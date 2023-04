El “Capi” Pérez se enojó con un filtro de TikTok

"Capi" Pérez se molestó con un filtro de redes sociales que no lo consideró atractivo (@capiperez)

En las redes sociales, principalmente en TikTok se popularizó el uso de distintos filtros para distorsionar o modificar la apariencia de las personas que compartían sus fotos en sus cuentas dentro de la plataforma digital, sin embargo, recientemente destacó el filtro llamado Golden Ratio of Face, su función es que una inteligencia artificial te diga si eres una persona atractiva o no. Este fue el filtro que utilizó el “Capi” Pérez y que generó molestia en el comediante.

Pero por qué causó enojo en el cómico, resulta que el conductor de Venga la Alegría utilizó el filtro para mostrar el resultado a sus seguidores en sus redes sociales, sin embargo fue “reprobado” por no ser considerado una persona atractiva lo que ocasionó que explotara contra la red social.

“Según este pin*** filtro te muestra qué tan atractivo eres, me estoy enojando y todavía ni lo hago, se supone que, si tengo una puntuación alta soy atractivo”, dijo el “Capi” mientras esperaba su resultado.

El "Capi" Pérez se molestó tras ser considerado como poco "agraciado" por el filtro de TikTok. (@IG: elcapiperez)

El filtro funciona de la siguiente manera: mide los rasgos físicos de tu rostro para calcular la simetría, recordemos que la grafóloga Maryfer Centeno aseguró que entre más simétrico sea el rostro de una persona, mayor es su atractivo físico. Después de realizar los cálculos y las mediciones te da un número de 0 a 100, siendo a partir de 75 que se considera una persona “guapa”.

El conductor de televisión recibió una calificación de 68 puntos, ligeramente lejos de la cifra que la herramienta digital considera como “aprobatoria”. La reacción de molestia del “Capi” fue inmediata, él se lanzó contra este filtro, al que momentos antes le aseguró que sus labios eran perfectos.

“Chin** tu madre, chin** tu madre, pero tengo buena plática y soy limpio, que es lo que importa”, fueron las palabras del comediante antes de finalizar el video.

El "Capi" Pérez recibió comentarios de ánimo tras expresar su molestia con el resultado del filtro de la red social (IG: elcapiperez)

Los usuarios de redes sociales lo apoyaron tras ser considerado como “poco agraciado” por la aplicación.

“Ey ey ey, pequeño, no digas eso, eres perfecto”, “Aún así me gustas, tu belleza es interior”; “Tú eres perfecto”, “Tu esposa y yo no podemos estar equivocadas, eres perfecto”, “No diga eso compadre, usted es hermoso”, fueron algunos de los comentarios que recibió el presentador en señal de apoyo.

Otros más aseguraron que ellos obtuvieron una menor calificación por lo que no debe de sentirse mal.

“Yo obtuve 58″; “a mí me salió 63″, “De todos los videos que he visto eres uno de los que más calificación obtuvo”, “Me salió 68 igual”, “Me salió menos de 55″, confesaron los internautas en el video publicado por el “Capi”.

Los usuarios de la plataforma digital dejaron en claro su apoyo tras el resultado que obtuvo el cómico y lo trataron de motivar porque, aseguran, su enojo fue muy genuino después de utilizar el filtro de la popular aplicación.

Los seguidores de el "Capi" aseguraron que su belleza era interior (IG: elcapiperez)

El filtro Golden Ratio of Face fue creado por la cuenta china @hiroestudiocom, la cual se dedica a desarrollar distintos tipos de filtros enfocados en la modificación y alteración de los detalles y rasgos del rostro.

Uno de los famosos que utilizó este filtro fue el influencer Aaron Mercury quien obtuvo una calificación de 72, por debajo de lo que se considera guapo o atractivo, al igual que el “Capi” Pérez. El tiktoker dijo que tras obtener un resultado no aprobatorio ya no iba a salir de su casa.

A diferencia del conductor de Venga la Alegría, Mercury no recibió comentarios positivos, sino que se burlaron de él porque sus seguidores obtuvieron mayor calificación.

“Soy 85, te pasé, jajaja”, “75, te gané”, “Me salió 80, saqué más que tú”, “Me salió 84, deberías asustarte”.