadie debe ganar más que el presidente?, ¿no lo saben los ministros? Ahora sí que como dicen los abogados, ¿les tengo que leer el artículo? O sea, ¡cómo permitir eso!

Y que como son marrulleros —no todos, pero la mayoría sí— pues ahí le buscan: que el fideicomiso por acá, que el amparo aquí, que encubrir partidas, ocultar presupuesto. Qué voy a andar yo metiéndome en eso, nada más que les debería de dar vergüenza.

¿Dónde están los principios juaristas? Juárez decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en justa medianía. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esto es servicio público, quien quiera hacer dinero que se dedique a actividades privadas, eso es legal, es legítimo; pero aquí no es para hacer dinero, aquí es para servir. Entonces, defienden sus cargos pues con todo.

Están como los periodistas. Ya que andamos hablando de estos temas, ustedes en promedio, ¿cuánto ganan?, 30 mil mensual.

INTERVENCIÓN: Ojalá.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Promedio, promedio, promedio. Bueno, 20, pues, en promedio. O sea, cómo se van a comparar con Loret de Mola. ¿Cuánto gana en promedio Loret diario, digo, mensual? Como dos millones, dos millones.

El otro señor, que cobra en Estados Unidos, famoso, Jorge Ramos, 10 millones mensuales. Y ustedes en promedio 20, pero ustedes son… Me quito el sombrero frente a ustedes.

Y, aunque no coincidamos con la compañera del Proceso, que no coincidimos, o sea, porque ella está en su función y no tenemos por qué coincidir; o con Sara, que es tan buena persona; con todos, con cualquiera de ustedes, pero mi respeto para ustedes, mi respeto. Ojalá y todos los medios estén en manos de periodistas, pero no, están en manos de empresarios, de puro potentado, puros machuchones.

Y el periodismo pues no es el oficio noble que debe ser, sino que lo utilizan como medio de presión para sacar rajas, para sacar prebendas, para obtener contratos, para acumular riqueza. Todo esto que les estaba yo hablando de Coahuila, ¿no?, que el Reforma o El Norte, ¿no? en contra de los Moreira, ahora revisen El Norte a ver si están en contra del candidato de los Moreira; no, ahí no.

Y hasta de nuestros amigos de Milenio, que no se llevan, ¿no?, o no se llevan bien, Milenio y Reforma, pero en el caso de los Moreira ahí están juntos porque están los contratos de publicidad.

Yo iba a Coahuila y era asedio, o sea, una agresividad de los medios. Les estoy hablando de hace 20, 15, 10, cinco años. Todas las preguntas tendenciosas, porque todos los medios controlados por el gobierno del estado, subvencionados todos: periódicos, radios, los canales de televisión. Bueno, si voy hoy es lo mismo, lo mismo.

¿Cuánto cuesta eso?

Dos, tres mil millones al año esa publicidad. Entonces hay que cambiar, esos son de los pendientes.

Que ahora les hicieron una reforma para controlar lo de la publicidad y hubo presión para que no se incluyera a los estados y se tuvo que cambiar, se aprobó sin eso. Ahora sí hay control federal, pero los estados son libres y soberanos, porque eso fue lo que dijeron, libres para repartir ‘chayote’.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, ojalá y… No voy a estar vetando todo, pero realmente se debe de controlar.

Hay muchísimas necesidades en los estados, no es posible que se utilice tanto dinero para la publicidad, en general de los gobiernos, en todo el país. Pero sí es mucha presión por el dinero.

Y lo peor de todo es que toda esa publicidad pagada por el gobierno tiene un propósito faccioso: es apoyar a un partido, es apoyar a un candidato, es no tocar a la autoridad ni con el pétalo de una rosa.

En el país a mí me pueden cuestionar, en Chihuahua, en cualquier lugar. ¿A la gobernadora?

Yo voy a Coahuila y me cuestionan. Bueno, cuando queríamos resolver lo del problema del agua, que estamos resolviéndolo, una campaña en contra; pero al gobernador no, intocable.

Hagan el estudio. Y lo que no suena lógico, suena metálico.

Vamos a desayunar.

