Flor Rubio y Ricardo Casares discutieron con Anette Cuburu en “Venga la Alegría”

Los conductores de "Venga la Alegría" protagonizaron un momento incómodo tras la discusión de sus conductores (@VengaLaAlegria)

Durante la transmisión del programa Venga la Alegría de este jueves 13 de abril se vivieron momentos incómodos en el set de grabación después de que tres de los conductores del matutino protagonizaron una discusión por el desempeño que tuvieron los reporteros en la cobertura de la muerte de Julián Figueroa a las afueras de la casa de Maribel Guardia.

Todo inició al tocar el tema de Ana Bárbara cuando fue abordada por la prensa para cuestionarla sobre el fallecimiento del cantante, sin embargo la intérprete de Bandido mostró su incomodidad ante los medios. Ella aseguró que no tenía nada más que decir y se molestó porque todos hablaron al mismo tiempo y no los iba a entender.

Anette Cuburu arremetió contra los periodistas que cubrián la nota y contra los reporteros que hicieron guardia en la casa de Maribel Guardia.

“Yo no creo que los hayan juzgado cruelmente, no creo porque hay gente que no debería de tener un micrófono de los 100 que están ahí, les preguntan al mismo tiempo, ni está entendiendo lo que le están preguntando porque todo mundo se les echa encima”, espetó Anette Cuburu.

Los conductores de "Venga la Alegría" protagonizaron una discusión durante la transmisión en vivo (@florrubiooficial, @anetteoficial y @ricardocasares )

La conductora agregó que la gente que vive en la calle privada donde habita Maribel Guardia no podía ni entrar a su casa porque los periodistas estaban estorbando en la entrada tras la muerte de Julián Figueroa. “Hay que tener cierto respeto o ponerse a un lado, no estoy de acuerdo”, declaró la condutora.

La respuesta de sus compañeros no se hizo esperar, fue Flor Rubio quien le contestó que sí tenían respeto, pero la situación los rebasó.

“Estamos en una cobertura que es muy fuerte porque no es un velatorio, sino es un domicilio privado y los medios de comunicación están tratando de hacer su trabajo”, dijo Rubio.

Ella también comentó que los periodistas no sólo están haciendo la cobertura sino que realizaron una cooperación para comprar flores para Maribel y para honrar la memoria de Julián Figueroa, demostrando su cariño por la actriz, por eso pidió que no se debe generalizar el ataque contra los comunicadores.

Anette Cuburu arremetió contra la prensa por sus acciones en la cobertura de la muerte de Julián Figueroa (Foto: Twitter / @anetteoficial)

Ricardo Casares se sumó a la discusión y dijo que lamentablemente le tocó cubrir la muerte de muchos personajes del entretenimiento, hecho que no es fácil, además mostró su molestia sobre los adjetivos que le pusieron a los reporteros que van desde “carroñeros” hasta “buitres”.

En este punto parecía que coincidirían en las opiniones, pero el problema continuó cuando compararon quien de ellos participó en más chacaleos (que es cuando un grupo de periodistas se junta en cualquier lugar público para abordar a un famoso sobre un cierto tema).

Anette aseguró que ella tiene más experiencia que Ricardo Casares como reportera, comentario que disgustó al conductor de televisión. “Claro que sí he ido, a muchísimos más que tú” comentó Cuburu, a lo que Casares respondió “Ni de cerca... pero ese no es el punto.

Flor Rubio y su compañero Ricardo Casares defendieron a los periodistas que hicieron guardia en la casa de Maribel Guardia, lo que inició una discusión con Anette Cuburu (Archivo)

La presentadora continuó con el tema pidiendo orden a todos los periodistas que acudan a entrevistar a un famoso en un lugar público y Casares siguió con la discusión. “Qué quieres, que hagan una fila Anette, entonces nunca has ido a un chacaleo... jamás en tu vida”.

Flor Rubio intentó mediar entre ambos y dijo que las cosas se salen de control, defendiendo a la prensa, pero afirmó que eso no significa que no exista un cariño y un respeto hacia los artistas.

Ricardo Casares y Flor Rubio estuvieron del lado de la prensa por los constantes ataques en su contra, además detalló que las guardias cuestan mucho dinero para los distintos medios de comunicación.

A pesar de la unión de los dos conductores de televisión en contra de las opiniones de Cuburu, los usuarios de redes sociales respaldaron a la presentadora por criticar a los periodistas.

“Bien Anette, se tenía que decir, no hubo respeto, nadie pide estas coberturas, no es necesario. “Sí, Ricardo, son unos pin**** buitres”, “Eso no e perder la cabeza, les dijo la verdad, no fue ofensa ni nada”, “Bien Anette, la única congruente, que se calle Flor”.