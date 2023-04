Mujer descubrió infidelidad de su novio tras cancelación del concierto de Billie Eilish en el Foro Sol

Los asistentes al evento evidenciaron el clima que los sorprendió en el Foro Sol (Twitter @eventosmexicomx)

El 29 de marzo, Billie Eilish iba a dar un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, sin embargo, debido a las fuertes lluvias que azotaron a la capital del país ese día, la famosa tuvo que cancelarlo. Así, aunque esto fue una tragedia para muchos, una mujer se vio beneficiada a largo plazo pues debido a esto se enteró que su novio le era infiel.

Te puede interesar: Escándalo familiar: mujer pide perdón públicamente por haber engañado a su pareja con su cuñado

Fue a través de Twitter donde la usuaria identificada como Leslie (@leslieastronaut) contó que ella y su pareja vivían en Aguascalientes, por lo que al enterarse de las presentaciones de la artista de Bad guy decidieron comprar boletos para la fecha en CDMX y Guadalajara.

Según el relato de la joven, ella pagó todos los boletos y, cuando llegó al fecha, viajaron a la capital del país para poder ver a la artista.

Te puede interesar: Por qué Lucía Méndez nunca quiso ser novia de Andrés García

“Todos sabemos que pasó. Desde aquí este barco ya estaba hundido y no me daba cuenta Jajaja. Se canceló y nos regresamos para Aguascalientes. De regreso salió el comunicado de que el concierto era al día siguiente. Pero…yo ya había faltado 15 días al trabajo porque estaba bien p*nche enferma y todavía me atreví a pedir el día para el concierto y pedir un día más ya no porque la abusiva de esta historia no soy yo”, escribió.

Leslie ya no pudo asistir a la reprogramación del concierto (Captura de pantalla/ Twitter @Leslieastronaut)

Debido a estas razones, Leslie ya no acudió el día para el que se reprogramó el concierto, pero su novio aseguró que él no tenía problema con ir solo.

Te puede interesar: Lyn May se comparó con Barbie y dijo ser “la única muñeca”

“Y yo pensando ¿Cómo iba a pagar el viaje? porque según no tenía dinero y por eso yo pagué. Le dije que vendiera mi boleto y que le fuera bien bonito”, contó.

Tras estos hechos, el hombre viajó a la CDMX y Leslie narró que estuvo constantemente en contacto con él, sin embargo, la situación comenzó a ponerse extraña cuando el sujeto ingresó con ambos tickets al recinto.

“Llegó al Foro Sol y se metió sin vender mi boleto porque había unos polis y no le gustaba andarse escondiendo jaja ah pero de la policía del internet OJO CON LA PERSONA DE ROJO. Todo este tiempo me estuvo mandando audios y videos muy feliz. Hasta que me mandó una foto y le pregunté ¿Quién te la tomó? Y me dijo que una chica con la que se la había pasado todo el día. Ya me había mentido antes así que se me hizo muy sospechoso y comenzamos a discutir”, destacó.

El sujeto presumió que se encontraba en el Foro Sol (Captura de pantalla/ Twitter @Leslieastronaut)

La tuitera ahondó en que se sintió insegura en ese momento porque en el pasado su novio mantuvo la relación en secreto con ella por más de un año, por lo que ya habían tenido roces.

Cómo se dio cuenta de la infidelidad

Posteriormente, cuando terminó el concierto, Leslie dejó pasar la situación, porque era más su emoción de que aún faltaba ir al concierto de Billie Eilish en Guadalajara, al cuál ella sí asistiría.

“Regresamos del concierto y yo tenía una reunión con mis amigos y lo invité. El no quiso ir pero luego me busco para ir de malas y decir que sólo iba para evitar pedos. Toda la reunión súper apático, todos se dieron cuenta y mejor nos fuimos”, comentó.

Tras una dura pelea y una escena de celos infundados que el hombre habría hecho, ambos decidieron terminar la relación.

ARCHIVO - Billie Eilish reprogramó su concierto (Foto Joel C Ryan/Invision/AP, archivo)

No obstante, cuando Leslie comenzó a bloquearlo en redes sociales se encontró con el perfil de la expareja de su novio.

“Cuando empezamos a salir yo pregunté ¿Cómo te llevas con la mamá de tu hija? Me dijo que estaba loca y que sabía hacer brujería. Cuando ella se enteró que nos hicimos novios según él me iba a ir buscar a mi casa a hacerme un desmadre. Y yo para evitar pedos mejor la bloqueé”. escribió.

Pero, todo cobró sentido para la joven, cuando al ver las redes sociales de esta mujer se dio cuenta que tenía una foto en el Foro Sol y, además, detrás de ella estaba la misma mujer de rojo que apareció en las fotografías que su novio le mandó el día que fue a dicho concierto.

“El cabrón se llevó a su ex con mi boleto. No soporté jajaja. Estoy bien pendeja y saben por qué? Porque esta no es la primera vez que los cacho juntos, la vez anterior ella me contestó su celular, lo confronté y dijo que NEL que yo estaba loca, que todo estaba en mi cabeza. El gaslighting a todo lo que daba!”, colocó frustrada.

Leslie se dio cuenta de la infidelidad porque la mujer de rojo estaba en el mismo sitio que su pareja y la exnovia (Captura de pantalla/ Twitter @Leslieastronaut)

Después de percatarse de los hechos, Leslie acudió a la casa del sujeto para confrontarlo y, para su sorpresa, se encontró a los dos involucrados juntos y agarrados de la mano.

“Viendo el perfil de la morra me di cuenta que ellos siempre estuvieron juntos y que mi relación era de tres y yo no sabía. Me sentí tan tonta de todas las veces que estuve para él”, dijo y agregó: