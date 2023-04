Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este miércoles 12 abril de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Te puede interesar: Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este lunes 10 abril de 2023

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

Te puede interesar: Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este martes 11 abril de 2023

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, pues hoy es miércoles, es un especial siempre los miércoles porque corresponde informar sobre ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’. Y es una síntesis, un resumen, porque, si no, nos llevaríamos toda la conferencia y de varios días, sólo estaríamos hablando de eso, no nos ocuparíamos de nuestras funciones como servidores públicos, pero sí algunos ejemplos para seguir haciendo consciencia de cómo se padece de medios de información que no comunican, no informan, sino manipulan.

Te puede interesar: Por qué Denise Dresser quiere acabar con “la mañanera” de AMLO

Y es mayoritario, es una tendencia general en lo nacional y en el mundo, tampoco es privativo de México, esto pasa en todos lados. En Estados Unidos es muy escandalosa la prensa, tendenciosa, muy vinculada a intereses de las cúpulas del poder económico, del poder político. Estamos hablando de la prensa influyente, famosa: New York Times, Wall Street Journal, Washington Post.

Y cada vez están peor porque antes. El Washington Post, por ejemplo, hizo aquella investigación extraordinaria en donde se descubrió toda una trama de ocultar información por parte del presidente Nixon y eso le costó la presidencia, una investigación periodística de primera, pero eso ya…

El Washington Post ayer publicando un artículo de Krauze, en donde dice Krauze, que es un traficante del periodismo, dice que, al defendernos nosotros y hacer la réplica y señalarnos de que son periodistas vendidos o alquilados al conservadurismo, yo los pongo en riesgo porque los pueden asesinar. Así escribió ayer.

¿Quién los va a asesinar, si nosotros siempre hemos luchado de manera pacífica? Este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico y respetamos la vida de todos; sólo que sea para perjudicarnos, por eso lo señalo, porque ya está dando ideas, entonces sí podrían cometer un atentado en contra de alguien, de un periodista opositor a nosotros y culparnos, nada más que tenemos nuestra consciencia tranquila y nosotros no somos autoritarios.

Pero ese es su artículo en el Washington Post, para nada más dimensionar el nivel de decadencia de los medios de información, con honrosas excepciones, pero, la verdad, excepciones, porque la regla es que están los medios en una crisis profunda, en decadencia, igual que los sistemas políticos en el mundo.

Y el comportamiento antiético de los servidores públicos en México y en el mundo. Miren esto que veíamos ayer, hoy va a explicar aquí Bertha, de que el presidente Fox tiene como negocios la venta de productos que se elaboran con cannabis.

¿La cannabis no es la marihuana?

INTERVENCIÓN: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno. Vamos a decir cómo se llama, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Cannabis, es muy científico eso, ¿para qué hablamos físico?, mejor vamos a hablar como habla el pueblo.

Muy bien, pues vamos con Elizabeth para ver el ‘Quién es quién en las mentiras’.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Hoy es 12 de abril, esta es la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’ y justamente vamos a desmentir al expresidente Fox, que fue exhibido por sus negocios con la cannabis. Él lo niega, pero hay pruebas irrefutables.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en conferencia de prensa que se realizarán investigaciones sobre el caso de los permisos emitidos por Cofepris en el sexenio de Enrique Peña Nieto que beneficiaban a empresas de la familia del expresidente Vicente Fox. Se trata de 65 autorizaciones emitidas a favor de productos de cannabis, o sea, derivados de la marihuana, correspondiente a 11 empresas que ingresaron a Cofepris entre el 3 y el 30 de noviembre de 2018. Dichas autorizaciones para comercializar productos derivados de la marihuana fueron otorgadas inmediatamente cinco días antes de terminar la administración del priista Peña Nieto.

Pero Vicente Fox, fiel a su estilo pendenciero, pendiente a la mañanera ―qué bueno que nos ve― respondió colérico: ‘López, una mentira más. No tengo ninguna licencia de cannabis. Eres un pinocho, nariz larga y mentiroso vonstitudinario ―así lo escribió― Revisa Cofepris, es tu propia información’.

Sin embargo, Fox no dice la verdad. Antes que nada, aclarar que Fox es miembro de la Junta Directiva de la empresa Kuida Life México, filial de Kairon Life Science Corporation, la cual obtuvo permiso en 2018 de Cofepris para comercializar suplementos alimenticios con cannabis. Aquí en la pantalla podemos ver las autorizaciones de Cofepris de Kairon Life Science en 2018.

También, tal y como consta en un comunicado emitido el 27 de marzo de 2019, ‘la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios revisará los documentos que en noviembre de 2018 fueron emitidos por la anterior administración como supuestas autorizaciones de productos que contienen cannabis y sus derivados con el objeto de resolver sobre su validez o, de ser el caso, iniciar acciones conducentes de conformidad con el marco legal aplicable’.

En documentos públicos, además, porque el expresidente Fox pidió pruebas de lo que se estaba diciendo en varios tuits ayer por la mañana, estos son documentos públicos de 2021 se da a conocer que Kuida Life México S.A. de C.V. es la filial mexicana de la empresa canadiense Kairon.

En el directorio de Kairon Life Science aparece Vicente Fox como director de la empresa dedicada al negocio de productos derivados de la cannabis. El propio Vicente Fox ha divulgado en sus redes sociales sus vínculos con la empresa.

Y, bueno, no se diga de otros negocios que tiene Fox con la cannabis. Ahí como testimonio las notas periodísticas del año pasado que dan cuenta que Roberto Palazuelos y Vicente Fox se asociaron en la empresa Paradise. Escuche bien, en anuncios espectaculares aparece Fox para publicitar Paradise, una empresa que comercializa productos legales derivados de la marihuana y que busca establecer en tres años 200 tiendas en los principales centros turísticos del país, así como lo oye. Aunque los efectos de ciertos hábitos pueden hacer que uno pierda la memoria, Fox no puede ocultar la realidad.

Y aquí en entrevista, ya por último, para la agencia Bloomberg, vamos a ver lo que dice Fox. En esta declaración, Fox dice que en unas pocas semanas va a tener un producto en el mercado. ¿No qué no?

Bueno, vamos con la siguiente. Ay, esta es una joya. Reforma publica falsedades sobre el Banco del Bienestar, otra vez. El diario Reforma publicó el 8 de abril pasado una nota plagada de falsedades en un intento más por desacreditar la labor del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desplegada en primera plana, la nota se titula: ‘Alerta que Banbienestar pudo servir para lavado’, así dice, pero sin más dato que un supuesto estudio de una asociación cuyo nombre es Signos Vitales, afirmó que según es posible, probable, a lo mejor, quizás, existió lavado de dinero en la institución.

Según Reforma, Signos Vitales, el Banco del Bienestar decidió ya no ofrecer el servicio de remesas porque estaba siendo usado para el lavado de dinero. Esto lo desmentimos el 5 de abril, es decir, tres días antes de esta publicación de la nota de Reforma, aquí se informó que las remesas serían administradas por la Financiera del Bienestar debido a que en cumplimiento de la ley no se pueden duplicar funciones en la Administración Pública Federal. A pesar del desmentido, la campaña estaba echada a andar, ya no se podían echar para atrás, por supuesto. Pero usted se preguntará quiénes integran la agrupación de Signos Vitales y pues aquí le decimos, nada más y nada menos que María Amparo Casar, Federico Reyes Heroles, Jorge Suárez-Vélez, Julio Frenk y María Elena Morera, así, algo así como Mexicanos contra la Corrupción renovado, estas organizaciones fundadas por Claudio X. González, Transparencia Mexicana, Causa en común, estás distinguidísimas organizaciones del conservadurismo que se oponen al gobierno y que se la pasan ahí dando entrevistas y declaraciones y se asumen como supuestos expertos en cualquier cosa para llevarle la contraria al gobierno. Así se les gasta Reforma, Claudio X. González y sus aliados.

Hasta aquí esta nota. Pero ahora les vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre las mentiras acerca de la compra de 13 plantas de generación eléctrica a la empresa española Iberdrola, está imperdible, vamos con el video.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: En medios de comunicación y redes sociales se lanzó una campaña de desinformación en contra del gobierno del Gobierno de México de 13 centrales eléctricas a Iberdrola con cinco ciclos combinados de noticias falsas.

GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, SENADOR DEL GRUPO PLURAL: Que este gusto por comprar Iberdrola, que este gusto se va a sumar a los sobrecostos del Tren Maya, a los sobrecostos de Dos Bocas.

VOZ HOMBRE: Uno, falso que la compra a Iberdrola aumentará la deuda de México. La operación se realizó con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadín y de un mecanismo financiero privado administrado por México Infrastructure Partners y será con las utilidades de las plantas que se pagará la operación a Iberdrola, por lo que no aumentará la deuda soberana de México.

HÉCTOR AGUILAR CAMÍN, DIRECTOR DE NEXOS: Algunas plantas viejas que Iberdrola ya ha depreciado en el sentido de que pues ya les sacó todo su rendimiento.

VOZ HOMBRE: Dos, falso que fue una compra cara de fierros viejos y chatarra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Trece plantas, tienen un promedio de vida útil tres veces superior al promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad.

VOZ HOMBRE: El Gobierno de México informó que las 13 plantas adquiridas tienen una medida de 11.8 años de inicio de operación. Además, en promedio se pagará a Iberdrola 696 mil dólares por cada megavatio de potencia instalada y, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Renovable, cada megavatio de capacidad de ciclo combinado cuesta alrededor de 950 mil dólares, es decir, 245 mil dólares más de que lo que se pagará a la empresa española.

Apenas hace un año los medios de comunicación y comentaristas que se oponían a la reforma eléctrica aseguraban que la infraestructura de Iberdrola en México era moderna y generaba energías limpias; sin embargo, ahora afirman que Iberdrola vendió al Gobierno de México chatarra a altos precios, lo que es mentira.

EDUARDO RUIZ HEALY, PERIODISTA: El hecho es que no vamos a ver una inversión nueva en este rubro hasta el sexenio que entra, porque las empresas nacionales y extranjeras ya aprendieron que en este hay cierta incertidumbre.

VOZ HOMBRE: Tres. Falso que la compra a Iberdrola ahuyente a la inversión extranjera, comentaristas aseguran falsamente que la compra a Iberdrola ahuyenta la inversión extranjera, un argumento falso usado varias veces en contra de las acciones emprendidas por el Gobierno de México.

Iberdrola aseguró en el comunicado de prensa en el que informó sobre la venta al Gobierno de México que llevará a cabo nuevas inversiones en nuestro país para reafirmar su liderazgo en el desarrollo de energías renovables.

Cuatro. Falso que la compra de Iberdrola es una operación similar a la compra de Agro Nitrogenados. Como director de Pemex, Emilio Lozoya adquirió Agro Nitrogenados sin avalúos y a sobre costo, una planta que se encontraba 18 años fuera de operación.

CARLOS LORET DE MOLA, PERIODISTA: No es una nacionalización, pues porque el gobierno no se quedó con nada.

DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS: Pero decir que la compra, que parte de los activos de la empresa española equivale a una nacionalización de la industria eléctrica es simplemente un comentario idiota.

CHUMEL TORRES, CONDUCTOR DE RADIO: No se nacionalizó ni madres, una empresa privada va a comprar esas plantas y el gobierno se va a comer la deuda.

VOZ HOMBRE: Cinco. Falso que la compra a Iberdrola no sea una segunda nacionalización. El presidente López Obrador explicó que la compra de 13 plantas de Iberdrola permitirá ampliar la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad, convirtiéndola en la empresa que más energía eléctrica producirá en el país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, con la operación que llevamos a cabo ese 39 se convierte en 55, por eso hablo de nacionalización. Y con lo que estamos haciendo para el año próximo calculamos que vamos a tener, aun con la antigüedad de algunas plantas de la Comisión Federal, vamos a llegar al 65 por ciento en toda la generación de energía eléctrica.

VOZ HOMBRE: Infodemia.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Es cuanto, señor presidente. Que tengan un buen día.

BERTHA MARÍA ALCALDE LUJÁN, COMISIONADA DE OPERACIÓN SANITARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS): Qué tal. Muy buenos días. Con su permiso, presidente.

Pues vamos a dar un poco más de información sobre el análisis que se ha hecho desde la Cofepris sobre las autorizaciones irregulares otorgadas a productos del cannabis. Adelante.

Bueno, ¿cuál era el modus operandi para poder otorgar estas autorizaciones en el mes previo al cambio de gobierno?

El 30 de octubre del 2018 se emiten lineamientos ilegales de cannabis, lineamientos que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, que no fueron sometidos a consideración de Conamer y tan sólo un día después ya se estaban haciendo las solicitudes en Cofepris para la autorización de estos productos que regulaban en los lineamientos, esto del 1º al 10 de noviembre de 2018. De manera paralela, se estuvieron otorgando autorizaciones con una rapidez sorprendente, del 21 al 30 de noviembre del 2018. Se otorgaron en total 65 autorizaciones a estas 11 empresas.

Adelante. Aquí tenemos algunas, algunos ejemplos sobre las autorizaciones que se otorgaron y, muy importante, los tiempos en los cuales se otorgaron, que, como ya lo había dicho, son inusuales, ya que generalmente este tipo de autorizaciones tardan meses en otorgarse. Una de ellas en el caso de Endo Natura, podemos ver cómo la fecha de entrada, es decir, la solicitud de la autorización fue hecha el 29 de noviembre y ya para el 30 de noviembre se había emitido la autorización. Otro ejemplo, muy importante, de Far Estratrego, podemos ver cómo esta, la autorización se solicitó el 30 de noviembre, ¿no?, el último día de gobierno y ya para el mismo día 30 de noviembre se estaba otorgando la autorización.

Y aquí un ejemplo más, que hace unos momentos se comentó, el caso de Kuida Life, que está asociado con el expresidente Vicente Fox. Podemos ver que la fecha de entrada, es decir, la fecha de solicitud de tres productos relacionados con cannabis fue el 23 de noviembre y como para el 29 de noviembre ya se estaba emitiendo la autorización.

Y aquí vamos a hablar del caso que ya se comentó hace unos momentos, este caso emblemático sobre la empresa Kuida Life. Es muy importante tomar en cuenta que la empresa Kuida Life y esta información se puede verificar en la propia página de internet de la filial, podemos ver que es una filial de una empresa multinacional, que es la empresa Khiron. En la página de la empresa Khiron se puede ahí ver la propia información en donde aparece el expresidente Vicente Fox como director y miembro del consejo ejecutivo de esta empresa, de la empresa Khiron.

Y, bueno, el propio expresidente, ya lo vimos hace unos momentos en un video, ha hecho pública de manera constante su relación con esta empresa, la empresa Khiron, de nuevo, de la cual Kuida Life es filial.

Y aquí también un dato importante, lo podemos ver, que el entonces comisionado federal, cuando se otorgaron las autorizaciones formó parte o ha participado en algunos seminarios auspiciados tanto por el Centro Fox como por la empresa Khiromed, tan sólo unos meses después de haber dejado el cargo.

¿Cuáles son las acciones que se han realizado?

Desde 2019, cuando se identificó que estos lineamientos a los que hacíamos mención eran irregulares, de nuevo, ni siquiera se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, se revocaron estos lineamientos el 27 de marzo y también se han ejercido acciones en contra de las autoridades que tuvieron a cargo o que emitieron estas autorizaciones ilegales que ya habíamos mencionado. Una de ellas, una de las directoras que emitió las autorizaciones y ya el propio órgano interno de control de la Cofepris y la Secretaría de la Función Pública inhabilitaron a esta exdirectora que firmó las 65 autorizaciones. También se han presentado juicios de lesividad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para poder revocar estas autorizaciones.

Y, bueno, pues las acciones a seguir es poder trabajar, ejercer acciones legales para la revocación de las autorizaciones que se otorgaron, como ya lo vimos, de manera irregular; y también coordinarnos con otras instituciones, principalmente el SAT, la Procuraduría Fiscal y otras instituciones para conocer, saber más de la información sobre estas 11 empresas, identificar si hubiera otras irregularidades y, en caso de que así lo sea, poder ejercer acciones legales.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vámonos con las primeras filas. Que está de moda ahora el sorteo, empezamos acá. Sorteo y ya después…

PREGUNTA: Buenos días.

Diego Elías Cedillo, del Sistema Informativo de Tabasco, Diario Presente.

Buenos días funcionarios aquí presentes, a todas y a todos.

Señor presidente, me gustaría preguntarle con respecto a una nota que ha salido en todos los medios de información esta mañana e incluso ayer se estuvo manejando, con respecto a que la Fiscalía General de la República ya comentó, ya hizo el comunicado de que el titular de Migración, Francisco Garduño, va a ser ya investigado.

Preguntarle su opinión al respecto, presidente y si este tema lo pudieron comentar hoy en la mañana en el Gabinete de Seguridad. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo comentamos en el Gabinete de Seguridad y, en efecto, hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez.

No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados. Y hoy en la mañana se habló que puede ser que se acuse a algunos por omisión, otros pues por homicidios, todavía falta que la fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia. Nosotros desde el principio sostuvimos que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos de antes.

INTERVENCIÓN: ¿Permanece en el cargo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperar, vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento.

INTERLOCUTOR: En este mismo tema, bueno, en temas semejantes con respecto a poderes autónomos, ayer la Suprema Corte de Justicia comentó que podría, un ministro particularmente comentó que se podría o, más bien dicho, que se está planeando impugnar la ley en la cual se adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

Preguntarle, presidente, cuál es el posicionamiento del gobierno federal con respecto a la opinión de la Suprema Corte de Justicia. Y si, en caso de que se baje esta ley que en su momento se aprobó, se tiene planeada alguna estrategia para que la Guardia Nacional prevalezca y se mantenga dentro de la Secretaría de la Defensa.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, falta todavía ver qué van a resolver los ministros de la Corte, porque está todavía en proyecto este asunto, se va a votar pues creo que hasta la próxima semana.

Y ojalá lo piensen bien porque, si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal. Es, para que—quienes nos están viendo, escuchando— tengan una idea, darle continuidad a la política de García Luna, es continuar con la misma estrategia de la policía federal, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo, se corrompió.

La única manera que la Guardia Nacional se mantenga como hasta ahora como una corporación para realmente, auténticamente, defender, proteger a los ciudadanos es que dependa de la Secretaría de la Defensa, porque esto significa profesionalismo, significa disciplina, significa honestidad, rectitud; si no, va a suceder lo mismo al paso del tiempo.

Y puedo agregar que, si fuese yo irresponsable, diría: A mí qué me importa, yo ya estoy por terminar, allá el que venga, que seguramente va a ser una persona, hombre o mujer, que le va a dar continuidad al proceso de transformación, pero siempre va a estar la tentación que un inexperto ambicioso, así del corte de García Luna, ingeniero, abogado, sin principios, sin ideales, sin doctrina y con mucha ambición, se haga cargo de una corporación que ahora va a tener pues 150 mil elementos. Porque la Policía Federal en su mejor momento llegó a tener 40 mil y 20 mil eran administrativos y 20 mil operativos, pero ahora ya son alrededor de 128 mil elementos y vamos a tener alrededor de 150 mil, con cuarteles, con disciplina, con reconocimiento de los ciudadanos, porque la Guardia Nacional ya está resultando bien evaluada por los ciudadanos.

Y sería muy irresponsable, es, de veras, un daño al país. Y si fuese así, si resolvieran los ministros de que no debe la Secretaría de la Defensa hacerse cargo de la Guardia Nacional, como sucede en otras partes del mundo, la Guardia Civil Española depende de la Secretaría de la Defensa de España y en Francia lo mismo y en Italia y así en varios países, bueno, entonces vamos nosotros en el tiempo que nos queda, de todas formas, a cuidar que no se eche a perder.

Pero es muy importante inscribirla en una institución sólida, una institución que es un pilar del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa.

Imagínense, cuando dependía de Gobernación, revisen los presupuestos para la Policía Federal y para la seguridad pública. Les autorizaban, por poner un ejemplo, dos mil millones y terminaban ejerciendo, supuestamente, tres mil 500, cuatro mil y no había cuentas claras.

Entonces, todavía es tiempo de que esto se atienda y ojalá y los ministros piensen en la seguridad de la gente, que piensen en la importancia que tiene que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, como la Fuerza Aérea, como el Ejército, la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa, estamos hablando de aprovechar las escuelas de la Secretaría de la Defensa, la formación, instalaciones, disciplina, todo el legado que tiene una secretaría para que se mantenga con honestidad esta corporación.

Acerca de que se va a militarizar el país, eso no tiene sustento, ya lo he dicho aquí varias veces. Eso puede aplicarse en otros países, se militarizaron los países del cono sur en los años 70, hubo golpes de Estado; el el Ejército Mexicano es otra cosa, es un ejército… Lo que pasa que se desconoce la historia, que es la maestra de la vida, el Ejército surge con la Revolución, surge para oponerse a un cuartelazo, a un acto extremo de militarización, que fue el golpe de Huerta contra Francisco I. Madero. Venustiano Carranza llama al pueblo a tomar las armas, a crear un ejército para restablecer el orden legal y la democracia y así surgió el actual Ejército.

Y es un Ejército surgido del pueblo, no es un ejército de élite, no tiene nada que ver con las cúpulas militares de otros ejércitos en otros países. Ya lo he dicho muchas veces, aquí los militares de más alto rango, los generales de división, no pertenecen a la oligarquía, no son potentados, la mayoría son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, de militares, de profesionales, gente de bien, por eso sostengo, el soldado es pueblo uniformado.

Y, sí, desde luego, ha habido errores y actos represivos que han manchado al Ejército Mexicano, como lo fue el 68, pero no se debe de olvidar de que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, ellos han llevado a cabo esas accione reprobables por órdenes del presidente, Díaz Ordaz asumió su responsabilidad en un informe.

Pero, además, entre otras cosas, en el 68 se usó al Estado Mayor Presidencial, no fue el Ejército el que actuó en Tlatelolco. Hay hasta un reportaje, una entrevista con documentos que hizo Carlos Monsiváis y Julio Scherer, está en la revista Proceso, en la de antes, ya la de ahora es otra cosa, es como el Siempre! de antes y el Siempre! de ahora.

Pero entonces todo eso lo tienen que tomar en cuenta los ministros para tomar una decisión, ojalá y analicen bien bien el caso, profundicen, que hagan una revisión de cómo se han comportado las corporaciones policiacas en los últimos tiempos.

¿Saben en dónde está el origen de todo esto, de García Luna y demás?

En el Cisen, desde Salinas, ahí empezaron a entrar todos estos jovencitos ambiciosos y a tomar mucho poder. Miren el caso de García Luna, pasó de ser un aprendiz en el Cisen a encargarse de la policía de investigación, una especie de CIA que hicieron en México. ¿Cómo se llama? La Siedo, ¿no?

INTERVENCIÓN: Cisen.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. La de delincuencia organizada, la Siedo.

INTERVENCIÓN: La AFI.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: AFI, AFI, AFI, sí. Y luego secretario de Seguridad Pública y poco a poco, poco a poco, a poco a poco, se fue colocando como brazo derecho de Calderón, seis años. ¿Y de dónde? ¿Cómo surgió?

Entonces, eso no queremos que pase en nuestro país nunca más. Entonces, aquí vamos a ver qué resuelven en la Corte.

Quiero aprovechar ahora que están tratando el tema este para dar una buena información: se notificó de la fiscalía de Estados Unidos de que van a devolver un dinero, bienes, que le confiscaron a un funcionario.

Es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay un avalúo de que le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama Héctor Javier Villarreal Hernández, que fue secretario de Finanzas de Coahuila y también titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira, este señor Villarreal Hernández fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. La cantidad es considerable, son 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi cinco mil millones de pesos.

Y ayer enviaron esto, ya el documento formal al fiscal, de que van a devolvernos el dinero. Entonces, compartimos la información.

Mi propuesta al fiscal Gertz Manero es de que una parte de ese recurso se destine a prevenir sobre el consumo de droga, que se utilice para la campaña que tenemos y que se pueda prevenir todo lo relacionado con la drogadicción, dirigido básicamente a los jóvenes y a las familias; pero todavía hay que ver si van a entregarlo completo, en partes, pero ya aquí ya hay una aceptación oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esto nos los expusieron en una anterior reunión que tuvimos aquí en Palacio, pero estábamos esperando a que se formalizara.

Y hoy salen miembros del Gabinete de Seguridad de México a una reunión con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Van los secretarios de Seguridad, Defensa, Marina, va el doctor Alcocer porque tiene que ver también con la cuestión médica, va el fiscal Alejandro Gertz Manero, de los que me acuerdo, pero es una delegación importante. Tienen reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y con funcionarios del gobierno de Canadá en Washington.

INTERVENCIÓN: Y también lo del tema del fentanilo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fentanilo, armas y otros temas, migración, otros temas.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos, es que todavía… Anoche me informó Alejandro Gertz.

INTERVENCIÓN: De la comisión presidencial, presidente, para tratar este tema.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: Sobre la creación de esta comisión presidencial para combatir el tema del fentanilo, que se pública hoy en el Diario Oficial de la Federación, ¿qué nos puede comentar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se creó ya una comisión. Existe una representación del gobierno de Estados Unidos, una funcionaria, Elizabeth, está en la parte de seguridad de la Casa Blanca; por parte nuestra es la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y también ya Canadá nombró a un enlace. Y se van a llevar a cabo reuniones periódicas en el marco de la cooperación que existe.

Ya no es el llamado Plan Mérida, que resultó un rotundo fracaso. Acuérdense que el Plan Mérida surge precisamente cuando García Luna, es la entrega de armamento y la intromisión que violaba nuestra soberanía. Ya son otras condiciones, es cooperación, no sometimiento, es una relación en condiciones de igualdad como países soberanos, como países independientes.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Por último, la semana pasada, el miércoles muy puntualmente, antes de iniciar el puente vacacional usted llevó a cabo una reunión virtual con sus homólogos de Latinoamérica, de América del Sur, puntualmente para tratar el tema de la inflación. Sin embargo, presidente, ha trascendido mucho que el gobierno de Brasil, encabezado por Lula da Silva, está planeando una especie de Tratado de Libre Comercio con México. Saber, presidente, si dentro de su administración se ha abordado este tema puntualmente con Brasil. Y conocer los alcances también del plan inflacionario que va a tener esta estrategia que está llevando a cabo el gobierno mexicano con Latinoamérica.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, fue una videoconferencia, participaron 10 presidentes, ministros, representantes de gobiernos y acordamos volvernos a reunir ya de manera presencial en México.

El propósito es mejorar nuestro intercambio económico, comercial para hacer frente al problema inflacionario; el propósito es que podamos facilitar el comercio, importaciones, exportaciones de alimentos y de otros bienes, para que se beneficien los consumidores de nuestros países.

Entre más oferta haya de alimentos, mejor, hay más competencia y se controlan de manera natural los precios con la competencia. Es quitar barreras arancelarias, eliminar obstáculos para poder importar, para poder exportar.

Entonces, vamos a tener una reunión no sólo del sector público de los países, sino vamos a invitar a empresarios, a industriales, a comerciantes de los países de América Latina, del Caribe, para que se dé un intercambio de comercio, se puedan llevar a cabo operaciones comerciales y no dejar de atender el problema inflacionario, no confiarnos, porque la inflación daña mucho, sobre todo a la gente más pobre, eso fulmina, acaba con los ingresos limitados de la gente pobre, si hay carestía. Lo que sucedía antes, que el salario se aumentaba y ni siquiera se incrementaba por encima de la inflación, siempre se quedaba abajo.

Y durante todo el periodo neoliberal, nada más que de eso ya no se habla, los intelectuales orgánicos callan, los economistas yo creo ya se olvidaron de eso, de que en los 30 años de mayor predominio del modelo neoliberal el salario perdió casi 70 por ciento de su poder de compra. Y es muy sencillo de explicar: en los años 80, 90, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla y en el último año del periodo neoliberal ya el salario mínimo sólo alcanzaba para cinco kilos de tortilla, ahí nos damos cuenta.

Sólo un departamento quedó en Economía de la UNAM haciendo investigación sobre costos de alimentos y salario. Existe todavía el grupo. ¿Cómo se llama?

INTERVENCIÓN: Análisis multidisciplinario.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Análisis multidisciplinario. Sí, felicidades. Porque en Economía y toda la UNAM, nuestra alma mater, se invadió de neoliberalismo, de ahí surgieron todos los que ahora son opositores a la transformación, pero, bueno, así está.

Eso fue lo que tratamos en la reunión y estamos viendo acuerdos con todos con el propósito que no aumenten los precios.

Es el centro de análisis multidisciplinario, este es muy bueno.

PREGUNRA: Presidente y ya se adelantó el plan de paz, todos los líderes latinoamericanos habían dicho que el conflicto con Ucrania había desencadenado (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es que se acordó una agenda nueva para la próxima reunión que va a tratar lo básico en cuanto al intercambio económico y comercial, pero también ahí se propuso el que se pudiese llegar a un acuerdo para un pronunciamiento en busca de la pacificación, es decir, para lograr la paz en Ucrania y Rusia, la guerra de Rusia y Ucrania y que pudiésemos hacer un pronunciamiento nosotros.

Ya hicimos eso desde hace más de seis meses, incluso enviamos un comunicado a la ONU, propuse una intermediación, ¿se acuerdan?, propuse que interviniera el secretario general de Naciones Unidas, propuse al primer ministro Modi, de la India y al papa Francisco, a los tres. Creo que hace más de seis meses, fuimos los primeros y lo justificamos, que esa guerra era irracional, no sólo por la pérdida de vidas humanas, que es muy lamentable, sino porque produce mucha inestabilidad económica en el mundo, afecta a todos, porque esa guerra precipitó la inflación en el mundo.

Entonces, ya hicimos eso y claro que firmaríamos buscando la paz, no estamos nosotros a favor de la guerra, nunca hemos estado.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Diana Benítez, de El Financiero. Buenos días, funcionarias.

Independientemente de la imputación que haga la fiscalía a Francisco Garduño, preguntarle si usted ha hablado con él y qué evaluación hace de su trabajo frente al Instituto Nacional de Migración.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es bueno su trabajo en general. Siempre ha tenido un buen desempeño. Lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo.

Cuando fui jefe de gobierno y se dio un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública yo lo propuse a él, pero en ese entonces la Secretaría de Seguridad Pública o para nombrar al secretario de Seguridad Pública de la ciudad y al procurador de la ciudad se necesitaba el consentimiento del presidente, todavía no tenía estatus de entidad libre, soberana, la Ciudad de México, entonces cuando lo propuse no lo aceptó Fox y a partir de ahí entró Marcelo Ebrard a la Secretaría de Seguridad Pública.

Y luego estuvo de subsecretario en la Secretaría de Gobierno y lo nombré de Migración. Y es una gente recta, trabajadora, pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta, es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad que hayan cometido una irregularidad o un delito.

No protejo a nadie, lo dije desde mi toma de posesión, nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad; pero si un hijo mío comete un delito, con todo el dolor de mi alma pediría que se le juzgara, porque nuestro país ha padecido mucho de corrupción y de impunidad y nosotros llegamos aquí para demostrar que es posible gobernar sin corrupción, de manera honesta y sin permitir la impunidad; es decir, gobernar sin amiguismo, sin influyentismo, sin nepotismo, no permitir ninguna de esas lacras de la política, porque esto es un cambio.

Entonces, vamos a esperar el resultado y vamos a actuar.

INTERLOCUTORA: ¿Garduño ha hablado con usted después de esta tragedia? ¿Le ha puesto su renuncia sobre la mesa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, estábamos esperando el resultado de la investigación y ayer que estuvo conmigo el fiscal me dijo que iban a dar a conocer ya la conclusión, pero soy tan respetuoso de la autonomía, aunque no se crea, —además, no me importa que no lo crean, porque yo tengo mi propio tribunal, que es el que me importa, mi consciencia— soy tan respetuoso de la autonomía de la fiscalía que no me atreví a preguntarle nada, ni él me dijo, nada más ya sabe, porque sí le hablé en su momento cuando sucedió esta tragedia, de que le pedía que interviniera y que se actuara con rectitud.

INTERLOCUTORA: También, bueno, si bien ya respondió a parte de estos señalamientos que hizo el gobierno de El Salvador, ellos también mencionaban que era un crimen de Estado. ¿Usted aceptaría este calificativo que se ha puesto a esta tragedia de Ciudad Juárez?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues eso lo tiene que resolver la fiscalía y tampoco quiero polemizar sobre este asunto que es muy doloroso, lamentable.

INTERLOCUTORA: En otro tema, presidente, ya más de una semana que cuatro consejeros electorales, ahora exconsejeros, pues salieron del INE; sin embargo, pocos días antes de su salida Lorenzo Córdova advirtió que vendría una persecución política en su contra, dijo que esto era normal de parte de un gobierno autoritario y esto fue a colación de que el secretario de Gobernación advirtió que vendrían investigaciones sobre él y sobre Edmundo Jacobo Molina, quien fue secretario ejecutivo.

¿Habrá esta persecución política o qué sabe de estas investigaciones que refirió el secretario de Gobernación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El que nada debe, nada teme y todo el que tiene una responsabilidad de servicio público está obligado a informar y a rendir cuentas; pero si no cometió ningún ilícito no tiene por qué preocuparse.

Lo que sí es muy evidente —eso no lo sacó El Financiero; o a lo mejor sí, como noticia, pero sus columnistas no tratan ese tema porque son iguales a Lorenzo Córdova, iguales de deshonestos— lo que sí es público y notorio es de que apenas estaba abandonando el cargo y ya estaba de comentarista de Loret de Mola. Un acto de deshonestidad supina, imagínense.

Es como el caso de los ministros —no, magistrados— del tribunal, esos que prohibieron que ya no deben de haber ‘Amlitos’, pero es lo de menos, los del tribunal cancelaban candidaturas.

Pero esto viene de tiempo atrás. Para los jóvenes, es importante recordar algunos casos. Por ejemplo, una vez había una elección en la Ciudad de México, en Iztapalapa y ganó la elección interna Clara Brugada, Clarita, gana la elección por un partido que no voy a mencionar, e impugnan al tribunal la que quería ser candidata. Y como tenía amistad con los que mandaban en ese entonces, el tribunal canceló la candidatura de Clarita y de ahí surgió lo de ‘Juanito’.

Que fue una hazaña porque cancelaron —fíjense la perversidad de los magistrados— cancelan la candidatura 15 días antes de la elección y le quitan la candidatura a Clara y se la dan a la otra señora, a la que quería ser y la que tenía las influencias con los de arriba, con los que mandaban, que son los que influyen para que los magistrados hagan todo ese enjuague y se esperan 15 días, ya cuando las boletas están impresas y ya viene el nombre de Clara en la boleta.

Entonces, como el PT había postulado a este Juan, se le dice a la gente: ‘Vota por Juan’. Yo fui a una asamblea allá, porque la gente estaba molestísima por este fraude del tribunal, antidemocrático completamente. Y en 10 días la gente de Iztapalapa vota por Juan, porque habíamos hablado con él, que se iba a pedir que se votara por él, que era el equivalente a votar por Clara, que era la que quería la gente y que una vez que ganara él iba a renunciar para que Clara asumiera, como era la voluntad del pueblo, el cargo.

Pues fue un lío porque ganó, fue una hazaña, eso no se hace en ninguna parte del mundo, que en 15 días la mayoría de la gente vote a sabiendas de que no era por él, sino que estaban votando por Clara, que no aparecía. Bueno, aparecía en la boleta, pero en el otro partido, porque si se votaba por Clara como aparecía en la boleta era votar por la señora que querían imponer.

Bueno, eso lo hizo el tribunal.

Pero les voy a contar otra, también para los jóvenes, para que vean cuánta corrupción y cómo guardan silencio los periodistas, articulistas, los intelectuales vendidos —porque eso de ‘orgánico’ ya es hasta muy elegante— mercenarios, escritores e intelectuales, alquilados y vendidos, de eso no se habla. Cuando el fraude del 2006 que nos robaron la Presidencia, ¿qué hicieron?, bueno, de todo, pero en la desesperación llenaban las actas y le ponían a Calderón 500 votos, aunque sólo había 300 electores. Y cuando se abrían los paquetes resulta que no habían boletas o que faltaban boletas, había más votos que boletas en los paquetes. Entonces, una de las tantas impugnaciones fue esa.

Pues una señora magistrada en ese entonces, familiar de un político famoso, cuando les toca justificar el fraude, se atreve a decir que faltaban boletas porque muchos jóvenes iban a votar, recibían la boleta y, en vez de depositarla en la urna, se la guardaban porque se la querían llevar de recuerdo. Esto es real, lo que les estoy diciendo, real, increíble. ¿Cuántos jóvenes se llevaron boletas de recuerdo para ponerla ahí en…?

¿Por qué no buscas cómo se llamaba la señora?

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. Era una magistrada. A ver, busca quiénes eran los magistrados y ahí va a aparecer el apellido.

Entonces, eso es lo que sucede con el tribunal actual, con el consejo que presidía este señor Lorenzo Córdova. Pero manipularon a muchísima gente, nada más que se quedan callados porque no son capaces de rectificar. Los engañaron diciéndoles de que el INE no se tocaba, el INE no se toca y los medios ayudaron muchísimo. Por eso…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Se llama María del Carmen Alanís. La presidenta era la magistrada María del Carmen Alanís.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ajá, sí.

No. ¿Pero este es el tribunal federal?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero no está ahí la señora que yo digo, es…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ella fue?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Que se guardaban las…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, sí, sí.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es el dictamen en la…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y parece que viene hasta en el dictamen eso, ¿no?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ahorita lo buscamos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Finalmente, presidente, hoy se pública en El Financiero que el director del AIFA realizó al menos dos viajes para tener acercamientos con aerolíneas extranjeras y empezar a hablar de estos convenios de cabotaje. Preguntarle, si tiene conocimiento de qué aerolíneas fueron y también cuál es la expectativa que tiene respecto de que se apruebe o no en la Cámara de Diputados esta reforma para permitir el cabotaje.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues vamos a esperar, porque se está presentando la iniciativa, aunque se quedó pendiente lo del cabotaje porque queremos verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores. Entonces, lo que se envió o está por enviarse de iniciativa ya no lleva lo del cabotaje, o sea, para que lo celebren los que estaban preocupados por eso.

No, va así, va recto, va recto.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Quiero en… Mi primera pregunta es acerca de esta compra de las 13 plantas a Iberdrola. Lo que me gustaría saber y me preguntan es si va a haber transferencias de recursos al Fondo Nacional de Infraestructura, al Fonadín, como se hizo cuando se compró Deer Park, cuando se compró Deer Park, que, por cierto, tuvo mucho éxito esta compra porque ya se recuperó la inversión.

¿Se va a hacer transferencias, la Secretaría de Hacienda? Cuando en ese caso, se hicieron 30 mil millones de pesos y el secretario de ese entonces, Arturo Herrera, dijo que eran los ahorros que había tenido el gobierno de la Cuarta Transformación.

¿Va a haber, sí, recursos? Y si se van a emitir bonos para esta compra teniendo como fuente de pago los recursos que se ingresen por la venta de energía eléctrica a los consumidores. ¿Esto sería la fuente de pago? ¿Es lo correcto? ¿Sí se emitirían bonos y esto sería la fuente de pago para la emisión de estos bonos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo le voy a pedir al secretario de Hacienda que venga un día a explicarles bien cómo se llevó a cabo la compra y cómo se va a pagar.

