Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este martes 11 abril de 2023

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenas tardes, buenos días. Se nos hizo tarde, pero ya estamos.

Bueno, vamos a informar sobre la situación de la salud, hoy es martes, como lo hacemos cada 15 días. Vamos a iniciar este día con una sección especial para informar sobre las drogas, para que tengamos todos los elementos, que el pueblo sepa sobre la producción de las drogas, el daño que ocasiona, qué se está haciendo, qué tenemos todos qué evitar, por qué no debemos permitir que se convierta en una pandemia y hablar sobre el tema, estar constantemente tratándolo y le pedí al doctor Hugo López-Gatell que él sea el que aborde el tema aquí, en las mañaneras.

Afortunadamente ya está disminuyendo el efecto dañino de la pandemia de COVID y vamos a atender este tema con un enfoque preventivo, porque no es decir: ‘Nosotros no tenemos ese problema’, ‘no nos va a alcanzar ese problema’, ‘no es igual que en otros países’. Tenemos que evitar que se extienda el problema de la drogadicción, sobre todo el uso de drogas químicas como el fentanilo, que tantos muertos lamentablemente ocasionan; cómo nos protegemos, nos blindamos, para que nunca tengamos este grave y lamentable problema de las sobredosis y las muertes por fentanilo, que es una pandemia. Todo esto, acompañado de campañas en las escuelas y en los medios de información.

Ya me adelanté, pero bueno, ahora el doctor Alcocer va a introducir y luego Hugo y luego cómo vamos en el programa de IMSS-Bienestar, que significa atención médica, medicamentos, para garantizar el derecho a la salud, que todo el que no tiene seguridad social pueda ser atendido en centros de salud, en hospitales y que la atención médica sea de calidad, que haya médicos generales, que haya especialistas, enfermeras, equipos médicos; desde luego, medicinas.

Y que sea gratuito todo el servicio, análisis clínicos, todo, la gratuidad para quienes no tienen seguridad social, ese es el objetivo y vamos avanzando cada vez más en ese propósito y sobre eso es que va a informar siempre Zoé Robledo.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

En el Pulso de la Salud, como ya mencionó el señor presidente, hoy el subsecretario López-Gatell les comunicará cuál es el estado que lleva la pandemia COVID-19 en la novena semana de la meseta de reducción, pero con estabilidad en sus principales indicadores.

Asimismo y esto es realmente importante, nuevo, se dará inicio a la sección o tema llamada ‘Prevención social de las adicciones’ y que desde luego cada semana estará aquí con ustedes el subsecretario López-Gatell.

En cuanto al informe, los avances del IMSS-Bienestar 2023 en el país para atender, como mencionó el presidente, a la población sin seguridad social, se tocará por parte del maestro Zoé Robledo los temas de estrategia de rehabilitación de quirófanos y que incluye un video; y el segundo tema, los avances generales en 11 estados con el incremento de la eficiencia quirúrgica. Esto es lo que presentamos brevemente para el día de hoy.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. Muy buenos día, doctor Alcocer, Zoé; muy buenos días a todas y todos.

Vamos a pasar a la información que se ha anunciado. De manera muy sintética actualizamos sobre la pandemia COVID-19 en México. Efectivamente, llevamos ya 14 semanas desde que está el proceso de reducción, es exactamente la duración que lleva el año 2023, las primeras cinco semanas tuvimos una reducción rápida; en las siguientes nueve se ha estabilizado, ya no reduce tanto, pero está en niveles mínimos de transmisión; en las últimas dos semanas ya se ven una nueva reducción, más acelerada y esperemos que esto signifique también una tendencia a esta reducción.

Por su parte, la hospitalización se ha permanecido en niveles mínimos de cuatro y uno por ciento de ocupación de las camas generales y las camas con ventilador para personas que padecen infección respiratoria aguda que requiere hospitalización.

Y, lo último, es también alentador, la mortalidad que había estado arriba de dos dígitos en el promedio semanal, la mortalidad asociada con COVID ahora está en menos de un dígito y ojalá que también en las siguientes semanas se mantenga en este proceso de reducción.

Una actualización de la vacunación, seguimos vacunando a niñas y niños de cinco a 11 años de edad y están las cifras resumen de lo que hemos logrado hasta ahora.

Pasemos al segundo tema. Este tema o esta sección que el presidente ha indicado, como ya lo dijo él mismo, tiene propósitos de información, así como de comunicación de los riesgos que están relacionados con el uso de sustancias, el uso de drogas o el abuso de drogas o la adicción a las drogas, son distintas etapas de un proceso muy complejo en el que están presentes elementos sociales, factores sociales, están presentes una fuerte presión de la industria del narcotráfico y obviamente asociada también con problemas con violencia, de grave distorsión de las relaciones familiares y sociales y otras múltiples consecuencias.

También es importante considerar que el problema de uso, abuso y adicción a las sustancias sicoactivas llamadas técnicamente así, o drogas sencillamente conocidas en forma convencional, tiene que ver con la pérdida de oportunidades, la pérdida de espacios de integración social sobre todo de la juventud, en la ruta de la escolaridad o en la ruta del empleo o en la ruta de la vida de todos los días en sus familias, en sus comunidades.

Como lo mencionamos hace un par de semanas relacionado con otros temas como la violencia social, las múltiples violencias sociales, esto está como consecuencia también de un modelo económico que ha llevado a mucha desigualdad, a profunda desigualdad a lo largo de los últimos 40 años y por eso es vital y por eso es la forma en que lo está abordando el Gobierno de México tener alternativas a la inclusión, a la integración social de la juventud para evitar que exista esa propensión, ese acercamiento al mundo de las drogas. Todo esto lo vamos a ir detallando a lo largo de múltiples sesiones. Y hoy vamos a empezar hablando de fentanilo, una de las drogas más peligrosas por su enorme potencial de adicción, inmediatamente es adictiva aun en dosis pequeñas y además tiene efectos muy graves sobre la salud con una gran capacidad de causar sobredosis y muerte, muerte directamente asociada al uso de fentanilo.

En adelante hablaremos de otras drogas que son de mayor frecuencia en su uso en México; por ejemplo, las metanfetaminas, el cristal, el alcohol mismo, la cannabis o marihuana, las benzodiacepinas y múltiples otras. En otras emisiones iremos detallando al respecto, hoy vamos a hablar específicamente del fentanilo, su importancia en la salud pública y la salud social.

Hablemos primero de qué son las adicciones, un panorama muy general. Tomen en cuenta que esta sección no pretende ser una instrucción académica, una cátedra, lo que pretende es tener una síntesis de simple comprensión para que el conjunto del pueblo de México que escucha la conferencia tenga la referencia de lo que está ocurriendo en México y en otras partes del mundo.

Las adicciones son en síntesis un problema crónico de salud y no sólo de salud, sino un problema social, donde la característica principal es que la persona que ha tenido el problema de adicción, que se ha incorporado al fenómeno de adicción, empieza a tener una búsqueda de consumo de la sustancia, es una búsqueda compulsiva.

Esto va más allá de la voluntad, la adicción es un asunto neurológico y sicosocial. Una vez que la persona es adicta no decide en qué momento consume la sustancia, cuánto consume, qué sustancia y quién se la provee, es una compulsión por tener la sustancia y utilizarla. Y eso es muy importante porque en esa compulsión, que es irracional, empiezan también las conductas de aislamiento, las conductas de rechazo, incluso a la ayuda que pueden brindar familiares, amigas y amigos y en general la comunidad, esto es muy importante.

Altera áreas del cerebro, las sustancias adictivas alteran áreas del cerebro que son encargadas de los mecanismos de satisfacción, de recompensa, la sensación del bienestar. La sensación del bienestar físico o el bienestar emocional están gobernadas por ciertas zonas del cerebro y la mayoría de las sustancias adictivas tienen una capacidad de estimular esas zonas y causar una falsa sensación de bienestar que poco o nada tiene que ver con el bienestar real en términos, tanto emocionales, de compañía, de afecto, como en términos incluso físicos.

Por ejemplo, pueden causar y esto lo hacen varias de las sustancias adictivas, pérdida del apetito. La persona adicta no tiene apetito, está desinteresada en alimentarse o en beber agua, incluso en hidratarse y entonces eso es parte de los mecanismos donde la adicción puede causar daños a la salud.

Es importante también tener en cuenta que la adicción permanece por tiempo largo en duración variable según el producto y según el nivel de la adicción, pero permanece aun cuando haya cesado el estímulo de la droga, de modo que la adicción es un cambio más o menos permanente que afecta a la persona. Por eso es muy importante el enfoque preventivo, porque cuanto más temprana sea la atención para evitar que una persona caiga en la adicción, mayores son las posibilidades de recuperarse antes de entrar en una fase ya de muy difícil manejo.

Lo siguiente es sobre el fentanilo. El fentanilo vamos a resumir que se trata de un medicamento, originalmente diseñado como medicamentos para el manejo del dolor intenso, el dolor intenso que puede ocurrir, por ejemplo, durante una operación, una cirugía, o el dolor intenso que puede ocurrir cuando existe una enfermedad avanzada como el cáncer con metástasis o en diversas enfermedades neurológicas que pueden causar un dolor difícilmente tratable con otras sustancias. Entonces, para eso se diseñó el fentanilo para su uso médico.

A su vez, el fentanilo es una sustancia que químicamente se asemeja a la morfina y la morfina a su vez, históricamente, viene de la goma de opio, la goma de opio que se produce en las semillas de la amapola, esto desde hace siglos, al menos desde el siglo XVII.

Y en el siglo XX se empezaron a fabricar sustancias químicas, de síntesis química, ya no directamente derivadas del opio, de la goma de opio, sino ya de fabricación química y una de ellas es el fentanilo. El fentanilo tiene, entre otras propiedades, una enorme potencia para reducir el dolor, se ha estimado que es hasta 100 veces más efectiva en reducir el dolor comparada con la morfina o 50 veces más que la heroína, pero junto con esa efectividad en reducir el dolor, está el potencial de ser adictiva en una proporción semejante, por eso es tan adictiva aun en dosis pequeñas.

