Ambiente caluroso y altas temperaturas prevalecerán en México

El SMN estimó que hasta 27 estados del país registrarán temperaturas por encima de los 30°C. Foto: Twitter @lopezdoriga

El pronóstico para este viernes prevé un ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte del país con temperaturas por encima de los 30°C hasta en 27 estados. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se deberá a la presencia de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera.

Las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 45º C en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán; hasta 40° C en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo; y hasta 35° C en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México.

En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -5º C en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de hasta 0° C en Baja California Sur, Zacatecas, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Por otra parte, se estiman lluvias leves y chubascos en noreste, oriente y sureste del territorio. Estas ocasionadas por la interacción de un canal de baja presión con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad desde el Golfo de México. Se espera que las precipitaciones de mayor intensidad (5 a 25 mm) se presenten en zonas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Clima para México este 14 de abril de 2023. Foto: Conagua Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Se pronostica durante la mañana ambiente fresco y cielo despejado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado, sin lluvia en la Ciudad de México y con lluvias aisladas en el Estado de México.

Para la Ciudad de México, se pronostica una temperatura mínima de 11 a 13 °C y una máxima de 25° a 27°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 7° a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado y sin lluvias en la región. Ambiente fresco por la mañana y frío con posibles heladas en sierras de dicha península. Por la tarde, ambiente cálido.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado y sin lluvia. Por la mañana ambiente fresco en la región y frío en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado durante el día, con bancos de niebla por la mañana y sin lluvias en la región. Ambiente fresco por la mañana y muy caluroso a extremadamente caluroso durante la tarde.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado en la mañana con bancos de niebla sobre sierras y nublado por la tarde con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas; sin lluvia en Guerrero. Ambiente templado a cálido por la mañana y muy caluroso por la tarde.

En Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán podrían llegar hasta los 45°C. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con bancos de niebla matutinos sobre sierras; intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Tamaulipas y Veracruz, y lluvias aisladas en Tabasco. Ambiente templado a cálido por la mañana y muy caluroso por la tarde.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Lluvias aisladas en Quintana Roo y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente cálido por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y lluvias aisladas en San Luis Potosí. Ambiente frío a muy frío por la mañana, con heladas en sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Por la tarde, ambiente caluroso en la región, así como templado en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Mesa Central: Cielo medio nublado durante la mañana y nublado por la tarde con chubascos acompañados de descargas eléctricas en Puebla e Hidalgo y lluvias aisladas en Tlaxcala. Ambiente fresco por la mañana en la región, así como frío en sierras de Puebla y Tlaxcala. Por la tarde, ambiente templado a cálido, además de caluroso en Guanajuato, Querétaro y Puebla, y muy caluroso en Morelos.