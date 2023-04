Cómo obtener 50% de descuento en crédito INVI

El INVI cuenta con un descuento del 50 por ciento aplicable a algunos créditos Foto: Cuartoscuro

El Instituto de la Vivienda (INVI) de la Ciudad de México dio a conocer un programa que busca que las y los capitalinos puedan acceder a una casa propia con planes de financiamiento que se adapten a los diferentes perfiles de los interesados.

Te puede interesar: Cómo solicitar un crédito de Fondeso de hasta 200 mil pesos para emprender un negocio

Mediante redes sociales compartió un anunció que cuenta con un descuento del 50 por ciento en los créditos al momento de liquidar el adeudo en su totalidad en una sola exhibición. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX, en caso de que se haya comenzado a pagar un crédito INVI antes del 31 de diciembre de 2013, los usuarios tendrán derecho a solicitar dicho descuento.

Para poder finiquitar con ese tipo de descuento será necesario acceder al sitio web del crédito INVI, contar con una tarjeta para realizar el pago sin recibo y que le permita llevar a cabo trámites en línea, para evitar enfrentarse a largas filas.

Hasta el 5 de enero de 2024 aplicará la promoción (Foto: INVI/Twitter)

El 50 por ciento de descuento se aplicará únicamente a los créditos cuyo inicio de alta sea igual o anterior al 31 de diciembre de 2013, además, el descuento no aplicará en el pago de los seguros y gastos de operación.

Te puede interesar: Resultados de Melate: ganadores y números premiados

Cabe mencionar que dicho programa no aplica para las carteras 51, 61, AI, AE, La Draga y AM, tampoco que para los créditos co financiados (pertenecientes a las carteras 67, 69 y 70), puesto que solamente va dirigido a los créditos INVI.

¿Cómo realizar el trámite en línea?

- Una vez dentro del sistema el cálculo del finiquito aparecerá con el descuento aplicado directamente en la cuenta del crédito INVI.

Te puede interesar: Pronósticos: dónde ver el Tris en vivo y la lista de resultados

- Posteriormente se deberá imprimir el recibo del finiquito en línea, para ello se tendrá que contar con la clave del crédito que se encuentre en la credencial del pago.

- Una vez que se haya generado y que se imprima el recibo del finiquito (con el 50 por ciento de descuento aplicado), se podrá realizar el pago correspondiente.

El trámite se puede realizar en línea Foto: Cuartoscuro

Los pagos se pueden hacer en alguna de las siguientes instituciones bancarias: Santander, Afirme, Banco del Bienestar, BBVA o Banco Azteca, o en su defecto a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). En caso de tener alguna duda se puede consultar el siguiente link de la institución: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3b29a8a277b1296d694af9894cd2c576.pdf.

¿Cuáles son los requisitos para comprar un departamento?

- Radicar en la CDMX.

- Ser persona física mayor de 18 años.

- No tener propiedades en la ciudad.

- Contar con un ingreso de hasta cinco veces el salario mínimo diario o familiar de hasta ocho veces.

- Tener máximo 64 años de edad y en caso de rebasar ese límite, se tendrá que recurrir a la figura de deudor solidario.

Todos los requisitos anteriormente mencionados se comprobarán mediante un estudio socioeconómico aplicado por el INVI, con el se determinará si la persona interesada es sujeta a financiamiento. Mientras que la documentación solicitada en original y copia serán los siguientes:

Esos son los requisitos para solicitar un crédito INVI FOTO: GUILLERMO PEREA /CUARTOSCURO.COM

- Acta de nacimiento.

- Identificación oficial vigente y con fotografía.

- Acta de matrimonio en caso de ser casado, constancia de trámite de divorcio en caso de ser separado o constancia de inexistencia de datos regístrales de matrimonio.

- Comprobante de ingresos.

- Certificado de no propiedad del titular.

- Constancia médica en contar con alguna discapacidad.

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

- CURP.

- Estudio socioeconómico (Cédula Única de Información).

- Asignación de vivienda.

En caso de ser una persona casada se deberán presentar todos los requisitos anteriormente mencionados junto con los del cónyuge en original y copia para que se les tome en cuenta en el registro.