Nada más insistir en que fue una operación muy favorable para el pueblo de México, muy favorable para la administración pública, porque con esto garantizamos que no aumente el precio de la luz durante el tiempo que vamos a estar nosotros y hacia adelante, porque la Comisión Federal de Electricidad se convierte en empresa mayoritaria, que ya no lo era. Por eso hablo de nacionalización, aunque les moleste a mis adversarios, a Aguilar Camín, Diego Fernández de Cevallos, etcétera, etcétera, etcétera, puras finísimas personas.

Traíamos, lo expliqué ayer, sólo el 39 por ciento de la generación de energía eléctrica del país. Bueno, hasta Zedillo toda la generación de energía eléctrica la hacía la Comisión Federal de Electricidad, o sea, 100 por ciento y empieza la privatización de la industria eléctrica, empiezan a dar las concesiones a las empresas extranjeras y empiezan a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad y a impedirles a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad que operaran a toda su capacidad.

Por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, que las mantuvieron subutilizadas para que no les compitieran a las empresas particulares, una transa, todo esto para favorecer a las empresas extranjeras vinculadas con los políticos corruptos del país y apoyadas por los intelectuales alcahuetes de México.

Entonces, el plan era desaparecer a la Comisión Federal. Si no hubiésemos llegado a la Presidencia, si el pueblo no nos hubiese dado su apoyo, se hubiese acabado la Comisión Federal en este sexenio, así estaba la situación, como se hubiese terminado la refinación del petróleo, como acabaron la petroquímica, nada más que no les dio tiempo de llevar a cabo todo su plan, porque era arrasar con todo lo público. Como acabaron con los ferrocarriles, como acabaron con los bancos públicos, como acabaron con las minas públicas, como acabaron con todas las empresas públicas, así también querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex, nada más que sonó la campana, la alarma y freno a la privatización.

Entonces, si —fíjense— teníamos hasta antes de esta operación 39 por ciento y eso defendiendo las plantas, sólo 39. Si no las hubiésemos defendido, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, pues a estas alturas del sexenio estaríamos en un 20 por ciento de generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Bueno, 39, con esta compra subimos a 55 ya, más lo que estamos haciendo, que lleva tiempo, nuevas plantas de ciclo combinado que se están construyendo y la modernización de las hidroeléctricas con nuevas turbinas, pues calculamos que vamos a dejar un 60 por ciento de generación de energía eléctrica.

INTERLOCUTOR: ¿Y las plantas de fotovoltaica?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso está pendiente. Si logramos eso, va a incrementarse aún más la presencia de la Comisión Federal de Electricidad.

¿Por qué están molestos?

Porque es una política contraria a lo que ellos han impulsado siempre, porque todos ellos son defensores, son partidarios de las empresas nacionales y fundamentalmente son partidarios de las empresas extranjeras, todos ellos, Diego, Aguilar Camín, todos.

Diego, ¿cómo no va a defender el sector privado, si era el abogado más influyente, el que les hacía los trámites para que no pagaran impuestos?

Aguilar Camín, salinista, zedillista.

¿Quién fue el que abrió las puertas para que llegaran las empresas eléctricas extranjeras?

Salinas.

¿Quién era el asesor de Salinas?

Claudio X. González y Aguilar Camín, que le pagaba muy bien, ya está demostrado eso.

Con Zedillo, Aguilar Camín. Pero todos ellos, es que me pasaría aquí todo el tiempo: Sarmiento, Loret de Mola, etcétera, etcétera, etcétera, todos, Krauze.

Entonces, eso es lo que les molesta. Yo nada más quiero recordar algo que tú mencionaste: compramos la mayoría de las acciones o compramos las acciones que hacían falta para que la planta de Deer Park, la refinería Deer Park, ya pasara a ser una empresa pública, pagamos 600 millones de dólares; al año se había logrado una utilidad de mil millones de dólares.

Bueno, esa planta se reconfiguró en 1992. ¿Cuántos años tiene?

INTERVENCIÓN: Treinta y uno.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Treinta y un años. Según estos conservadores corruptos, es una chatarra, ¿no? Pues resulta que esa planta produce 85 por ciento, 90 por ciento de su capacidad de procesamiento, produce como si fuese nueva, 340 mil barriles procesa y está operando al 85 por ciento de su capacidad, del 92 a la fecha.

Las plantas que adquirimos tienen en promedio 28 años, 18, perdón. Me da pena decirlo, pero ¿saben cuál es el promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad? ocho años. Para que vean lo que nos dejaron estos corruptos, sin vergüenzas.

Y gracias a los ingenieros electricistas y a los trabajadores que hemos podido, porque el plan era irlas cerrando todas para dejarles el mercado completo a los particulares. Entonces, todavía se atreven a cuestionar.

Entonces, de todas maneras, como es un buen tema, es muy buen tema, es muy buen debate, le voy a pedir al secretario de Hacienda que venga.

Sobre el costo, seis mil millones de dólares aproximadamente, viene siendo como el 0.3 por ciento del PIB. Nosotros tenemos, con relación a la deuda que contrajo Calderón y Peña Nieto, nosotros tenemos tres puntos abajo del producto; es decir, podríamos, para estar como ellos, contratar un billón de pesos de deuda y estaríamos igual que ellos.

No lo vamos a hacer, pero ¿cuánto significa de ese billón, si pagáramos como deuda?, 120 mil, el 12 por ciento de nuestra capacidad de endeudamiento. Además, una inversión que se va a recuperar en 10 años, sin aumentar tarifas.

Vamos a seguir hablando sobre este tema, pero es muy importante esta operación.

Y, miren, ya no me da tiempo, ya hay otras cosas, pero como voy a dejar un libro, ya empecé a definir el esquema y el método, en principio como ya escribí un libro que se llama A la mitad del camino que cuenta los primeros tres años de este gobierno, narra lo que hicimos en los primeros tres años, pues el siguiente libro, que ya va a ser el último, ya no voy a escribir sobre política, además porque me voy a jubilar, pues tendría que ser la otra mitad del gobierno; pero no, ya decidí porque —lo mismo, no hay texto sin contexto— como es el fin de un proceso, —en mi caso, porque mientras exista el mundo no dejará de existir la fama y la gloria de México Tenochtitlan, ahí vendrán las nuevas generaciones a los que vamos a entregarles la estafeta, el cambio o relevo generacional— pero como yo sí ya termino, voy a escribir, aunque ya hay mucho conocido, porque he escrito varios libros sobre eso, sobre las distintas etapas, de todas maneras, voy a hacer un repaso nuevo desde que empecé, pensando en los jóvenes, todo el proceso completo.

Y además de explicar qué es el Humanismo Mexicano, teorizar sobre eso —que al final es lo que hemos hecho y es el aporte y aclaro, no sólo de un dirigente, sino de todo un pueblo, porque han participado en este movimiento millones de mujeres, de hombres, ellos han sido el motor de la transformación, yo he jugado un papel, pero lo mero principal lo ha hecho la gente— entonces voy también a dejar algunas recomendaciones para el futuro, ya lo pensé.

Porque, por ejemplo, no me dio tiempo y no hubiese estado mal el que el gobierno hubiese adquirido un banco grande; por ejemplo, esto de Banamex, que están vendiendo. Yo ya no quise, por el tiempo.

Pero, ¿por qué el gobierno no tiene su banco?, ¿por qué tenemos que pagar tanto de comisiones? Estamos hablando de que los 24 bancos que se tienen en el país cobran impuestos —no, los que tienen licencia para cobrar impuestos— y cobran comisiones al gobierno. ¿Por qué no un banco para que ahí pague la gente todos los impuestos, aparte del SAT?

Bueno, tan es negocio que el año pasado los bancos obtuvieron utilidades por 240 mil millones de pesos. ¿Y por qué el gobierno no va a tener su banco?

INTERVENCIÓN: El Banco del Bienestar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tiene otra función, es para dispersar los recursos de los programas de Bienestar. Porque si al Banco del Bienestar le metemos otros servicios no tendría la capacidad. Y el Banco del Bienestar va a manejar, va a dispersar 600 mil millones al año para 25 millones de beneficiarios, pero hay muchas otras operaciones; por ejemplo, el pago de las nóminas, todo eso es comisión; remesas, todo el manejo del dinero del gobierno.

INTERVENCIÓN: Banjército.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tiene también su función, que es atender a las Fuerzas Armadas.

Pero antes y así sucede en otros países, pues el gobierno tiene un banco; aquí no, aquí acabaron con todo, privatización a rajatabla. Si para crear el Banco del Bienestar tuvimos obstáculos, no querían los tecnócratas de Hacienda. Porque no crean que llegamos y ya desaparecieron los tecnócratas neoliberales, no, si todavía están ahí. Claro, ya van, ha ido cambiando, ya se ha avanzado, pero también no es que sean malas personas, es que imagínense lo que significó el predominio de un régimen, de un sistema, de una política económica aplicada 36 años, las fórmulas que les enseñaron en las escuelas, todo lo público quedó relegado, era la privatización en todo. Claro, no se trata de que el Estado asfixie la iniciativa de los particulares, de la sociedad civil, pero tampoco se trata de que el Estado incumpla con su responsabilidad social.

¿Para qué es el Estado?

Pues para representar el interés colectivo, para organizar a la sociedad en beneficio de la sociedad.

Entonces, son de las cosas pendientes que, hacia adelante, porque significan ahorros. Es lo mismo de una aseguradora, tenemos que pagar miles de millones de pesos en seguros, porque se tiene que mantener asegurado el Palacio, todos los edificios públicos, se tiene que mantener asegurado el Metro, los puertos, los aeropuertos, todo, todo, todo, para todo hay que pagar seguro.

INTERLOCUTOR: Había aseguradoras mexicanas del gobierno.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y había una aseguradora de gobierno.

INTERLOCUTOR: Que las privatizaron.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Desapareció. Imagínense cuánto nos ahorramos. No es decir: esa aseguradora va a ofrecer servicio particular, no; existen aseguradoras y deberían de existir para particulares y para cualquier actividad, pero que el gobierno busque ahorros y que no tenga que pagar tanto.

Otra cuestión que debería también de ventilarse, sin meternos a vulnerar la autonomía del Banco de México, es saber cómo se manejan los 200 mil millones de dólares de reserva. ¿No les gustaría a ustedes saber? O sea, todo ese dinero que es de la nación, ¿cómo se manejan?, ¿quién coloca ese dinero en las financieras?

INTERLOCUTOR: Hay subastas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo se manejan las subastas? ¿Qué intereses?

INTERLOCUTOR: Y no cualquiera puede entrar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas cosas. Y, por ejemplo, decirle a quien va a quedar, recomendarle, ¿no?, porque también ya saben ustedes cómo es la política, además nadie debe de perpetuarse ni sentirse indispensable o caer en el necesariato, pero sí decir: Mira, no te olvides de reformar al Poder Judicial, no te olvides de ayudar a que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial, porque ahí hay un problema.

Ya ayer dieron a conocer que están queriendo darle libertad al ‘Mochaorejas’. No y lo que hicieron cuando están juzgando a García Luna, el mismo día están liberando las cuentas de su esposa que se tenían congeladas.

Ya hemos hablado de ese tema. Porque no es fácil, yo creo que es la reforma más complicada, porque hablábamos que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación, tiene que ver con la abogacía, al final de cuentas con los principios.

Una recomendación básica es no dejar de moralizar a México, no permitir la corrupción. Hay muchos corruptos y adversarios nuestros, opositores, que están contando los días, porque ya quieren que ahuequemos el ala y entonces están pensando: ‘Ya le falta poco y los que vengan van a ser distintos, nos vamos a arreglar con ellos’. Que no anden confiando tanto en eso, porque no les vaya a salir alguien más radical, sí; yo estoy ‘fresa’, bastante ‘fresa’, ya me estoy aburguesando’.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ya encontramos lo del tribunal y las boletas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién fue?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Está en el dictamen.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Está en el dictamen, que los jóvenes se guardaban las boletas?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ahí está.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ponlo para ver.

‘Los electores no necesariamente depositan sus votos en las urnas, sino que los conservan o bien los depositan en una urna de diversa elección’. Esto segundo sí pasa.

INTERVENCIÓN: Por la diferencia de las boletas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, por la diferencia de las boletas.

Este dictamen fue aprobado por Woldenberg, por Aguilar Camín, por Krauze, por Lorenzo Córdova, todos ellos apoyaron el fraude electoral del 2006 y se presentan como demócratas, todos ellos, pero sí lo dejaron.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Aquí está el desplegado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren el desplegado aprobando el fraude del 2006. Pero ¿quiénes son? A ver si están, porque son los mismos.

Adriana Acosta Silva, Larissa Alder, Luis Miguel Aguilar —¿Ese Luis Miguel Aguilar no es el hermano de Aguilar Camín?— José Antonio Aguilera Rivera, Sealtiel Alatriste, Eliseo Alberto, Jorge Alcocer, Enrique Alducin, Ignacio Almada, Asunción Álvarez, Francisco Javier Aparicio, Antonella Attili, Ana Barahona, Roger Bartra, que era marxista del Partido Comunista, director de El Machete, ¿no?, del periódico del Partido Comunista, se movió un poquito.

Eduardo Bárcena, Ricardo Becerra, Humberto Beck; Ulises Beltrán, este es encuestador, sí; Berumen también encuestador; José Joaquín Blanco, una buena persona, yo creo que ya José Joaquín ya está arrepentido; Edmundo Calva. Muchos de estos firman porque de una u otra forma se mantenían en grupos, equipos y había líderes. Por ejemplo, Aguilar Camín era líder y si se estaba bien con Aguilar Camín se estaba bien con todo el gobierno y le iba bien, antropólogos, arqueólogos, a historiadores, a científicos, a todos.

Acuérdense cuando están en esa plática Aguilar Camín con Jorge Castañeda y que Castañeda insulta a un pueblo de Oaxaca, a Putla, de Guerrero, Oaxaca, le llama mal, pues, ni lo voy a repetir y dice: ‘Tú me ayudastes para que mi hija no fuese a ese pueblo a hacer su servicio, ¿te acuerdas, Héctor, que tú me ayudastes?’ O sea, Aguilar era influyentísimo.

Cuando empieza la campaña Salinas, todavía existían los trenes de pasajeros y salieron de aquí de la central, de la estación de Buenavista y ahí iba Salinas con Héctor Aguilar y otros intelectuales porque los acarreó a todos.

Salvador Camarena, ¿no es el periodista de El País?

No, no, no, mira, Carabias, Julia, la de Calica, la que dio la autorización. Pero le dieron, aunque no lo crean, le dieron la medalla ‘Belisario Domínguez’.

No, si este sí es un grupo compacto.

Emmanuel Carballo; Miguel Carbonell, el abogado también, sí, de Claudio X. González; Amparo Casar, Jorge Castañeda, Marina Castañeda, Adolfo Castañón, Ricardo Cayuela, Santiago Corcuera, Lorenzo Córdova. Ya no voy a terminar, nada más veo aquí.

Miren quién está aquí, Ciro Murayama; miren este otro, Sarukhán, Krauze, León también.

¿Dónde está Woldenberg? Ya, a Woldenberg ya lo mencioné.

Ah, Denisse Dresser, esta es la que está proponiendo que se cancele la mañanera porque nada más quisieran que hablaran ellos, es que ellos eran los que formaban la llamada opinión pública, lo que decía Lucas Alamán: ‘Nosotros formamos la opinión general’, le decía a Santa Anna.

Pues estos son lo que ahora están en contra de la transformación y no saben qué hacer, no esperaban esto, se acostumbraron a vivir del régimen y ya no saben, sólo calumniar y mentir y atacarnos, pero el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México y a pesar de todos ellos y todas las campañas en contra, vamos adelante.

INTERVENCIÓN: Está Sheridan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, Sheridan también. No, pues sí. Si está Krauze, pues cómo no va a estar Sheridan.

INTERLOCUTOR: Nada más un comentario de la pregunta pasada. El Fonadín anteriormente, en los regímenes pasados, daba subsidios, por así decirlo, créditos no recuperables para plantas de Iberdrola, de Femsa, de sus eólicas; ahora ya hay un cambio.

