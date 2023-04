“Me da vergüenza”: Belinda recordó cuando se quedó dormida en un tren y terminó perdida en España

Belinda recordó cuando se quedó domrida en el tren y llegó tarde a una grabación en España. (Especial)

Belinda se presentó en el famoso programa español El Hormiguero y fue durante la entrevista con el presentador Pablo Motos que recordó la ocasión cuando se quedó dormida en un viaje en tren de Madrid a Barcelona, lo que provocó que llegara tarde a una grabación.

Te puede interesar: Belinda defendió al fan que se subió al escenario y la tocó sin su consentimiento

La artista comenzó narando que en esa ocasión, se sentía bastante cansada y había deicidido dormir lo más que pudiera. Por lo que viajó cómoda, así que se subió al tren en pijama, acompañada con su perrito y con sandalias que le habían dado en el hotel donde se hospedó.

“Cuatro de la mañana me subí al tren y dije, voy a dormir unas horitas hasta llegar a grabar, directo al set. Me paso dos horas y lo peor es que iba con mi perrito. Entonces iba en pijama, con zapatillas con un perrito con su camiseta de Prada”

“Estaba en el tren. Es que en el tren no te despiertan, yo estaba súper cansada, tenía que grabar. Iba el crew atrás y de repente van pasando las horas y yo digo, ay qué bien, cuánto estoy durmiendo en el tren. Qué alegría, qué gusto”, indicó la cantante.

Te puede interesar: Sebastián Banquells arremetió contra Alfredo Adame: “Mi papá se murió hace mucho”

Pasaron las horas y la modelo despertó desorientada, así que preguntó a uno de los usuarios del transporte en qué estación se encontraban. Habían pasado dos horas desde el sitio donde Belinda tuvo que haberse bajado y se apresuró a descender en la parada de tren más cercana.

Belinda dijo que hizo muy buenos amigos con el elenco de la serie "Bienvenidos al Edén" . (Captura de pantalla)

“Está toda la producción esperándote, todos esperando a grabar. Me daba una vergüenza me está dando una vergüenza contar esto”

Pero la odisea de Beli no terminó en ese momento, pues se dio cuenta que necesitaba ir urgentemente al baño. Desafortunadamente el servicio de sanitario cobraba un euro y la cantante no llevaba cambio, por lo que se quitó la pena y pidió dinero a las personas con las que se encontraba en la estación de tren.

Te puede interesar: Alejandro Fernández se coronó como el “rey” de Aracely Arámbula, pese a rivalidad con Luis Miguel

“Me bajo en la primer parada y yo estoy, necesito ir al baño. Pero no sabía que necesitas un euro o dos para ir al baño. Entonces me tienes con el perro, con el pijama y las zapatillas ‘me puede dar un euro para ir al baño’”, explicó afligida.

“Nadie me ayudó, nadie me dio un euro para ir al baño. Real, nadie me ayudó. Yo sentada ya en la silla esperando, como una loquita queriendo ir al baño porque diez personas me dijeron que no”

Finalmente, dijo haber aprendido y desde entonces es sumamente cuidadosa cuando viaja, en tren, autobús o en avión. “De todo se aprende nunca más me vuelvo a quedar dormida en un tren. Hago lo que sea pero no me vuelvo a quedar dormida”, aseguró sonriendo.

La cantante hispano-mexicana se encuentra en España para presentar el tema principal de Bienvenidos a Edén, serie donde participó y es protagonizada por Amaia Salamanca. La segunda temporada está por estrenarse el próximo 21 de abril a través de Netflix.

(Netflix)

La intérprete de “Luz Sin Gravedad” se dijo muy contenta con el equipo de trabajo durante las filmaciones para Bienvenidos a Edén, además de que hizo muy buenos amigos.

“Es súper creativa, le encanta ayudar, amable, es muy talentosa obviamente, es una gran amiga. Yo me llevo una gran amiga, porque hicimos click en la serie, bueno todos, todo el elenco es espectacular”

Acerca del tema Edén, la cantante de pop reveló que la canción se le ocurrió mientras se encontraba en la regadera, “Estaba en la ducha en la ducha de mi casa y empecé a pensar qué representa la serie. Y es eso, estás en este juego que no sabes si es bueno, es malo, es hermoso pero peligroso”.

Dentro de la ficción drama, Belinda interpreta a África, una joven influencer a la que le encanta que vivir entre fiestas, viajes y es muy ambiciosa en todos los sentidos. Cabe señalar que la serie española marcó el regreso de la actriz y modelo a la televisión con una historia repleta de misterio y suspenso.

Fue creada por Joaquín Górriz y Guillermo López, mientras que la dirección de Bienvenidos a Edén quedó a cargo de Daniel Benmayor y Menna Fité.

El elenco principal está conformado por Amais Aberasturi como Zoa; Belinda como África; Ana Mena como Judit; Diego Garisa como Ibon; Berta Castañé como Gabi; Amaia Salamanca como Astrid; Guillermo Pfening como Erik; Berta Vázquez como Claudia; Lola Rodríguez como Maika; Sergio Momo como Nico; y Begoña Vargas como Bel.

La serie protagonizada por Amaia Salamanca estrenará su segunda temporada. (NETFLIX © 2021)

Para la segunda parte se integraron al reparto los siguientes actores, Tomy Aguilera como Charly; Albert Baró como Aldo; Carlos Soroa como Eloy; Alex Pastrana como Ulises; Joan Pedrola como Orson; Dariam Coco como Eva; Claudia Trujillo como Brenda; Irene Dev como Alma; Martí Atance como Gran; Jonathan Alonson como Saúl; Jason Fernández como David; Blanca Romero como Roberta; Oscar Foronda como Ernesto; Josean Bengoetxea como Pete; y Eudald Font como Luis.