Y una cosa muy importante es que el uso médico de este producto en buena medida contribuyó a la inducción social de la adicción de estas sustancias que genéricamente se llaman opioides, opioides precisamente porque químicamente derivan del opio.

Vemos la siguiente. Ya comentaba el presidente de los estragos que puede causar, el estrago más terrible desde luego la pérdida de la vida, la muerte. Y aquí hacemos esta comparación entre lo que le ocurre a Estados Unidos y lo que hasta el momento le ocurre a México y no queremos que a México le ocurra lo que le ocurre a Estados Unidos.

Estas estadísticas son: la primera, 61 millones, más de 61 millones, es una estadística que el propio gobierno de Estados Unidos ha producido sobre la cantidad de personas que en el año 2020, que es un año cualquiera, es un año representativo, ha consumido opioides, ya sea fentanilo, ya sea heroína, ya sea morfina, ya sea oxicodona, ya sea cualquier otro medicamento o producto químico de fabricación ilegal, 61 mil millones en el mundo.

Pero la segunda imagen, la tabla, lo que muestra es la comparación de muertes asociadas con el abuso de estas sustancias opioides, en particular el fentanilo en México y en Estados Unidos y vean ustedes el contraste impresionante.

Nosotros hemos asumido que podría haber cierto subregistro en las cifras mexicanas y estamos trabajando por hacerlas más exactas; pero aun cuando fuera, pensemos, 10 veces más o 100 veces más el subregistro que tenemos en Estados Unidos, en México, no se compara con el enorme problema de salud pública que tiene Estados Unidos en este abuso de fentanilo.

Y esto tiene que ver también con el hecho de que la epidemia de fentanilo es una epidemia importada. Estados Unidos desde los años 50, después de la Guerra Mundial, empezó a tener un uso muy libre de medicamentos opioides en el tratamiento médico del dolor y eso contribuyó a la generación de dependencia, de adicción, que a su vez conectó con el uso ilegal de las sustancias opioides, hoy incluido y de manera predominante el fentanilo.

Y lo segundo, como ya se explicó, en la conferencia dedicada a la seguridad pública, el fentanilo no se produce en México, el fentanilo se produce a partir de precursores que no se fabrican en México, se fabrican en otros lugares, incluido en Estados Unidos y hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México, entonces es un problema importado.

Y la actitud que tiene el gobierno de México es: nosotros no queremos que nos pase; por lo tanto, tenemos que tener una anticipación muy intensa en la prevención, por eso estamos haciendo prevención y lo que comentaré enseguida sobre la campaña de prevención de uso de fentanilo en México, aun cuando hoy por hoy no es un problema grande de salud pública.

Y lo segundo es de cooperación. Queremos cooperar con Estados Unidos, que tiene un enorme problema de adicción al fentanilo y de producción de fentanilo y de importación de fentanilo desde otras regiones, particularmente de Asia. Entonces, queremos ayudar, también como buenos vecinos, en lo que toca a la salud pública a la disminución de las adicciones.

Una cosa importante y esto va dirigido para la comunidad en general, para todas las comunidades, es cómo reconocer al fentanilo. El fentanilo de uso ilegal, el que no se usa medicamente, puede venir en múltiples presentaciones y en la calle, en las comunidades tiene nombres muy distintos. Algunos de los incluyen heroína blanca, heroína sintética,’ chiva blanca’, ‘el fenta’, ‘M30’, ‘china white’, ‘china girl’, tango, algunos de los nombres. Entonces, si estos nombres se escuchan en una comunidad, si las familias escuchan que estos nombres están en la comunidad es muy probable que en la comunidad hay distribución, uso y posiblemente adicción de fentanilo y hay que estar alertas de ello.

Las presentaciones de uso médico son principalmente en forma oral, es decir, en forma de pastillas y también en forma inyectada, como ya dije como una sustancia en ampolletas para el uso en anestesia; también se usan en parches, aunque esta presentación es de menor uso en parches para el manejo crónico de dolor en las clínicas del dolor. Esto es el uso médico.

El uso no médico hay que identificarlo también: puede ser un polvo blanco, puede ser pastillas, particularmente hay una pastilla azul claro; comprimidos, capsulas, dulces incluso que pueden tener fentanilo.

Y lo que se ha identificado que en los circuitos del narcomenudeo se induce el uso de fentanilo a través de estas formas de presentación para con ello ayudar a tener ganancias directas, pero además inducir a adicción a otras sustancias que también, otras drogas, que también se usan en la comunidad.

Y otras formas de uso incluyen, en el uso ilegal, la inyección tanto en vena como en los músculos, la inhalación o los propios parches que ya mencioné de uso médico.

También es importante que los efectos del fentanilo son invariablemente perjudiciales cuando no se usa para fines médicos, porque obviamente no existe ni la regulación de dosis ni la calidad del producto ni tampoco la limitación de quién lo puede usar y en qué condiciones.

Y esto incluye desde algunos síntomas pasajeros como quitar el dolor, dar somnolencia, náusea, estreñimiento, pasando a otros que puede dar lo contrario, puede dar euforia, la adicción, ya lo dije, lo insisto, desde primeros usos, primeras dosis pueden causar gran adicción, puede bajar la presión arterial, puede causar rigidez muscular y espasmos, dificultad para mover los músculos o parálisis del intestino, un espasmo muscular del intestino, un espasmo muscular del intestino, movimientos involuntarios, alucinaciones y una pérdida de la relación de la consciencia de la realidad, un estado de confusión, delirio, coma, de presión respiratoria y muerte.

Entonces, el fentanilo puede pasar por todas estas manifestaciones, pero, finalmente, un enorme potencial que a dosis relativamente moderadas cause la muerte porque se llega al estado de coma y se paralizan los músculos respiratorios.

Por eso, como se mencionó también hace 15 días, junto con la secretaria de Educación Pública, se ha lanzado una estrategia de prevención dirigida particularmente a la juventud, en el caso del sistema escolar a educación media y media superior.

Sensibilización sobre el problema, dirigido a maestras, maestros, a todo el equipo del sistema educativo nacional.

Orientación, para tener información sobre qué hacer para detectarlo, para atenderlo, para canalizar a la juventud a posibilidades de recuperación o de prevención de la adicción.

Y capacitar en tener esas competencias.

Más adelante, en otras emisiones, iremos detallando los mecanismos por los que el sistema educativo y el personal puede contactar alternativas de ayuda en el sistema de salud, estaremos desarrollando materiales para identificar la detección oportuna y esta red de servicios.

Casi, finalmente, hablo de esta estrategia, como ya mencionábamos, una pieza clave va a ser el acompañamiento de especialistas y estamos prácticamente por lanzar un sistema en línea para que maestras y maestros, esto va dirigido a todas y todos ustedes, puedan tener la ayuda de profesionales en salud mental, de siquiatras, de sicólogos, sicólogas, que les puedan orientar sobre qué hacer en casos particulares o en comportamientos generales que ustedes observen en el aula o en el recinto escolar, o en la periferia, o que les sean referidos por familias. Muy importante, el sistema educativo es una antena también para detectar problemas de adicciones de la manera más temprana posible.

Tendremos sesiones virtuales donde nuestros especialistas, tenemos un excelente equipo de salud mental y adicciones en la Secretaría de Salud, estarán preparando materiales y asesoría directa para este propósito, también información adicional que iremos poniendo en un repositorio.

Y con ello anuncio el micrositio puntual, donde esta información ya empieza a estar presente, es de acceso público, pero está a disposición principalmente para las personas docentes. Recordarán que presentamos hace 15 días con la secretaria Leticia Ramírez la carátula de esta imagen para los folletos, para los carteles y para el micrositio, ahí está, estrategiaenelaula.sep.gob.mx

Esto es todo por hoy.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Doctor Alcocer, doctor López-Gatell. Muy buenos días a todas y a todos.

El día de hoy 11 de abril se está cumpliendo un año ya que en este mismo Salón Tesorería a todos los gobernadores y gobernadoras del país se les presentó el Plan de Salud de IMSS-Bienestar y afortunadamente un año después 24 estados están en diferentes etapas de su implementación.

Y hoy, justamente, queremos compartir una de las estrategias de este Plan de Salud IMSS-Bienestar, que se trata de rehabilitar las instalaciones que ya se tienen y que no estaban operando; revisar cuáles eran las causas, en particular para que los quirófanos, un número importante de quirófanos en 24 hospitales, no estuvieran funcionando.

Y había de todo: razones de licencias, permisos de operación, mantenimiento, falta de equipamiento o incluso obras más grandes de rehabilitación, obra civil para rehacer por completos estos quirófanos.

Ahí tenemos casos, como este de Sabancuy, que llevaba 11 años un quirófano en un hospital en Sabancuy, allá en Campeche, sin realizar ningún tipo de cirugía; pero también tenemos ―en la siguiente lámina― otros casos como el del hospital de la comunidad de San Marcos, en Guerrero, que llevaba parado 10 años; el de Jesús María, allá en Nayarit, que llevaba cinco años sin funcionar; y el récord, que lo tiene el Hospital Integral de Puente de Camotlán, allá también en Nayarit, que en mayo del año pasado realizó su primer cirugía 14 años después de haber sido inaugurado.

Y esto lo traemos porque parte de esta estrategia es que entremos a los hospitales, en este caso para poder levantar los servicios con muchos elementos que ya estaban, pero hacía falta inversión y sobre todo voluntad.

Tenemos un video para explicar parte de esta estrategia.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Uno de los grandes desafíos del Plan de Salud IMSS-Bienestar es contar con los médicas y médicos especialistas que requieren los hospitales que atienden a las personas que no cuentan con seguridad social.

Son muchos los esfuerzos que se han hecho para lograrlo. A partir del 16 de marzo se desplegaron un total de dos mil 713 medidos especialistas. De ellos, un total de 656 se contrataron en el proceso de reclutamiento de recién egresado de alguna residencia del IMSS y dos mil 57 son médicas y médicos de último año que realizan su rotación de campo. Estos médicos y médicas especialistas se suman a la atención a la población sin seguridad social en 236 hospitales del país.

Con el IMSS-Bienestar la salud es un derecho.

(FINALIZA VIDEO)

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muy bien. Muchas gracias.

Los quirófanos que se rehabilitaron fueron 30 en 24 hospitales en 11 estados. Ahora, con este incremento del 10 por ciento, porque pasamos de 250 quirófanos a 280 quirófanos, hemos visto cómo incrementando el número de especialistas, incrementando el abasto de insumos para la realización de las cirugías y obviamente incrementando el número de quirófanos, pues tenemos más cirugías y una forma de verlo es con las cirugías promedio diarias que se realizan en un quirófano, lo que se conoce como la productividad de un quirófano, es decir, cuántas cirugías se realizan en un quirófano en un día.

La meta que tenemos es alcanzar la productividad que tiene el programa IMSS-Bienestar, que es de 3.4 cirugías diarias por quirófano y posteriormente alcanzar el nivel que tiene el IMSS en su régimen ordinario, que alcanza cuatro cirugías diarias por cada uno de los quirófanos.

Aquí lo que tenemos es cómo vamos por estado. En el caso de Nayarit, que tenemos una operación en 13 hospitales con 23 quirófanos, el número de cirugías se duplicó desde que inició IMSS-Bienestar, antes se realizaban en tres meses 722 cirugías, hoy con IMSS-Bienestar al primer trimestre del 2023 se realizaron mil 503 cirugías; es decir, la productividad en Nayarit pasó de 1.05 cirugías a 2.18 cirugías diarias por quirófano.

Esto responde también inversiones que se han hecho, inversiones específicamente en hospitales; por ejemplo, el caso de Nayarit que han sido 328 millones de pesos, tanto de equipo, como de conservación.

El abasto también es un elemento fundamental que en Nayarit ya se reporta un 99 por ciento de recetas surtidas.

El caso de Tlaxcala, donde se operan 10 hospitales con 20 quirófanos, el número de cirugías es más del doble, antes de iniciar se realizaban 683 cirugías, hoy con IMSS-Bienestar al primer trimestre del 2023 son mil 366; es decir, la productividad en Tlaxcala pasó de 1.14 a 2.28 cirugías diarias por quirófano.

La inversión en el segundo nivel de atención es de 265 millones de pesos y el abasto de medicamentos registra un 96 por ciento.

En el caso de Colima también vemos un avance importante, operamos cinco hospitales con 11 quirófanos; el número de cirugías se incrementó, antes se realizaban 713, hoy al primer trimestre de 2023 fueron mil 94; la productividad pasó de 2.16 a 3.31 cirugías diarias por quirófano; la inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 181 millones de pesos y el abasto de medicamentos está registrando un 94 por ciento de recetas surtidas.

El siguiente estado que tenemos aquí es Baja California Sur. Ahí operamos seis hospitales con 11 quirófanos; el número de cirugías pasó de 766 a 952 en el primer trimestre del 2023, es decir, la productividad pasó de 2.32 a 2.88 cirugías diarias por quirófano y la inversión en el segundo nivel de atención, es decir, en los hospitales ha sido de 59.1 millones de pesos; el abasto de medicamentos allá está en 99 por ciento, uno de los estados que ha tenido uno de los incrementos más altos.

En el caso de Sonora también tenemos buenos resultados, operamos 17 hospitales con 33 quirófanos, el número de cirugías pasó de mil 786 a dos mil 164 cirugías en el primer trimestre de lo que va del 2023, la productividad de los quirófanos en Sonora pasó de 1.80 a 2.19 cirugías diarias por quirófano, la inversión en el segundo nivel de atención en ese estado ha sido 608 millones de pesos y el abasto de medicamentos está registrando ya un 98 por ciento.

En el siguiente estado vemos a Sinaloa donde se operan 23 hospitales con 31 quirófanos, antes de iniciar se realizaban mil 551 cirugías y para el primer trimestre, para el mismo periodo, digamos, de tres meses, pero ya viendo lo que vamos de 2023 se han realizado mil 848 cirugías; es decir, la productividad de los quirófanos en Sinaloa pasó de 1.67 a 1.99 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de mil 65 millones de pesos y el abasto ya reporta un 96 por ciento.

El siguiente estado es Campeche, donde operamos 11 hospitales, antes ahí se realizaban 298 cirugías, hoy con IMSS-Bienestar al primer trimestre del 2023 se realizaron 470; la productividad de los quirófanos en Campeche pasó de 1.10 cirugías a 1.74 cirugías diarias por quirófano, la inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 134 millones de pesos y el abasto está registrando ya un 98 por ciento. Ahí también es de los estados más recientes donde necesitamos incrementar aún más la productividad de los quirófanos.

Igual, tenemos Guerrero, donde se opera el IMSS-Bienestar en 42 hospitales con 55 quirófanos; antes se realizaban tres mil 126 cirugías, hoy son cuatro mil 134 en lo que va de este 2023 hasta el último día de marzo; la productividad de los quirófanos en Guerrero pasó de 2.22 a 2.93 cirugías diarias por quirófano, la inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 417 millones de pesos y el abasto de medicamentos tiene un registro del 86 por ciento.

Y en el caso de Veracruz, en donde estamos operando en 37 hospitales con 35 quirófanos, ahí nos falta todavía habilitar algunos de estos quirófanos que no están funcionando; antes se realizaban mil 852 cirugías, hoy son dos mil 152 cirugías para el periodo de los primeros tres meses del 2023, la productividad en Veracruz pasó de 1.76 cirugías a 2.05 cirugías diarias por quirófano, la inversión en el segundo nivel de atención allá en Veracruz ha sido de 515 millones de pesos y el abasto de medicamentos se está registrando un 80 por ciento en los hospitales de Veracruz.

Y los últimos dos estados, los más recientes, son Michoacán, donde se operan 22 hospitales con 45 quirófanos; antes se realizaban mil 620 cirugías, hoy al primer trimestre de 2023 se realizaron dos mil 569 cirugías, la productividad de los quirófanos en Michoacán pasó de 1.23 a 1.95 cirugías diarias por quirófano, la inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 530 millones de pesos, es decir, la inversión solamente en los hospitales, tanto en conservación como en equipo y el abasto de medicamentos reporta en Michoacán un 96 por ciento.

Y el último de los estados, el más reciente, es Morelos, en donde se atiende actualmente cuatro hospitales, todavía estamos incorporando cinco hospitales más en acuerdo con el gobierno del estado para tener la totalidad de los servicios estatales de Morelos. Estos cuatro hospitales que tenemos actualmente tienen seis quirófanos, el número de cirugías se incrementó también, antes se realizaban 310 cirugías, hoy al primer trimestre de 2023 se realizaron 372, es decir, la productividad pasó de 1.72 a 2.6 cirugías diarias por quirófano; la inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 22.5 millones de pesos y el abasto de medicamentos tiene un reporte al día de hoy del 88 por ciento de recetas surtidas.

Es todo por mi cuenta, señor presidente.

Muchas gracias y buenos días.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues vamos a contestar las preguntas

PREGUNTA: Presidente, quedó pendiente lo del tratamiento del (inaudible), que iba a contestarnos, lo del planteamiento que le había comentado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

JORGE ALCOCER VARELA: Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, es un tema que se tomó en varios países. Ustedes saben que en los últimos 20 años se han dado como un índice experimental de… En un indicador experimental de nuevos productos, de nuevas terapias, el trabajar con las células tronco, las células madre de un individuo que tuvo una, en este caso, una lesión en la médula espinal. Y las manifestaciones de estos pacientes son muy importantes porque llevan en la gran parte de ello esa incapacidad funcional en miembros inferiores y en otros órganos.

Para esto se aprobó hace tres, cuatro, tres años en España el tratamiento de tomar de estos pacientes de la sangre y educar, transformar esas células que se llaman mesenquimatosas, mesenquimales y darlas después en un tratamiento periódico a los pacientes.

Para ello y muy brevemente, no es una situación de médicos de investigación, estos resultados están todavía en evaluación. Hay un primer comunicado donde sí hay efectos, pero dependen de lo temprano y desde luego del tipo de daño que se tuvo; a mayor daño, la posibilidad de que se recupere es muy baja.

Y ciertamente este tratamiento experimental bien hecho, como lo hicieron ahí en el hospital en Madrid, es bueno, es decir, no hay repercusiones, en ocasiones hay un poco de infección, pero pasajera. Pero es un producto, una terapéutica que en algunos países y en otras situaciones, incluyendo en México, se están trabajando en institutos como el de neurología, pero no particularmente en pacientes con alguna enfermedad, sino aquellas traumáticas, la mayor parte de ellas, dadas por un accidente o por una fractura o por una acción también de otras enfermedades.

Pero este es el estatus. Es bueno estar atento a ellos porque son de los caminos que, repito, desde hace 20 años llevan tiempo haciendo la investigación de este tipo experimental, pero siempre recordando que lo primero es no dañar al paciente. Eso es lo que le puedo informar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, quedaron pendientes Miguel Ángel, Francisco Javier y Óscar González y luego nos vamos con tres mujeres, porque son tres hombres.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente.

Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 y también de La Mañanera 360.

Preguntarle, presidente, cómo avanza la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola, en qué paso se encuentra esta compra.

Preguntarle por qué se habla de que la adquisición de estas plantas podría representar o representa una nacionalización.

Tenemos entendido que el secretario de Hacienda se encuentra afinando los detalles de esta compra. ¿Cuáles serían los más importantes?

Y también preguntarle su opinión de las voces que señalan que Iberdrola se va de nuestro país por el acoso del gobierno.

Este sería el primer tema, presidente, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, mire, en efecto, se han manifestado muchas opiniones, nosotros consideramos que fue una muy buena decisión y creo que conveniente para las dos partes.

Iberdrola inicia su actividad empresarial en México a partir de la privatización de la industria eléctrica, es de las primeras empresas que obtienen permisos para generar energía eléctrica en nuestro país, un poco de historia.

Antes de Salinas toda la energía eléctrica que se producía en México la generaba la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo a la Constitución sólo la Comisión Federal de Electricidad, el Estado, la nación, podía llevar a cabo actividades de generación y distribución y venta de la energía eléctrica.

Cuando llega Salinas hace una reforma a una ley secundaria, ni siquiera a la Constitución y empiezan a dar permisos a particulares. Antes de eso, como se hizo en todas las privatizaciones —la gente de más edad seguramente lo recuerdan— echaron a andar una campaña para justificar la entrega de estos bienes nacionales o el manejo exclusivo de estas actividades económicas de parte de la nación o del Estado para poder entregar estas actividades a particulares. En ese entonces —a lo mejor recuerdan algunos— empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica y que por lo mismo hacía falta que se abriera el sector eléctrico para la inversión extranjera.

Antes ya había sucedido, cuando se entregó Teléfonos de México. Hubo también una campaña de que era muy malo el servicio, como lo hicieron cuando iban a vender las líneas aéreas, que era muy malo el servicio de Mexicana, muy malo el servicio de Aeroméxico. Bueno, en todos los casos siempre han recurrido a eso.

Con la llamada reforma energética se hizo lo mismo, acuérdense de aquella campaña: ‘Tenemos un tesoro los mexicanos en el fondo del mar, sólo que no podemos extraerlo porque se necesitan cambios a la Constitución’. ’Un tesoro en el fondo del mar, el petróleo’. Pura mentira. Sí existe el petróleo en las aguas profundas, pero no iban por el petróleo de las aguas profundas —que, dicho sea de paso, cuesta mucho extraerlo— iban sobre el petróleo que está en tierra y en aguas someras, pero así prepararon el terreno, todo con el uso de los medios que desde hace mucho tiempo ya no informan, sino manipulan, no todos, desde luego.

Nos dijeron que, si se privatizaba la industria petrolera, iba a llegar inversión extranjera a raudales, que íbamos a aumentar la producción hasta en cerca de tres millones de barriles diarios, que iba a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, todo eso. Puras mentiras.

No llegó inversión extranjera, porque sí llevaron a cabo la reforma energética; entregaron 110 contratos, sólo tres están en producción, tres campos de los 110 que entregaron están en producción, en total deben de estar extrayendo como 40 mil barriles de los tres millones que ofrecieron.

Desde luego que no bajó el precio de las gasolinas y del diésel, es hasta ahora que paramos la privatización, las llamadas rondas, la entrega de las zonas petroleras y estamos llevando a cabo una política distinta, buscando la autosuficiencia energética en que podemos garantizar que no aumenten los precios y están bajando, lo que no sucedió después de la reforma energética.

En el caso de la industria eléctrica fue lo mismo, ofrecieron que iban a bajar los precios de la luz y no, pero sí entregaron contratos para autoabasto, productores independientes.

Y ya con Zedillo pues se amplió esta política, comenzó con Salinas, pero no se avanzó mucho. Yo creo que Iberdrola aparece con Zedillo. Con Salinas es impulsada, porque acuérdense que el asesor económico de Salinas era Claudio X. González papá y luego uno de los hijos se hizo socio en una planta de Iberdrola en Tamazunchale, San Luis Potosí, una que por cierto ahora ya se está adquiriendo, una de esas. Son dos plantas ahí, Tamazunchale I y Tamazunchale II, San Luis Potosí. Bueno, pues con Zedillo comienza.

Por eso, cuando hablan de chatarras, pues tomemos en cuenta que estas plantas, las más antiguas, se construyeron hace 40 años, en promedio son 18 años de vida de estas plantas. Las más antiguas, 40 años.

No sé 18 o 28, creo que tenemos el dato, planta por planta, porque es importante que se conozca de cuánto, de cuándo datan estas plantas.

Este parque de plantas, 13 plantas, 12 de ciclo combinado y una eólica, tienen un promedio de vida útil tres veces superior al promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, son más nuevas que el promedio de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad.

¿Y por qué razón?

Porque lo que querían era que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se volvieran chatarra, como lo hicieron con la petroquímica para que la Comisión Federal abandonara el mercado eléctrico y todo el mercado eléctrico quedara en manos de particulares, al grado de que cuando nosotros llegamos, a diferencia de las refinerías, teníamos una participación en la producción de energía del 54 por ciento y hoy tenemos 39 por ciento. Porque tanto las limitantes de no permitirle a la comisión subir su energía a las líneas de transmisión, como la antigüedad de las plantas y el crecimiento de la demanda y la entrada en operación de nuevas plantas particulares, pues fue cambiando la proporción de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de 54 a 39 y las particulares ya tenían 60 o ya tienen 60, hoy. Entonces, con la operación que llevamos a cabo ese 59 se convierte en 55, por eso hablo de nacionalización.

Y con lo que estamos haciendo para el año próximo calculamos que vamos a tener, aun con la antigüedad de algunas plantas de la Comisión Federal, vamos a llegar al 65 por ciento en toda la generación de energía eléctrica.

A ver si…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: En la columna tenemos seis años, un año, 20 años…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pásalo.

¿Cuándo iniciaron las operaciones comerciales?

El 7, el 22, 23, 2006, 2019, esta es 2005, 2002, 2016, 2017; 1998, esta es de las más antiguas, Altamira.

Entonces, no son chatarra. Hay una buena caricatura, pero no voy a ponerla aquí, de quiénes son ‘los chatarras’.

Por eso fue muy buena la operación. Si nosotros nos proponemos construir estas 13 plantas, nos llevan 10 años y termina el sexenio, la Comisión Federal de Electricidad como una empresa minoritaria.

INTERLOCUTOR: Entendemos que el secretario de Hacienda se encuentra afinando los detalles de la operación financiera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: ¿Cuáles serán los pasos más importantes de esta operación financiera?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en términos de mercado también lo que se logró es una disminución en el precio, si nosotros construyéramos las plantas, aún con la antigüedad, de un 30 por ciento.

Entonces, los seis mil millones de dólares son lo que valen las plantas a buen precio, que fue lo que se hizo; de ahí se tiene que hacer un descuento de alrededor de 700 millones de dólares, que es el pago por la operación y eso va a la hacienda pública, porque esto es negocio público, es un negocio del gobierno de la República, de la cosa pública.

INTERLOCUTOR: Ahora, presidente, ¿cuándo se logrará el 65 por ciento? Actualmente en este momento, hoy, abril de 2023…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya se tiene. Quería ponerle el ejemplo, ponerles el ejemplo de cómo estábamos al momento de firmar este convenio. Ya hoy ya tenemos 55 por ciento de la generación en el trámite que se está llevando a cabo, que calculamos 45 días más para cerrar la operación.

Quiero agradecer a los directores de esta empresa porque entendieron que nosotros no íbamos a permitir la quiebra de una empresa pública. Y como el señor director, el presidente del consejo de Iberdrola, Sánchez Galán, lo expresó, ellos entendieron que hay una nueva circunstancia y que nosotros no compartimos el punto de vista de los tecnócratas y de los neoliberales que la industria eléctrica tiene que quedar al mercado o la industria petrolera o la salud o la educación, no. Estas son empresas estratégicas, porque esto es lo que nos permite a nosotros poder garantizar que no aumente el precio de la luz para los consumidores.

Y tenemos que tener también mayoría en Pemex, porque el petróleo es de la nación, para que el petróleo sea palanca del desarrollo nacional y al mismo tiempo no aumenten los precios de los combustibles, porque esto perjudica al pueblo de México. Es lo mismo de la salud y de la educación, no son privilegios, son derechos.

Entonces, son concepciones distintas, porque ellos apostaron desde que se implantó la política neoliberal a dejar todo al mercado y sólo usar al Estado cuando les convenía que se llevara a cabo un rescate financiero. Por ejemplo, usaron el Estado cuando el Fobaproa, para convertir las deudas privadas en deuda pública.

Nosotros tenemos una visión completamente distinta y los únicos negocios que deben de importarnos son los negocios públicos y para eso estamos aquí.

Poco a poco se ha ido entendiendo y por eso llevamos a cabo estas operaciones. Esta inversión es rentable, se va a recuperar máximo en 10 años la inversión y se garantiza de que no falte la energía eléctrica, el país va a seguir creciendo, va a seguir la demanda de energía eléctrica y necesitamos producir, generar más energía eléctrica.

Todo esto se complementa con unas nuevas plantas que estamos construyendo de ciclo combinado, en Yucatán, por ejemplo, dos grandes, una en Mérida, otra en Valladolid. Y estamos modernizando 12 hidroeléctricas, cambiándoles turbinas que llevaban 40, 50 años, por turbinas modernas, nuevas, que producen, que generan, más energía eléctrica.

Estamos invirtiendo y todavía estamos viendo la posibilidad de invertir en plantas solares en Sonora y en otros parques de generación de electricidad mediante energía eólica, estamos en eso.

Pero, bueno, ya salimos. En el caso de Pemex, vamos muy bien, vamos hacia la autosuficiencia en combustibles, en el caso de la industria eléctrica también vamos hacia adelante.

Yo entiendo que algunos se enojan porque son concepciones distintas, ellos no quisieran que las empresas públicas salieran adelante, ellos son muy partidarios de privatizar ganancias y socializar pérdidas, esa es su filosofía.

INTERVENCIÓN: Se menciona mucho el tema de los recursos, presidente, del fondo, que según es un fondo privado que se le va a pagar…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, es la banca de desarrollo. Todo esto no podríamos hacerlo —también es muy interesante tu reflexión— si no tuviésemos finanzas públicas sólidas. Imagínense si yo le hubiese caso a los tecnócratas y a los grandes hombres de negocios, dueños de corporativos que, cuando la pandemia, me vinieron a recomendar que yo solicitara deuda, que yo endeudara al país como lo hicieron casi todos los países, que ahora están padeciendo por eso.

Querían deuda, querían un rescate, otro Fobaproa y los que me están escuchando lo saben, los que vinieron. Ya algunos ya vinieron a decirme que reconocían que se habían equivocado. Y claro que no les hice caso. Entonces, ¿qué pasa?, pues que no nos endeudamos y tenemos finanzas públicas fuertes.

Entonces, tenemos posibilidad de contar con recursos. Seis mil millones de dólares son 120 mil millones de pesos. ¿Saben ustedes que eso es lo que estamos invirtiendo? No, ni siquiera eso, es el 75 por ciento de lo que estamos invirtiendo en dos plantas para convertir combustóleo en gasolinas. Estamos invirtiendo casi 10 mil millones de dólares en una planta coquizadora en Salina Cruz y otra en Tula y no es deuda, es presupuesto público.

El tren, pues son como 15 mil millones de dólares, esto es seis mil.

La refinería, 12 mil millones de dólares, esto es seis mil.

¿De dónde sale tanto dinero?

Pues es que se robaban mucho dinero. Yo me quedé corto, desde que empezamos la lucha hace 30 años vengo hablando de que el principal problema de México era la corrupción, pero cuando llegué a la Presidencia me sorprendí, pero al mismo tiempo me dio gusto, porque dije: si terminamos con la corrupción, vamos a tener dinero para financiar el desarrollo del país, con eso es suficiente y así lo estamos haciendo.

Ayer me mostraba un estudio Jesús de un análisis de unos especialistas sobre lo que hemos ahorrado, según ellos, en el plan de austeridad, no permitiendo los lujos en el gobierno y creo que ellos calculaban 200 mil millones de pesos.

Pero es muy sencillo de explicar. Cuando llegamos aquí en el 18 —lo tengo que estar repitiendo porque ni modo que lo vaya a publicar el Reforma— la Presidencia ejercía un presupuesto de tres mil 600 millones de pesos, tres mil 600 millones de pesos y el año pasado ejercimos 550 millones de pesos. Pero así todo.

Este es un análisis de un grupo, ayer nos los hicieron llegar, hicieron un análisis sobre 500 partidas. A ver, a ver, a ver, comparamos esto con los seis mil millones, esto es el doble si descontamos lo que nos van a pagar de impuestos, los 700.

Toda la privatización de la industria eléctrica está aquí. Siempre dije: La corrupción hay que combatirla, no sólo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Y ahí está la clave de todo, es que era mucha la robadera, el bandidaje oficial.

Y no sólo eran los funcionarios los que se robaban el dinero del presupuesto, no, había los traficantes de influencia, que esos fueron los que robaron más, porque a los funcionarios los tenían de empleados, a esos los maiceaban, bien maiceados y el gobierno estaba al servicio de una pandilla de saqueadores, una pandilla de rufianes, una banda de malhechores, eso era lo que sucedía; entonces, ahora se extrañan.

Ahorita que estamos hablando de las drogas, a lo mejor ustedes no saben, pero me pasó ayer el director de Cofepris, que están haciendo la investigación, cinco días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto Cofepris dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la marihuana, la mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox.

INTERVENCIÓN: ¿Y esos funcionarios ya están en proceso, que dieron estos…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, ya se está haciendo la investigación.

Pero todavía hay quienes defienden al régimen anterior. Esta nota, por ejemplo, les causa un coraje tremendo, como si fuesen ellos los que hicieron esto y todavía quieren regresar.

Entonces, tú me preguntas: ‘¿Y ya hicieron la denuncia penal? ¿Y esos funcionarios ya fueron castigados?’ No, si apenas ayer me informaron. Es que todos los días se descubren este tipo de cosas. Y desde luego, se va a presentar denuncia, claro que sí.

INTERVENCIÓN: Que intervino la Guardia Nacional a las oficinas, o sea, creo que sí tuvo un impacto importante eso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí. Pero esto, ¿los sabías tú?

INTERVENCIÓN: Pues nada más de ese operativo, donde…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero lo de Fox, ¿lo sabías?

INTERVENCIÓN: Ah, no, eso no.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah.

Entonces, se va a hacer la investigación. Pero cómo engañaron, manipularon a millones de gentes que iba a haber un cambio y no quieren dar su brazo a torcer, no aceptan que es de sabios cambiar de opinión, ahí siguen aplaudiendo y en contra de nosotros por todo.

¿Cómo no va a querer la señora Denisse que ya no haya mañaneras? Les molesta, porque ellos de una u otra forma, si no legitimaban estas cosas con su aparente oposición, mejor dicho, con la simulación, lo que hicieron fue posponer, mediatizar el cambio.

INTERVENCIÓN: ¿No puede cancelar esos convenios, permisos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que se va a ver. Es que les estoy dando a ustedes la noticia, o sea y todavía quieren… O sea, sí, no les miento, ayer me informó el director de Cofepris, porque había sótanos ahí en Cofepris y están descubriendo cosas.

Tienen que probar, desde luego, que dieron los permisos.

INTERVENCIÓN: Julio Sánchez Tepox era el director de Cofepris y tenía doctorado en la Complutense.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Los hijos de El Padrino, uno de ellos lo mandó estudiar al extranjero, a una universidad del extranjero, eso viene de tiempo atrás.

INTERLOCUTOR: Bien, presidente.

Como segundo tema y sólo como reflexión de lo que nos acaba de dar a conocer, el expresidente Fox se ha pronunciado en diversas ocasiones por la despenalización del uso lúdico de la marihuana. Si su familia tiene permisos para comercializar productos cannábicos, tal vez el interés de la despenalización de la marihuana no es por la libertad de las personas que consumen este producto de manera libre, sino porque tal vez tiene un interés económico que está en su familia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro que es un interés económico, es que su dios es el dinero.

Ahora, con todo respeto y es un tema que debe de tratarse, ojalá y nos ayude Hugo, pero ayer también se dio a conocer que una agencia de salud en Estados Unidos ya permite que, sin receta, sin autorización, se use un medicamento para enfrentar los excesos del fentanilo.

A ver si nos lo explicas.

Entonces, en vez de ir al fondo —esto lo digo con todo respeto, ¿sí?— vamos a paliativos. Algunos pueden decir: ‘Es que así no van a haber fallecimientos’. Pero ¿será que esto va a convertirse en un medicamento para que ya no haya la adicción o es nada más prolongar la agonía? ¿Y quién hace ese fármaco? ¿Por qué no atender las causas?

¿Lo puedes explicar?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con gusto, presidente.

Tal como lo comenta el presidente, esto es una muestra, un reflejo de un pensamiento simplista, desde nuestro punto de vista, para abordar un problema complejo cuando no se tiene la capacidad o no se tiene la intención de abordar las raíces de los problemas sociales que están, como hemos dicho y nos cansaremos de decir, en la profunda desigualdad social y la pérdida de oportunidades, la exclusión que deliberadamente se hizo durante todo el periodo neoliberal de las grandes mayorías de la juventud.

Entonces, el tema aquí es: el fentanilo, ya lo comentamos, es un medicamente altamente adictivo y cuando se usa en dosis todavía relativamente menores, no se diga dosis altas, puede inducir la muerte, puede causar la muerte por intoxicación aguda.

Pero existe un producto farmacéutico, se llama naloxona, naloxona, que contrarresta el efecto del fentanilo y de otras sustancias opioides: de la heroína, de la morfina y de varios otros. Químicamente contrarresta el efecto en las células del organismo y entonces ya desde hace varios años, décadas posiblemente, en Estados Unidos se usa naloxona en puestos de atención de socorro en emergencias, no solamente en el sistema de salud o en las unidades de atención médica, sino en unidades móviles o de atención hospitalaria o de la policía y de otros lugares.

No ponemos en duda la efectividad del producto para contrarrestar la intoxicación aguda, es decir, no hay duda, salva vidas en forma inmediata, pero el cuestionamiento es un cuestionamiento profundo sobre hacia dónde se dirigen las políticas de salud, las políticas de bienestar social.

Y hoy recibimos una —es esta naloxona, justamente— hoy percibimos una importante presión de grupos de interés porque en México se incorpore la naloxona como parte del repertorio de tratamiento, aun cuando contrasta de manera impresionante con lo que ya mostramos, el pequeño número, el pequeño tamaño del problema de intoxicación aguda por el fentanilo y los otros opioides.

Entonces, anticipar el uso de este producto es un poco como querer tapar el sol con un dedo y evadir el tratamiento de las causas profundas que están en esa desigualdad, en esa falta de oportunidades, en esa desintegración social.

Y vemos con preocupación que esas presiones por legalizar la naloxona y entonces empezarla a utilizar llevarían a una distracción porque se piensa: ‘Bueno, al fin que ya existe el antídoto’. Consideramos que es una política errónea en ese sentido y con mayor razón para México cuando no tienen un problema de esas dimensiones y que se está atendiendo de otras causas.

Un poco es la lógica que hemos visto en el pensamiento neoliberal en muchos otros campos, platico de uno que no tiene una relación directa, pero que vemos este tipo de mentalidad y es el tema, de los transgénicos, de los organismos genéticamente modificados en la alimentación.

Mucha de la argumentación que han planteado las empresas multimillonarias, globales, que se benefician con los productos transgénicos, con la venta de los productos transgénicos, es la falsa idea de que es la única manera de contrarrestar la escasez de alimentos para combatir el hambre, el hambre mundial, cuando en realidad no es esa la intención, la intención de las empresas agroexportadoras, agroindustriales, es generar una gran cantidad de riqueza porque su modelo de producción se destina no a la alimentación de las personas pobres, sino a la comercialización de productos económicamente redituables.

Entonces, si se fijan, hay una similitud en el pensamiento donde se quieren ocultar las verdaderas causas o intensiones, que es hacer negocios, en este caso la industria farmacéutica para disfrazarlo de un beneficio hacia la salud pública.

INTERLOCUTOR: Bien, presidente.

Como segundo tema, presidente, para no abusar del uso de la palabra, preguntarle: ayer publicó en sus redes sociales un mensaje sobre su última reunión con el padre Solalinde. Preguntarle si esta reunión se realizó el día de ayer.

Y respecto a esta reunión, preguntarle si nos puede confirmar si es que el Instituto Nacional de Migración se va a transformar, se va a sustituir, se va a renovar. ¿Qué va a pasar con Migración después de estos lamentables hechos en Ciudad Juárez? ¿Qué va a pasar con las estaciones migratorias?, porque en esta administración, como en otras, algunos activistas sociales en favor de los migrantes han denunciado que estas estaciones migratorias son pequeñas cárceles para migrantes, que ahí sufren vejaciones.

En el pasado, en otras administraciones, se ha denunciado esto, dicen que sigue pasando en esta administración. Se hablaba de que tendrían que estar nada más unos días en lo que se resuelve su situación migratoria y pueden estar más de un mes ahí, que no tienen agua, que no tienen lugar dónde dormir, que no tienen dónde bañarse.

Recuerdo hace algunos años se hablaba que, en la estación migratoria de La Aguja, ubicada aquí en Iztapalapa, en la Ciudad de México, había un garrafón de agua para 80 migrantes al día. Allá en Juárez algunos de los trabajadores de Migración decían que no podían apagar incendios que porque no tenían agua ni para los migrantes, menos un extintor.

Preguntarle: ¿qué va a pasar con esas estaciones migratorias?

Y ayer en medios trascendió que en redes sociales en Ciudad Juárez estaban azuzando a los migrantes para dar portazo y cruzar a los Estados Unidos. ¿Cómo atender este tipo de situaciones, esta emergencia?

Preguntarle, presidente: ¿se reunió ayer con el padre Solalinde?, ¿de qué se habló?

¿Se va a sustituir al Inami? ¿Se va a transformar? ¿Qué va a pasar?

¿Qué hacer con las estaciones migratorias?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos —lo dije ayer, lo repito ahora— hablando con el padre Solalinde y viendo qué debemos hacer para garantizar los derechos humanos, para que no se repitan estos lamentables hechos, estas tragedias, ¿no?

Hay un riesgo constante porque se atraviesa nuestro país por muchos migrantes que van a hacia Estados Unidos. Volvemos con lo mismo, la importancia de lo preventivo, atender las causas. Hemos estado insiste, insiste, que hay que dar opciones, oportunidades a los migrantes en sus lugares de origen para que no tomen la decisión de echarse a andar, correr riesgos para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, que la migración, ese es el ideal, sea optativa, no forzosa y que se puede lograr que la gente se quede en sus comunidades, nadie abandona a sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad, pero no se hace nada, quienes podrían ayudar no lo están haciendo.

La última vez que el gobierno de Estados Unidos ayudó a los países de América Latina y el Caribe fue cuando la Alianza para el Progreso, con el presidente Kennedy, que invirtieron en ese entonces 10 mil millones de dólares, alrededor de 40 mil millones de dólares de nuestro tiempo, 40 mil millones de dólares, que fue la única vez; no ha habido inversión.

Y simulan de que ayudan apoyando a organizaciones no gubernamentales, de la llamada sociedad civil y ya hemos hablado de cómo se queda esa poca ayuda en aparatos burocráticos de quienes forman parte de estas organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, pero no le llega el apoyo a la gente.

No exagero, pero estamos nosotros invirtiendo más en América Latina y en el Caribe que Estados Unidos, ayudando a la gente pobre y pues ellos tienen más posibilidades de apoyo.

Entonces, hay que atender las causas para detener los flujos migratorios, atemperarlos. Si no se hace nada pues sólo queda el tratar de frenarlos, detenerlos y es muy difícil y repito muy riesgoso.

Porque ahora sucede esta desgracia lamentable, que todo indica que hubo una protesta, les prenden fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación, porque la puerta estaba cerrada, porque quien tenía la llave no estaba. Desde luego, quienes prendieron fuego no estaban pensando de que la puerta estaba cerrada, porque nadie actúa de esa manera, no van a suicidarse, pues, no, era una protesta. Y lamentablemente sucede esta desgracia, pero constantemente tenemos problemas de accidentes en tráileres, recientemente o hace relativamente poco en Chiapas también perdieron la vida muchos migrantes.

Acaba de suceder en San Luis Potosí, en Matehuala, una situación de secuestro de migrantes por la delincuencia organizada. Siempre hemos planteado buscar ofreciendo trabajo, albergue, atención, mantener en sureste a los migrantes, porque la travesía hacia el norte es riesgosa en extremo.

Entonces, tenemos que buscar opciones, alternativas.

INTERLOCUTOR: ¿Desaparece Migración?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que estamos viendo, porque también queremos que concluya la investigación de la fiscalía y que se informe qué sucedió, quiénes participaron, quiénes son responsables, no ocultar absolutamente nada, siempre la verdad y a partir de ahí tomar decisiones.

PREGUNTA: El padre Solalinde ya había dado como un hecho la salida de Garduño, la salida de los militares y que incluso él encabezaría la comisión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperar.

Él, desde antes de este hecho lamentable, de esta tragedia, ya había hablado conmigo, ya una vez aquí se los di a conocer, de que estábamos hablando para la creación de un consejo para atender el problema, el fenómeno migratorio y estamos hablando de eso cuando se nos presenta este caso triste y lamentable, pero vamos a atenderlo.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se está informando más. Es que secuestran a migrantes las bandas y afortunadamente ya se liberaron a muchos de los que estaban secuestrados en Matehuala; intervino el gobierno de Guanajuato y el gobierno de San Luis, desde luego con el apoyo también de la federación.

PREGUNTA: ¿Cuál es la versión final del gobierno federal, presidente? Porque hay muchas contradicciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que fue eso, básicamente…

INTERLOCUTORA: ¿Cuántos fueron? Hay contradicciones entre San Luis Potosí y Guanajuato sobre el número de migrantes que fueron rescatados; incluso del INM no hay una información precisa, presidente. Hay mucha confusión en esto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si quieren, si quieren, hoy Jesús les da el dato, porque si yo les doy un dato a lo mejor mañana vas a decir: ‘Usted complicó más las cosas porque dio otros datos’.

INTERLOCUTORA: ¿Va a haber un refuerzo de fuerzas federales en la zona? Porque ya…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siempre, siempre estamos en eso, siempre.

INTERLOCUTORA: Pero ¿qué le informaron en el Gabinete de Seguridad sobre lo que está pasando ahí en San Luis Potosí, en la ruta hacia Nuevo León y a Coahuila?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que no es nada más San Luis Potosí, es en Guanajuato y es en Veracruz y es en Tamaulipas, ¿sí? y por eso como estrategia para defender, proteger a migrantes, procuramos que se les ofrezcan opciones de trabajo y albergues en el sur sureste; sin embargo, ellos vienen ya con un propósito: llegar a Estados Unidos.

Por eso insistimos mucho en que debe de atenderse el problema en los pueblos de origen de los migrantes antes de que salgan, porque ya saliendo… En Chiapas tenemos nosotros posibilidad de que trabajen, hay opciones para trabajar en el Sembrando Vida, en las obras que estamos llevando a cabo, pero ya no se quedan.

Por eso hay que atenderlos en las comunidades de origen y ya tenemos, además, probado de que funciona en atenderlos en sus comunidades de origen con Programas para el Bienestar. Hemos hecho evaluaciones de lo que estamos haciendo en El Salvador, en Honduras, en Centroamérica y mucha gente que tenía pensado salir, jóvenes, sobre todo, con los programas se quedan.

Pero pues no nada más un asunto de nosotros y hemos venido insistiendo en el gobierno de Estados Unidos desde el presidente Trump, de que se invierta y les hemos presentado este modelo que funciona y no lo adoptan, porque prefieren, repito, entregar —muy poco, por cierto— a las llamadas organizaciones no gubernamentales y muchas de esas organizaciones hacen labor política en contra de los gobiernos nacionales. Por ejemplo, de esas organizaciones o como parte de esas organizaciones está la de Claudio X. González, hay organizaciones financiadas de supuestos ambientalistas con dinero del gobierno de Estados Unidos.

INTERLOCUTORA: Pero, presidente, si ya tomaron el riesgo, van en su camino hacia Estados Unidos, ¿qué está haciendo el gobierno federal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Protegerlos, ayudarlos.

INTERLOCUTORA: Pero ¿se está combatiendo a las redes o los grupos de trata?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También, también.

INTERLOCUTORA: ¿Cómo se les está combatiendo a los grupos de trata? ¿Y qué cárteles operan en esa ruta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos protegiéndolos, ayudándolos.

PREGUNTA: ¿Por qué los secuestra el crimen organizado? ¿Para qué?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque les cobran.

INTERLOCUTORA: ¿Cuánto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por ejemplo, a ellos les estaban pidiendo 60 mil pesos a cada uno para liberarlos.

PREGUNTA: ¿Tanto operativo de la Guardia Nacional, presidente, es para detenerlos? En todo el país hay carreteras, justamente en la ruta migrante hay operativos de la Guardia Nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, para protegerlos.

INTERLOCUTOR: ¿No son detenciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. ¿Por qué no hacen un análisis de lo que sucedía antes?

PREGUNTA: ¿Y no podría…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, permíteme, permíteme, permíteme, porque todos ustedes dan como hecho de que este es un fenómeno reciente, que surgió de la nada, como si no hubiese antecedentes. No estoy, desde luego, justificándonos o tratando de justificarnos, nada más decirles de que en el gobierno del licenciado Peña Nieto, del gobierno de Calderón, sí, los secuestraban, pero además asesinaban, o sea, fusilaban a migrantes, nada más que eso.

¿Tú de qué periódico eres?

INTERLOCUTORA: Soy del Instituto Mexicano de la Radio, IMER Noticias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. No van a decir nada ahí, es que se malacostumbraron ahí.

INTERLOCUTORA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. A estar sólo manejando las cosas desde un punto de vista. Y allá atrás menos, o sea, está El Heraldo y Reforma y… Pero ¿por qué no se analiza lo que sucedía anteriormente?

Entonces, nosotros cuidamos. Mire, de todo, de todo el tiempo que llevamos lamentablemente esta desgracia es la que más nos ha dolido, esta desgracia; e independientemente de que nada humano nos es ajeno, pues también nos afecta porque, como son tiempos de zopilotes, toda la prensa, ¿no?, que manipula, vendida y alquilada, se dedica a culparnos. Sin embargo, estamos haciendo cosas como nunca se habían hecho en favor de migrantes.

¿Cuándo un gobierno había invertido en Guatemala, en Honduras, en El Salvador? ¿Cuándo?

Jamás.

¿Cuándo se habían instalado albergues, atención médica, tanto en el sureste como en el norte?

Nunca.

¿Cuándo un presidente había señalado de que el problema de la migración tenía que ver con el abandono de los pueblos de América Latina y del Caribe? ¿Cuándo un presidente se había atrevido a decirle a los gobernantes de Estados Unidos que, mientras ellos destinan 30 mil millones de dólares para la compra de armas en la guerra de Ucrania, tienen completamente olvidado a Centroamérica y no autorizan recursos para atender las causas de la migración?

No somos iguales y vamos a seguir luchando por la justicia, porque es nuestra convicción.

Muy bien. ¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días.

Javier Fabela, de La Voz de Michoacán, una empresa periodística de 75 años de presencia regional ininterrumpida.

Presidente, la legislatura de Michoacán lo ha designado a usted para recibir la condecoración ‘Melchor Ocampo’ y hay fecha abierta para que acudiera a recibir en sesión solemne del congreso para que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla le haga entrega de este reconocimiento.

La presea ‘Ocampo’ es la máxima distinción estatal y no se le otorga a usted por ser el presidente de la República, sino por ser el líder del movimiento transformado del país por la vía pacífica. Estas no son mis palabras, sino de la carta de propuesta como recipiendario que fue aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas integradas en la Junta de Coordinación Política y que se convirtió en el decreto número 200 del congreso, que ya tiene sello de recibido aquí.

Plantearle: hay un sentimiento de desconcierto porque sabemos que usted no es amigo de reconocimientos, pero también el gobierno de la Cuarta Transformación ha otorgado numerosas condecoraciones, usted ha recibido la condecoración ‘José Martí’, del gobierno de Cuba y en Michoacán se le espera para otorgársele un reconocimiento que lleva el nombre de Melchor Ocampo, un gran ideólogo de la Reforma, uno de los ideólogos de la segunda transformación del país, asesor principal del presidente Juárez.

Comentario suyo sobre este tema, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pues me hiciste muy buena pregunta. Es que admiro mucho a Melchor Ocampo, admiro mucho a los michoacanos que hicieron historia; desde luego a Morelos por los Sentimientos de la nación, Morelos, que luchó por la justicia, por la igualdad, michoacano.

Admiro mucho a Ocampo, Melchor Ocampo, en efecto, asesor del presidente Juárez. Un hombre recto. Decía: ‘Me quiebro, pero no me doblo’ y hay algunos que dicen que es al revés, pero no. Es: no hay que doblarse; se puede uno quebrar, pero no doblarse. Y él era extraordinario.

Por eso los conservadores lo fueron a buscar a Pomoca, a su hacienda y lo asesinaron en Hidalgo. ¿Cómo se llama?

INTERLOCUTOR: Tepeji.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tepeji del Río, Hidalgo. Un hombre con muchos principios, liberal.

Y admiro al general Múgica, michoacano, sí, lo considero el revolucionario más íntegro, era amigo, maestro, paisano del otro michoacano que admiro mucho, el mejor presidente del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río.

Pero yo no quiero recibir condecoraciones ni reconocimientos. Sí me la pones difícil, porque, en efecto, acepté la condecoración ‘José Martí’ que me otorgaron en Cuba y podría parecer contradictorio, ¿cómo sí se acepta la condecoración ‘José Martí’ y no la de ‘Melchor Ocampo’. Que son además de la época, un poco mayor Ocampo, pero Martí estuvo en México en la época de Juárez y de Lerdo, sí.

Y se fue de México, Martí, en 1876, se fue del país y le dejó una carta a un amigo y en la carta le decía: ‘Me voy de México’, porque ya había tomado el poder por la fuerza Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección, 1876 y le dice al amigo: ‘Me voy de México porque, con un poco de luz en la frente, no se puede vivir donde mandan tiranos’. Fíjense, todavía estaba empezando Porfirio Díaz y ya sabía qué iba a representar, porque Porfirio entró, tomó el poder por la fuerza derrocando a Lerdo en 1876 y abandonó el poder en 1911, 34 años después.

Entonces, déjame pensarlo.

INTERLOCUTOR: ¿Establecería usted fecha tentativa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Déjame pensarlo. Es que me agarraste así, en frío. Lo voy a pensar, porque sí es Melchor Ocampo, es un personaje destacadísimo, admirado por Juárez, era al único que le permitía bromas fuertes, que no voy a mencionar aquí por respeto al presidente Juárez, pero sí un ejemplo a seguir Melchor Ocampo. Déjame pensarlo y yo les doy una respuesta.

INTERLOCUTOR: Una pregunta adicional, aprovechando la presencia del director general del IMSS. ¿Cómo va el proceso para el traslado de la sede nacional del IMSS a Morelia?, porque fue instrucción suya al inicio del sexenio la descentralización administrativa a los estados de la República, pero al director general del IMSS lo vemos en Morelia cada venida de obispo, pocas veces. ¿Cómo va ese proceso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo es eso de las venidas de obispo?

INTERLOCUTOR: Como se decía en las regiones remotas del país en los tiempos coloniales, que muy rara vez llegaba un obispo hasta los caseríos más alejados. Entonces, no lo hemos visto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero sí llegaban, los que nunca llegaron fueron los monarcas españoles, los reyes de España nunca visitaron México en tres siglos, ese sí es un dato inexplicable.

INTERLOCUTOR: Aunque Maximiliano llevaba la sangre de los austrias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ese no vino de visita, ese vino a invadirnos.

A ver.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Javier, por su pregunta.

Efectivamente, yo creo que el proceso de descentralización que ha planteado el presidente López Obrador no se limita a la presencia solamente de un funcionario, el IMSS es mucho más que el director general o la propia dirección general.

Hoy en Morelia, Michoacán, tenemos ya en operaciones un edificio con personal del IMSS, con personal que trabaja para el IMSS también ahí en la zona de Tres Marías, un desarrollo que además ustedes deben de conocer muy bien allá en Morelia que tiene una vocación específica hacia el tema de centrales de contacto, ahí está la central de contacto de un grupo hotelero muy grande del país, de Posadas, está Dish, está también las tiendas de Palacio de Hierro me parece, en fin y que tiene que ver justo con eso, con una vocación nueva para una capital del país que no solamente tiene en los servicios y la parte del gobierno mucho de su potencial, nosotros vemos a Morelia como eso.

Por eso ya están ahí también varias de las direcciones que se han ido trasladando. Ese edificio que el gobernador Ramírez Bedolla nos donó ya está en operaciones y además se le están haciendo algunas inversiones para poder crecer aún más la posibilidad de estar ahí.

Al inicio del gobierno, en la anterior administración del Seguro Social se habían establecido unas oficinas que difícilmente ahí cabrían los nueve mil trabajadores sólo de nivel central del IMSS. El IMSS está muy descentralizado, el 94 por ciento de sus trabajadores están en alguna representación del IMSS en el país, son casi 500 mil trabajadores del Seguro Social.

La parte de nivel central un poco más de nueve mil trabajadores es la que estamos en un proceso que va a llevar su tiempo para que se concrete, así como en su momento Inegi se fue a Aguascalientes u otras dependencias.

Justamente hace unos días en el Consejo Técnico del IMSS, lo acabamos de conversar con el gobernador Ramírez Bedolla, se acordó una serie de medidas que propicien el traslado del personal tanto basificados como personal de confianza.

Y, además, acudo de manera muy regular a Michoacán y tenemos un encuentro permanente, además por los temas de IMSS, de IMSS-Bienestar, pero creemos que este proceso de la descentralización para ciudades capitales que además de los servicios a gobierno, del tema turístico están buscando nuevas vocaciones.

Estoy seguro que la presencia del IMSS de áreas financieras, de áreas de pensiones, de áreas de central de contacto, de áreas de tecnología y desarrollo de la información, pues le va a dar justo el propósito de tener mejores empleos, porque además una capacidad de las propias universidades, como la Nicolaita que tienen trabajadores, estudiantes que luego se convierten en trabajadoras y trabajadores de empleos bien pagados.

Entonces, es un proceso que va caminando bastante bien.