Bueno, en una segunda pregunta, señor presidente, quisiera saber su opinión sobre esta iniciativa que mandó su gobierno para la modificar la ley minera de que las concesiones no fueran a 50 años, sino a 15; que no se dieran concesiones en zonas donde hay estrés hídrico. Y hay gente que está diciendo que se va, la inversión se va a inhibir si se llega a esto, porque es muy importante en la minería, porque no sólo es la extracción, sino, es decir, hasta para las industrias farmacéutica, para la industria automotriz, de los zapatos, pues los minerales son de gran uso para la producción. Pero, por otro lado, la extracción hace un gran daño al medio ambiente, a la ecología y más cuando son a cielo abierto.

Ahora tuve la oportunidad de estar en Real de Catorce, en San Luis Potosí y este pueblo me llamó mucho la atención porque ellos, es un pueblo de mil 500 gentes, pero ellos se pusieron de acuerdo y rechazaron que volvieran las mineras ahí y ellos se están dedicando al turismo y con mucho éxito, pero los daños que hizo la industria minera desde hace muchos años los dejó sin agua y ellos están viendo la posibilidad de poner una pequeña presa y de hacer una carretera, pero no tienen los recursos.

Yo le quisiera preguntar si no hay ese peligro de que se inhiba la inversión en la minería por esta iniciativa y cómo sería, para… Es muy importante para el Producto Interno Bruto la minería, es el 2.5 y en años anteriores, en estos años de la pandemia un decrecimiento, pero ahora hemos estado viendo en SDP Noticias los números y está subiendo la inversión y la producción minera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay ningún problema. Es lo mismo, es buscar que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones. No se trata de destruir el territorio, no; cuidar el medio ambiente, pero de manera auténtica, no en forma simulada, no de manera hipócrita o con un doble discurso.

En el caso de la minería, vamos a suponer que con esta iniciativa se fueran mitad de los concesionarios que hay en la industria minera, la mitad; o para decirlo de otra manera, que se cancelaran la mitad de las concesiones. Con esa mitad alcanzaría para explotar la industria minera más de mil años.

Lo voy a explicar. Durante el periodo neoliberal entregaron concesiones a diestra y siniestra. Todavía no saben los propietarios de la tierra, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios que ya lo que está debajo de sus tierras, lo que está en el subsuelo ya fue concesionado, estoy seguro que la mayoría de los propietarios de Sonora no lo saben, ni de Durango, ni de Chihuahua, ni de Oaxaca, porque se dedicaron a entregar concesiones en todo el territorio.

México tiene 200 millones de hectáreas, es nuestro territorio dos millones de kilómetros cuadrados, entregaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera, el 60 por ciento del territorio nacional en el periodo neoliberal. ¿Cuándo se acaban de explorar y de explotar 120 millones de hectáreas? Nunca, miles de años.

¿Por qué hicieron eso?

Sólo Calderón entregó como 25 millones de hectáreas a todo el que lo solicitaba le entregaban la concesión, porque con esas concesiones no invertían nada, ni exploraban nada, ni explotaban nada; especulaban.

Como no pagaban impuestos porque Salinas les quitó el impuesto de extracción de mineral, algo que no pasaba en ningún país del mundo, no sólo les entregó territorio minero, sino les quitó el impuesto de la extracción, regresó el impuesto hace ocho años y como ya se cobra un impuesto muchos ya están regresando las concesiones, ya estamos haciendo un censo y estamos seguros que ya se han recuperado miles de hectáreas, porque no quieren pagar ni siquiera el derecho, que era una cosa mínima, por hectárea.

Entonces, no hay ningún riesgo, no existe ningún problema con las mineras. Estuvo el primer ministro de Canadá, Trudeau y me planteó un problema de una mina canadiense en Guerrero, que extorsionaban los de la delincuencia a la empresa, solamente un problema y todas las minas de Canadá están trabajando sin problema y de todo el país y muchas están cumpliendo con su responsabilidad, cuidan el medio ambiente y le pagan bien a los trabajadores, cooperan con los gobiernos municipales, cooperan con las comunidades. Esas empresas, sobre todo, las canadienses son de las mejores.

Entonces, no hay ningún problema, lo que se quiere pues es que ya no se sigan entregando concesiones y que no se entreguen concesiones donde no hay agua, no hay agua para la gente, eso es una flagrante violación a derechos humanos. Pero no pasa absolutamente nada.

Ahí estaba yo viendo acerca de lo que tú dices… ¿No tienes ahí a Sarmiento?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Lo de la minería.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Fíjense lo que pone. Pero Sarmiento siempre ha sido empleado de los potentados. Tienen una característica todos ellos: no quieren al pueblo, son muy clasistas, racistas, se creen de la moronga azul. Miren, vamos a acabar con la minería, según él, acabar con la minería. Pero como no han entendido nada y como ellos en sentido estricto no son demócratas, son oligarcas o empleados de oligarcas, no entienden que ahora se tiene una auténtica democracia, se vive en una democracia en el país.

Que se me hace que ya, invitados para el desayuno, ya están en la sala de espera.

PREGUNTA: Sobre la entrega de la medalla ‘Belisario Domínguez’ a Elena Poniatowska, ¿alguna opinión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, estoy contentísimo con eso. No sabía.

¿Ya lo…?

INTERLOCUTOR: La comisión ya.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, bien merecido, bien merecido, ella sí.

INTERVENCIÓN: Entonces, por las concesiones que ya hay…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No nos metemos en eso.

INTERLOCUTOR: No, pero las que ya hay, por ejemplo…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, da para… O sea, no se termina no sé en cuántas generaciones lo que ya existe de concesiones. No, es poner un poco de orden.

Hace unos días, todavía iba yo viajando a algún lugar y una señora me dijo: ‘¿Qué pasa con lo de la Constellation, de Mexicali? Porque no se han ido’. Le digo: Ya señora, ya se van a ir, ya. Porque la gente, la gente está también muy consciente que tenemos que defender el agua, que tenemos que defender el territorio.

Se les hizo fácil a los de Calica, de Quintana Roo, que estaban allá explotando un banco de grava, de arena y pensaron que con la campaña en Estados Unidos acusándonos de que estábamos actuando de manera ilegal y arbitraria ellos iban a poder imponerse. No, la gente, tengo información, hasta en Estados Unidos les empezaron a reclamar por los destrozos ambientales causados en México. O sea, hay auténticos, verdaderos ambientalistas; hay otros que son seudoambientalistas.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque estaban acostumbrados a tratar con la señora, ¿cómo se llama?, Julia Carabias. Y entonces, pensando que es lo mismo…

Les ofrecimos: A ver, tienen como dos mil 500 hectáreas de mangle, de selvas, más los bancos. Vamos a ponernos de acuerdo y les ayudamos para que lleven a cabo un desarrollo turístico ecológico y el puerto se convierte en un puerto de cruceros y autorizamos, van a reconvertir su negocio. No, esos están esperando que yo me vaya, son de los que están esperando que yo me vaya, pero no van a lograr nada con eso.

La otra propuesta que les hicimos: Les compramos, vamos a hacer un avalúo y les compramos y convertimos toda esa área en reserva natural protegida. No, tampoco, están esperando que yo me vaya.

Pero me voy a ir y ¡cómo la gente va a permitir que sigan destruyendo el paraíso! Ya no, ya esto ya cambió, ya va a ser muy difícil que regresen los corruptos, que regresen los autoritarios, que regresen los oligarcas, que se vuelva a marginar al pueblo, hacer a un lado al pueblo, a no tomar en cuenta al pueblo, que solo sea la sociedad política o la sociedad civil la que resuelva, no el pueblo, mucho menos el pueblo raso.

Se equivocan, ya el proceso de transformación se echó a andar y ya no lo van a detener, es para bien de todos, lo que no entendieron en el 2000, que, por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo que nos está permitiendo salir adelante como país, como nación. México está en uno de sus mejores momentos en el concierto de las naciones.

Se quedan los cuatro para mañana, cuatro. Ya, decretado.

+++++