También tenemos el otro predio, el del antiguo penal Múgica, que se había incluso, en el gobierno anterior del gobierno del estado, se había pretendido lotificar para venderlo para el desarrollo inmobiliario y que el gobierno del estado dispuso para instalaciones del Seguro Social y es un proyecto que está caminando, justo de la mano con el gobierno del estado y con la Universidad Nicolaita, con quien estamos conversando para que nos haga el proyecto.

Gracias.

PREGUNTA: De las solicitudes de pensiones, que se habla de retrasos muy importantes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, vamos, vamos… A ver, es que vamos a un orden porque… Pero contéstales.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sí, muchas gracias.

Sí, es una situación que además ha estado mucho en redes sociales y que es bueno aclarar. El tema es que había muchas pensiones indebidas, ese es el problema original, una serie de pensiones que muchas veces por empresas, despachos de abogados fraudulentos, que buscaban que el IMSS generara estas pensiones y lo hiciera de manera veloz y que después de una investigación se tuvieran que revertir.

En ese sentido se hizo un nuevo modelo con un trámite que está aplicándose para el 27 por ciento de las pensiones. Hay que decir que más de la mitad no han tenido esos retrasos que se han planteado en los medios que dicen que es más de un año, pero lo que estamos buscando es evitar con este nuevo proceso de verificación que se generen fraudes al instituto o incluso que se generan pensiones que estén, que sean insuficientes y que después se tengan que revertir, que afecta a los pensionados.

Entonces, es un proceso que se empezó hace dos años de este nuevo modelo de verificación para evitar justamente los pagos indebidos, que son en detrimento también del instituto y que también es detrimento de quienes desafortunadamente por estos despachos de abogados se dejan engañar y que después los emprobleman porque cuando se identifica que el pago fue indebido pues se retira y también se tiene que iniciar una investigación que afecta a los pensionados.

Pero sí es importante decir que este proceso que inició en noviembre del 2021 ha tenido énfasis en estos pagos indebidos que se identificaron y sobre los que no se hacía nada. Y hasta el momento hemos tenido 27 por ciento de las pensiones generadas con este trámite para evitar que haya pues un desfalco.

INTERLOCUTORA: ¿Y cuánto tiempo tiene que durar esa supervisión de los…?

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Es una verificación que además se hace de manera automática, estamos procurando automatizar todo, pero lo que estamos procurando es que nunca esté más de cuatro meses el proceso, pero sí con esta nueva verificación, que al final de cuentas es en beneficio también de los derechohabientes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos con Óscar.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente.

Óscar González, de Radio Noticias 104.5 F.M.

Preguntarle, señor presidente, qué ha sucedido con el tema de Las Matas, en Veracruz, ya que cuando usted fue se le hizo entrega de un proyecto de la empresa Desanit, donde ellos se han dado a la tarea de localizar una zona que cumpla con la norma 083 de Semarnat, que obliga a cumplir una serie de criterios ambientales y que limitan los terrenos disponibles para su uso como rellenos sanitarios. Este sitio ya se encuentra en el municipio de Chichimeca, Veracruz y el cual ya está concluido y se encuentra listo, incluso ya para entrar en operación.

Este tema lleva ya más de ocho meses y aún no hay un sitio de disposición asignado y la Semarnat no ha convocado a esta empresa Desanit como una opción para la solución por ser una alternativa real y que ya se encuentra lista para operar de inmediato y que ya cuenta incluso con los permisos y autorizaciones.

Preguntarle, presidente: ¿cuándo podría resolverse esta problemática y darle solución?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana informamos, porque ya debe de haber avances. Nos ha llevado mucho tiempo resolver el problema del basurero ahí en Coatzacoalcos, Minatitlán, en toda esta región. Es un compromiso que tenemos. No ha sido fácil conciliar con las autoridades municipales y conseguir el terreno. Eso es lo que mañana les vamos a informar, cómo vamos.

INTERLOCUTOR: Muy bien.

Aquí también trajimos un tema hace un tiempo a la mañanera, donde dimos a conocer de un hombre de la tercera edad, discapacitado, quien su supuesto amigo de nombre Carlos Martínez y su licenciado con engaños legales le robaron su casa y taller de torno, esto sucedió en el Estado de México, concretamente en Tecámac.

Bueno, pues por este medio de su servidor le da las gracias a usted y a la licenciada Niza Cruz, ya que ya está siendo atendido su caso, igual por el licenciado Hugo Flores Vasconcelos, de la fiscalía de Tecámac, también por instrucciones del fiscal general, José Luis Cervantes.

Y ya solo se espera que se haga justicia, aún no ha recuperado su lugar, su bien inmueble. También le envía muchas bendiciones.

Y, también, señor presidente aprovechar también para que… Fíjese que las cerca de seis mil familias habitantes de la comunidad de Llano Grande, municipio de Villa Nicolás Romero, agradecen también a usted el apoyo a la señora Karina y a sus dos mejores hijos, quienes ya lograron, gracias a sus instrucciones, el Protocolo de Estambul. Ya solo falta la integración de la carpeta de investigación para que los ministeriales torturadores, de nombres, Andrés Granados, Jesús Mirón Galicia y José Armando González Gama, que sean llamados a cuentas ante las autoridades correspondientes por los delitos de tortura y lo que resulte contra la señora Karina y sus dos menores hijos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Vamos a seguir con eso.

Esto lo está viendo Rosa Icela.

INTERLOCUTOR: Sí, efectivamente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y lo va a seguir atendiendo.

Y mañana te informamos, si estás aquí, lo del basurero, de cómo se ha ido avanzando

¿Mande?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: De Las Matas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De Las Matas. Pero yo creo que María Luisa Albores ya tiene en el informe. Ya mañana te decimos.

INTERLOCUTOR: Está bien.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nos tenemos que ir.

INTERVENCIÓN: Señor presidente, oiga ¿va a decretar también, en México se va a decretar también el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo estamos viendo, lo está analizando Salud. Yo creo que pronto se va a dar a conocer ya el acuerdo, se está analizando —esto es tuyo— y les vamos a informar. Esto lo hicieron ya en Estados Unidos.

INTERLOCUTORA: ¿De qué dependería en México? ¿De qué dependería que se hiciera en México? ¿De qué depende?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues de las condiciones de la salud básicamente. Allá intervienen otros factores, aquí la salud es primero

PREGUNTA: Porque es probable que (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, lo está por hacer la Organización Mundial de la Salud, también van a definirse. Estamos esperando eso.

INTERLOCUTORA: O sea, tendrían que esperar a que la Organización Mundial de la Salud…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No necesariamente, es a que tengamos el análisis de los especialistas. Es un asunto nuestro, sí y lo que más convenga al pueblo de México.

INTERLOCUTOR: Presidente, también sobre… El día de hoy la oposición y Morena buscan aprobar pues esta semana, en las comisiones, una reforma para delimitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no tenga ya fuerza y que ya no pueda opinar en temas electorales de los partidos ni tampoco del Congreso. ¿Cómo ve esta propuesta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No estoy bien informado, pero no veo con buenos ojos el tribunal, o sea, porque ha hecho cosas indebidas. Por ejemplo, no voy a olvidar que los del INE le quitaron las candidaturas a los propuestos en Guerrero y en Michoacán, a los candidatos o precandidatos de Guerrero y Michoacán, porque el INE argumentó que no habían reportado, creo que, 10 mil o 12 mil pesos.

PREGUNTA: Diez mil pesos a Michoacán, Raúl Morón.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Diez mil pesos en Michoacán, Raúl Morón.

La Voz de Michoacán, que lleva… ¿Cuántos años son?

INTERLOCUTOR: Setenta y cinco este año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Setenta y cinco este año, bueno, ahí está La Voz de Michoacán. Durante mucho tiempo, yo no sé ahora, ¿eh?, pero durante mucho tiempo era el periódico de mayor circulación en todo Michoacán.

INTERLOCUTOR: Ya sólo queda eso, ya sólo queda eso, por el fenómeno de redes sociales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, porque ya los periódicos ya están siendo sustituidos por las redes; pero muchos periódicos se reconvirtieron y pasaron a las redes. Bueno, pero el diario de Michoacán, muy importante.

Bueno, 10 mil pesos; entonces, por eso los consejeros del INE le quitaron la candidatura al maestro Morón, de Michoacán; y a Félix Salgado Macedonio, de Guerrero, también por 12, 13 mil pesos, algo así.

Se inconforman porque… Un exceso completamente, porque además ni era cierto de que no hayan informado y se van al tribunal estos magistrados del tribunal y resuelven de que era una medida excesiva, entonces les ordenan a los consejeros del INE que modificaran la resolución, le insinúan de que los multen, pero que no les quiten el derecho a participar.

Regresa el INE… No, el INE ratifica su resolución y la regresa, no le hace caso al tribunal y el tribunal les quita las candidaturas, en franca contradicción de su primera resolución.

¿Por qué? ¿Es un asunto jurídico?

Lo que diga mi dedito, consigna política de los partidos.

Entonces, usted me habla del tribunal y yo digo: Pues quién sabe cómo este eso, pero no es un tribunal confiable.

Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Y, ojalá y los estudiantes de Derecho, los abogados revisen el caso que estoy planteando y que me digan si tengo razón o no y que me expliquen por qué legalmente actúa así el tribunal.

PREGUNTA: Presidente, pero limitar al tribunal también sería limitar las posibilidades que tienen…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no hay que limitarlos…

INTERLOCUTORA: Porque están incluidos en eso…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay que limitarlos, no hay que limitarlos, no hay que limitarlos, no, no, no. Lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar, no gente que actúa por consiga, que no tiene principios, que no tiene ideales, que son empleados de los que los pusieron ahí, o sea, eso es vergonzoso, aunque lo defienda el Proceso. Vamos a desayunar ya.

